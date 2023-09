Madame, lezione di sesso al concerto: una fan non sa se è vergine, lei risponde senza filtri

Non solo musica al concerto di Madame. La cantautrice, famosa per il rapporto diretto che instaura con il suo pubblico durante ogni show, non si è risparmiata l'altra sera, quando una fan si è alzata dagli spalti per fare una confessione molto intima.

"Mio fratello dice che non devo confessare, sono agitata" ha detto la ragazza, tranquillizzata da Madame dal palco. A quel punto ha preso coraggio: "Non so se sono ancora vergine. Non lo so, non so se si è rotto l'imene". Tante le risate tra i presenti, ma Madame ha risposto senza scomporsi: "Ha fatto benissimo a confessarsi. Hai presente la serie di Netflix, 'Big Mouth' la tipa che si guarda con lo specchietto da sotto? Potresti fare così". Non soddisfatta, la ragazza ha incalzato: "Com'è fatto l'imene". Allora la cantante ha spiegato: "A me lo chiedi? Lo so com'è fatto, è una piccola membrana all'inizio del buco della vagina. C'è chi ce l'ha bucherellata, chi chiusa, chi un trattino, dipende. Quanti anni hai? 21? Allora sì, è ora di saperlo". Poi la battuta: "Prova a mettere dei dinosauri, se arriva fino alle zampe sei apposto. Speriamo che qualcuno te lo faccia scoprire se hai l'imene o meno".

Il video, pubblicato su TikTok, sta facendo il giro del web, scatenando l'ironia dei fan e non solo. Un momento esilarante, ma per certi versi anche 'didattico'.