Damiano dei Maneskin incontra dei piccoli fan: la reazione delle rock star

I Maneskin il 3 settembre hanno ufficialmente dato il via al loro "Rush! World tour" e solo ieri hanno pubblicato il video ufficiale del loro nuovo singolo "Honey (are u coming?)". Sia per registrare sia per il video hanno scelto l'Italia, in particolare Roma e infatti il videoclip è stato interamente girato al Gazometro.

E oggi il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti inediti della band mentre si trovava nello studio di registrazione: ha immortalato Damiano David mentre portava alcune pizze agli altri componenti del gruppo e anche ai tecnici che hanno lavorato sul brano. In un'altra foto poi vediamo sempre il frontman incontrare un gruppo di piccoli fan. I bambini avevano dei doni per la rock band tra cui anche alcuni disegni. Damiano si è messo a parlare con tutti i presenti e ha preso con il sorriso i loro doni, sicuramente i giovani amanti della musica non si scorderanno poi così facilmente quell'incontro.