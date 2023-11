Mattarella, i Cugini di Campagna lo fermano per dedicargli la loro canzone: la sua reazione è divertentissima

Al Quirinale si sono celebrati i 75 anni dell'Afi, Associazione fonografici italiani. Matia Bazar, Mario Lavezzi, Mal, Edoardo Vianello, Neri per caso, Jalisse si sono ritrovati tutti insieme attorno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, con la mano sul cuore e un grande sorriso, ha ascoltato Volare, il brano simbolo della canzone italiana nel mondo intonato dagli artisti. Il cerimoniale dell'incontro tra il capo dello Stato e l'Associazione fonografici italiani è stato così stravolto dalla passione per la musica, con Vianello che ha improvvisato Siamo i Watussi e i Cugini di campagna la versione di Non lasciarmi solo dedicata proprio a Mattarella. Il video del momento è stato postato in rete dalla pagina social ufficiale del Quirinale che ha mostrato il volto divertito di Mattarella davanti all'originale omaggio. A rappresentare i musicisti e tutti gli operatori del settore oltre al presidente di Afi, Sergio Cerruti, il maestro Beppe Vessicchio.

"La Costituzione regola le nostre istituzioni. Ma soprattutto, con i valori che esprime, orienta il nostro Paese e da' senso alla vita sociale del nostro Paese. In questo la collaborazione dell'arte, della musica è davvero di fondamentale importanza nel dare senso alla vita sociale" è stato uno dei passaggi del discorso di Mattarella che ha ricordato come l'Afi sia nata 75 anni fa proprio come la Costituzione, una coincidenza che oggi non sembra casuale "perchè - ha detto - le emozioni che suscita, i sentimenti positivi che induce ad avere e a nutrire sono un contributo decisivo per la vita del nostro Paese, orientandolo secondo i valori della Costituzione. Quelli di convivenza serena, di solidarietà, di vicinanza reciproca, di impegno comune".