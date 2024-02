Morto Andrea Giacobazzi, Vasco Rossi piange l'amico che ispirò "Colpa d'Alfredo"

Vasco Rossi piange l'amico Andrea Giacobazzi che ispirò il celebre brano Colpa d'Alfredo. Giacobazzi era amico del rocker di Zocca sin dagli esordi e si è spento a Modena a 67 anni, per complicazioni dopo un intervento chirurgico, secondo quanto riferisce la stampa locale.

"Caro Ciciui mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (colpa d’Alfredo)" scrive Vasco su Instagram: "Andrea è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle... Facevano finta di non conoscermi, non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva!", dice Vasco. Per poi concludere: "Last but not least, lui è stato tra i primi ad avere la 'visione' di quello che poi è diventato Modena Park", il mega concerto dei record tenuto da Vasco nel 2017 e aperto proprio da Colpa d'Alfredo'. Nel post, anche degli scatti dei due insieme e un video di Giacobazzi: "Siamo amici da 52 anni. Abbiamo condiviso una marea di cose, è un pezzo di cuore per me".

La storia di "Colpa d'Alfredo"

Nel 2007 Vasco Rossi ha ricordato come nacque nel 1980 la canzone Colpa d'Alfredo e quei versi che attribuivano all'amico "i suoi discorsi seri e inopportuni" per cui "mi fa sciupare tutte le occasioni". "Lavoravo in un locale, facevo il disc-jockey. Mi ero fermato a parlare con lui (Alfredo) e a giocare a "Space Invader". Mi ero messo d'accordo con una per portarmela a casa, poi vedo che va via con un altro, un mio amico, un bassino, certo Santino, quello che cuccava le più carine. Inventai Colpa d'Alfredo proprio dopo quell'episodio, scherzando con la chitarra" raccontò il cantante a Repubblica.

Anche lo stesso Andrea Giacobazzi riportò la sua versione: "Vasco venne da noi. Stava a duemila per l’emozione, voleva accompagnarla a casa. Io iniziai a parlargli dicendo che, visto che doveva arrivare a Misano dove la sera avrebbe dovuto suonare, era meglio se partiva in tempo utile per non rimanere imbottigliato nel traffico. Questi erano “i discorsi seri e inopportuni” che gli hanno fatto “sciupare tutte le occasioni”". Il brano venne poi censurato perché conteneva la frase "è andata a casa con il negro la tr...". Il tanto criticato appellativo, però, non aveva una connotazione razziale, poiché nelle intenzioni di Vasco stava "per ‘superdotato', quello che non è il più bello, ma alla fine rimorchia più di tutti, perché le donne guardano anche quello", come ribadì lui stesso: "Molti mi diedero del razzista, ma non sapevano che quel negro non era rivolto a una persona di colore, ma era il soprannome che in città avevano dato a un tipo che quella sera, in quel locale, mi rubò una ragazza. Ma era un razzismo al contrario al massimo, in lui c'era una superiorità rispetto a me, aveva vinto lui".