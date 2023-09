È morto Franco Migliacci, scrisse "Nel blu dipinto di blu"

È morto a 92 anni, in una clinica romana, Franco Migliacci. Paroliere, produttore discografico e talent scout nel mondo della musica, scrisse alcune tra le più grandi hit italiane, a partire da "Nel blu dipinto di blu", cantata da Domenico Modugno.

Il brano vinse il Festival di Sanremo nel 1958 e ancora oggi è la canzone italiana più conosciuta al mondo. Nel '60 interrompe la collaborazione con Modugno e inizia a scrivere per Mina, Milva, Rita Pavone, Fred Bongusto, Patty Pravo e molti altri, poi il grande successo con Gianni Morandi, per cui scrisse "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "In ginocchio da te" e "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Nel '70 scrive "Il cuore è uno zingaro" e "Ma che freddo fa" per Nada, l'anno dopo "Che sarà", con cui i Ricchi e Poveri conquistarono il secondo posto a Sanremo. È lui a produrre il primo Lp di Renato Zero. Negli anni '80 arrivano le collaborazioni con Eduardo De Crescenzo e Scialpi, nell'85 firma un altro grande successo di Morani, "Uno su mille". Nella lunga lista di successi e brani cult anche "T'appartengo" di Ambra Angiolini.

Migliacci era sposato con Gloria Wall, da cui ha avuto tre figli. Uno di loro ha sposato Barbara Gimmelli, cognata di Mogol, suo grande amico.