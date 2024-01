Morto Giorgio Zito Bennato, la foto-ricordo con i fratelli Edoardo e Eugenio: "Il più saggio di noi tre"

È morto Giorgio Zito Bennato, musicista napoletano e fratello minore dei cantautori Edoardo ed Eugenio. L scomparsa del cantautore, chitarrista e produttore discografico 74enne è stata data dal fratello Eugenio che su Facebook, a corredo di alcune foto tra cui una che lo ritrae insieme a lui e a Edoardo, ha scritto: "Addio Giorgio. Il più piccolo di noi tre. Il più saggio di noi tre".

Giorgio Zito Bennato aveva iniziato la sua carriera da giovanissimo facendo parte del Trio Bennato proprio con i suoi fratelli. Diventato tecnico del suono nei concerti di Edoardo, registrò anche alcune canzoni come "Cantautore", inserita nell'album La torre di Babele del 1976. Nel 1980 partecipò al Festival di Sanremo con "Ma vai, vai!" e scelse il cognome della mamma, Zito, per non sfruttare la fama dei fratelli. In quel periodo fondò insieme a loro le Edizioni musicali Cinquantacinque e otto anni dopo scrisse "Una città che vola" insieme al fratello Eugenio. Negli anni '90 produsse i due album di Enzo Canoro "Come Noi" e "Light" cantando anche. Negli anni 2000 incise gli album "Evoluzione" e "In attesa di giudizio" i Demonilla, gruppo rock napoletano.