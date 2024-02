Muschio Selvaggio è di Luis Sal, il giudice ha deciso: Fedez replica

Fedez perde Muschio Selvaggio, che resta nelle mani di Luis Sal. La battaglia in tribunale per il controllo del podcast è finita così, con la decisione del giudice di Milano Amina Simonetti che ha affidato il 50% delle società finora gestite dal rapper a un custode per scongiurare che possa venderle a un terzo. La decisione è stata presa dopo il ricorso dello scorso 5 febbraio con cui Luis Sal, socio al 50% come Fedez, chiedeva il sequestro giudiziario dopo la fine del loro rapporto professionale (e di amicizia). Fedez attualmente conduce il podcast con Mr Marra.

Immediata la replica del rapper su Instagram: "Il tribunale di Milano non ha 'decretato' che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal - ha scritto tra le storie - Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Un giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell'interesse della società Muschio Selvaggio srl e non nell'interesse di Luis Sal. Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla, tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda". E ancora: "Detto ciò, grazie a tutte le persone che sostengono il lavoro di questi 10 mesi a Muschio Selvaggio. Lavoro portato avanti con la sola forza della passione. Abbiamo seguito il solo desiderio di cercare di portare contenuti di qualità. Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto. Persone che ringrazio per averci creduto anche quando sembrava un podcast finito". Nessun commento, invece, da parte di Luis Sal, che lasciò improvvisamente il podcast a marzo dell'anno scorso, per poi spiegare tre mesi dopo quanto accaduto con Fedez.

Il marito di Chiara Ferragni - alle prese con una ormai nota crisi matrimoniale - ha provato a sdrammatizzare poco dopo in un video, sempre tra le storie Instagram: "Ragazzi se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani, potete scrivermi in dm? Grazie. Mi servono per un amico".

La rottura tra Fedez e Luis Sal

Il sodalizio, professionale e personale, tra Fedez e Luis Sal si è interrotto un anno fa, precisamente dopo la trasferta di Muschio Selvaggio a Sanremo. "Mi sarebbe piaciuto che fosse stato Luis a dare le spiegazioni per il rispetto di 3 anni di lavoro insieme e per il rispetto nei confronti del pubblico", le parole di Fedez in un video diffuso quando gli ascoltatori iniziarono a chiedere insistentemente che fine avesse fatto lo youtuber. "Il podcast non è nato per guadagnare soldi, abbiamo rifiutato tante entrate in questi anni per evitare di contaminare il contenuto. Per me e Luis era una parentesi di grande libertà. La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. L'ho voluta io, è stato un progetto che pensavo potesse essere utile. Non siamo stati pagati, i soldi sono stati spesi per il format. È stata una parentesi impegnativa, Luis inizialmente non era d'accordo ma poi ha detto 'proviamo a farlo'. È stata un'esperienza caduta in un momento in cui la mia salute mentale non era proprio al top. Alla fine del progetto c'è stata una discussione lavorativa - aveva spiegato ancora Fedez - ho fatto notare a Luis come avessi la sensazione di dovermi far carico di tutto, senza supporto da parte sua. Alla fine della conversazione abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per capire cosa fare". Decisamente più agguerrita la replica di Luis Sal, in un video rimasto negli annali dei social al grido di "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato"