Pinguini Tattici Nucleari durissimi contro Morgan: "Il rispetto non ha età"

Tre settimane fa i Pinguini Tattici Nucleari hanno concluso il loro tour negli stadi. Un tour che li ha portati in giro per l'Italia tra sold out e l'assoluta certezza che la loro musica parla ai cuori degli italiani. La band ieri ha voluto commentare quanto successo allo spettacolo 'Battiato - Segnali di vita e arte' a Selinunte, in provincia di Trapani, tra Morgan e il pubblico.

Il cantautore si è poi scusato per le parole che ha usato, ma comunque il suo monologo continua a far parlare e discutere. Sul profilo social di X-Factor, programma nel quale Morgan tornerà ad essere uno dei giudici, ad esempio moltissimi utenti hanno chiesto che Marco Castoldi sia sostituito, in quanto non merita la poltrona del famoso talent.

La band di Bergamo già in passato si era espressa su quanto fosse sbagliato, da parte di un artista, scagliarsi contro il suo pubblico soprattutto durante un live. Quanto successo a Selinunte è stata l'occasione per la band di tornare sull'argomento: "Poco più di un anno fa, qui nelle stories, scrissi che facevano pena alcuni video di nuovi artisti che non rispettavano il proprio pubblico durante i live. Era dovuto all’assenza di gavetta, ma si spera che un ragazzo possa sempre imparare dai suoi errori (come facciamo noi ogni giorno beninteso). In queste ultime ore gira online un video in cui un uomo di una certa età, esperto e navigato, insulta la gente dal palco. Un cantautore che usa parole schifose, l’avrete sicuramente visto anche voi. Il punto è questo: il rispetto non ha età, così come l’educazione. Continuiamo a dirlo: fare questo mestiere è un onore, salire su un palco un privilegio. Più grande è il privilegio, più grande la responsabilità. Un artista è tale quando il quantitativo di talento supera, per la maggior parte del pubblico, il quantitativo di cogl***aggine, che ci piaccia o meno. Quando questo non avviene, purtroppo, risulta difficile perdonare l’artista, e forse conviene questo si ponga qualche domanda su ciò che rappresenta".