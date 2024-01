Essence, il rapper outsider: "Basta al sessismo nelle canzoni rap. L'ho capito grazie all'università"

Si chiama Davide Fontana, ha 24 anni, studia Psicologia e ha una missione: cambiare la musica rap. Un compito non semplice e per questo motivo si definisce un "outsider". Il suo nome d'arte è Essence, ovvero "Essenza", perché tramite la musica riesce ad esprimersi liberamente.

A fine 2023 ha partecipato al Tour Music Fest, il noto concorso musicale, con la canzone "Due anime" e nella sua categoria, il rap, si è distinto al punto da vincere il premio della stampa assegnato dalla redazione di Today.it. Merito della schiettezza con cui ha criticato quel mondo ancora troppo maschilista: "Ascolto rap da quando sono bimbo quindi quanto mi rattrista / Pensare che sia ancora dopo anni così tanto maschilista / Parli di libertà d'espressione sì, ma senza cognizione", canta.

Da soli due anni ha deciso di pubblicare la sua musica, ma da anni scrive e infatti i suoi testi - che traggono ispirazione dal suo vissuto - hanno una struttura narrativa ben definita. In molte delle sue canzoni si ritrovano riferimenti alla morte di sua madre avvenuta undici anni fa. E il dolore, la mancanza e il lutto sono narrati con escamotage letterari tanto emozionanti quanto vividi anche in "Due Anime": "Il sorriso freddo", "ho un vuoto nel petto".

Il brano si apre come un'immagine molto forte, tua madre in un letto di ospedale e poi parli dei "problemi che causa il lutto". Quanto la vita influenza la tua musica?

"Alcuni artisti prendono ispirazioni da libri, da esperienze altrui. Io invece traggo ispirazione dalla mia vita, da ciò che mi accade intorno, è un modo per liberarmi. La canzone è il frutto di un anno complesso di cui non preferisco dire altro".

Al Tour Music Fest sei stato premiato dalla stampa per i temi trattati nella tua "Due anime". Perché questo è un riconoscimento importante per te?

"È un riconoscimento importantissimo, perché io ho sempre prestato grande attenzione alle parole nei miei testi".

Nel brano Due Anime fai un’invettiva al mondo del rap che è “ancora tanto maschilista”. E in questo periodo nate molti dibattiti sull'immagine che questi testi offrono sulle donne e su molti artisti come Emis Killa, Shiva e altri rapper/trapper

"Io mi sento un po’ un outsider. Nessuno nel mondo del rap denuncia la misoginia, anzi spesso i testi sono colmi di offese e mancanze di rispetto nei confronti delle donne. Per molti inserire un ‘bitch’, quindi un tr**a, serve solo a fare rima. ‘Lo metto perché ci sta bene’, dicono. Ma non è così. E io non mi riferisco ai ragazzini che si affacciano al mondo della musica per la prima volta, ma a chi ha alle spalle decenni di carriera. Il rap, come storia, è legato ad ambienti violenti ed è normale che chi ha vissuto solo determinati schemi ne sia influenzato. Per questo è fondamentale l'educazione".

Una certa brutalità è licenza poetica per il rap oppure a volte diventa solo pretestuosa? E se sì, quando lo diventa, quando si scavalla il confine?

"Ritengo che arte e censura non possano coesistere e quindi gli artisti devono sentirsi liberi di mettere in musica ciò che vogliono. Ma ci devono essere dei limiti. Ad esempio la polemica intorno a Emis Killa è assurda. Il suo brano '3 messaggi in segreteria', brano del 2016, racconta un femminicidio dal punto di vista dell'assassino. E ti smuove dentro, ti fa provare lo sdegno. E lo stesso vale per il brano 'Strega' di Junior Cally. Perché non dovrebbero parlare con tale brutalità di quanto accade alle donne? Il problema nasce quando le donne vengono oggettivizzate".

Il tuo nome d’arte è Essence perché?

"Attraverso la musica io riesco ad essere me stesso, a mostrare una parte di me che non riuscivo, e non riesco, a far emergere in altro modo anche per colpa di alcune situazioni che ho dovuto affrontare. Invece con le canzoni riesco a far vedere la parte più introspettiva. È un modo per portare a galla la mia essenza, per questo ho scelto Essence. Forse non la scelta più giusta visto che è una marca di smalti!".

Come sei arrivato alla consapevolezza che quel tipo di racconto fosse sbagliato?

"Io ho avuto la fortuna di poter costruire i mezzi per comprendere. In questo mi ha aiutato l’università, io frequento la facoltà di Psicologia a Padova. Studiando mi sono reso conto di quanto anch’io abbia sbagliato in passato. Mi sono vergognato. Ho compreso quanto le parole siano davvero potenti sulla mente. Ma se oggi ragiono così è perché ho fatto un percorso per arrivarci. Sta tutto nella conoscenza".

Perché la facoltà di psicologia? Come coesistono la musica e l’università?

"L’ho scelta perché io nel mio futuro vedo la musica e utilizzo ciò che apprendo per arrivare al mio fine e scrivere testi. Poi certo, in caso non andasse bene con la musica potrebbe essere un’altra opzione. Ma di base mi offre la possibilità di introspezione".

Quali sono stati i tuoi riferimenti musicali?

"Onestamente ho sempre ascoltato rapper che scrivevano brani che io oggi critico. Ma perché da sempre la musica rap è così. Però pensandoci, prima dell’università, era stato Achille Lauro a farmi riflettere. È stato lui il primo a cambiare il racconto nel rap in Italia".

Nel tuo futuro vedi la possibilità di partecipare ad un talent? E Sanremo invece?

"Io credo che i talent offrano importanti occasioni agli artisti. Vista l’importanza che dò alla scrittura credo che il più adatto a me sarebbe Amici. Ti offrono la possibilità di fare un percorso anche formativo e a differenza di X-Factor non basta un’esibizione sbagliata per andare a casa. Però parteciperei solo avendo la garanzia che non devo scrivere per forza canzoni d’amore. Non è il mio genere. Per Sanremo non mi sento pronto, è un palco così importante. Però chissà".

Con i social, soprattutto TikTok, può sembrare che per gli artisti emergenti sia più facile fare musica in maniera indipendente. È così?

"No per nulla. Il discrimine rimane sempre e comunque il denaro. Su TikTok diventa virale ciò che è ben fatto e questo vuol dire che sono state impiegate risorse e soldi. E poi ritengo che i social siano un po’ saturi e quindi chi si trova di fronte un post o un reel che riguarda nuova musica, di artisti emergenti intendo, non abbia neanche voglia di soffermarcisi".

Nonostante le difficoltà cosa ti spinge a voler rimanere in questo mondo?

"Quando mi trovo in studio a registrare mi sento al posto giusto. Solo quando faccio musica sto davvero bene. Tutto il processo creativo, dalle parole alla produzione, mi entusiasma".