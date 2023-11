Cade al concerto di Robbie Williams: morta una fan

Una fan di Robbie Williams è morta in ospedale dopo essere caduta durante il concerto della popstar a Sydney, allo all'Allianz Stadium, lo scorso giovedì. La donna, 70 anni, era stata portata d'urgenza in un vicino ospedale e indotta al coma. Nelle scorse ore le autorità mediche hanno confermato la morte.

Al momento il cantante britannico non ha commentato l'incidente che - come ha riferito un portavoce dello stadio a Bbc - è avvenuto dopo lo spettacolo, mentre migliaia di spettatori stavano uscendo. "Piuttosto che usare le scale, la donna ha tentato di scavalcare le file di sedili. Ha perso l'equilibrio ed è caduta", riferisce il rapporto del Sydney Morning Herald.

La tragica notizia arriva a qualche giorno di distanza da quella della morte di una ragazza di 23 anni avvenuta durante un concerto di Taylor Swift a Rio de Janeiro: a causare un malore sarebbe stato il caldo eccessivo che ha indotto al trasporto d'urgenza in ospedale dove poi è morta per arresto cardiaco. La famiglia della giovane ha dichiarato che sta procedendo alle indagini dopo le notizie secondo cui gli organizzatori del concerto avrebbero vietato agli avventori di portare acqua allo spettacolo nonostante le temperature roventi. Taylor Swift ha reso omaggio alla fan descrivendosi come "devastata" e "distrutta".