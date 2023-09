Il "Tempo" di Spinas: arriva il primo progetto discografico

Spinas, giovane volto tra i più promettenti dell’R&B in Italia, torna a mostrare la sua attitudine internazionale e annuncia l’uscita del suo primo Ep intitolato “TEMPO” (Epic Records/Sony Music Italy), un lavoro in sette tracce che sarà disponibile da venerdì 8 settembre su tutte le piattaforme digitali. Tra brani inediti e singoli già pubblicati, l’artista si muove tra sonorità hip hop e R&B, avvalendosi delle collaborazioni di importanti artisti italiani e internazionali, tra cui 2ND Roof, il rapper londinese Octavian, Paryo del collettivo di producer statunitensi Internet Money, oltre a Jonnywood, Cryptic, Wizzle e molti altri.

Il primo ep

In “TEMPO” il focus principale ruota attorno alla dicotomia tra giorno e notte, concetti che si alternano lungo la tracklist e che vengono rappresentati perfettamente dal mood di ogni brano. La scelta del titolo si rifà ancora una volta all’essenza internazionale del progetto di Spinas: in musica, infatti, il termine “tempo” legato ai bpm oltrepassa le barriere linguistiche e resta lo stesso in tutti i Paesi. Così, in “TEMPO” ogni brano è caratterizzato da sound e ritmi diversi, per rappresentare le differenti fasi della vita del rapper e la sua personalissima interpretazione di tempo, fatto di luce e buio, di elementi diversi e opposti, proprio come lo Yin e lo Yang. L’artwork dell’Ep, realizzato da Manuel Grazia e Asia Michelazzo, è ispirato alle opere di Salvador Dalì, che nella sua arte fatta di estro e simbolismo, mette in crisi proprio l'oggettività del tempo.

A fare da apripista al progetto sono stati i singoli “FACILE”, prodotto dal leggendario duo italiano 2ND Roof, “VIA DA QUA” prodotto sempre dai 2ND Roof in un mix di influenze urban-pop e R&B, “WHITE TEE”, il brano dal sound urban con forti influenze hip hop, realizzato insieme al duo partenopeo Voga, in cui gli artisti hanno creato un filo diretto tra Sardegna a Napoli per raccontare il loro stile, tra riferimenti al rap internazionale ed esperienze passate e future, fino al più recente “COMEZA/TEMPO”, uscito il 21 luglio e prodotto da Jonnywood – producer tedesco che ha già collaborato con artisti del calibro di Kodak Black e Denzel Curry – insieme a CANOSH e Daadi.

Oltre a questi, il progetto contiene tre brani inediti: “BENEDIZIONE/NOIA” coproduzione del tedesco Cryptic con Wizzle, produttore che ha collaborato con noti artisti come Russ e Kid Laroi; “MOON” che vede la produzione di Paryo del collettivo di producer statunitensi Internet Money e “OUTSIDERS” featuring il rapper londinese Octavian, già noto per i lavori con Mura Masa e Diplo, con Cryptic che torna alla produzione insieme al duo italiano Leave The Club.

Il percorso musicale di Spinas mostra una chiara attitudine internazionale, insieme alla voglia di rompere le barriere della lingua attraverso la forza del sound e della melodia. Ed è proprio nell’Ep “TEMPO” che il rapper racchiude il lavoro di ricerca musicale portato avanti negli ultimi anni, grazie alla continua sperimentazione del lavoro in studio con artisti e producer provenienti da tutto il mondo.

La tracklist

1. BENEDIZIONE/NOIA (prod. Cryptic con Wizzle)

2. MOON (prod. Paryo)

3. OUTSIDERS feat. Octavian (prod. Cryptic con Leave The Club)

4. WHITE TEE feat. Voga (prod. Foreigner)

5. FACILE (prod. 2ND Roof)

6. VIA DA QUA (prod. 2ND Roof)

7. COMEZA/TEMPO (prod. Jonnywood con CANOSH e Daadi)

Chi è Federico Spinas

Nato a Cagliari il 14 novembre del 1995, Federico Spinas comincia la sua carriera internazionale come modello. La musica ha fatto parte della sua vita sin da bambino, infatti, il suo primo sogno è quello di esibirsi con una rock band; inizia a suonare la chitarra e alle scuole medie frequenta il conservatorio, studiando clarinetto e sassofono per quattro anni. In quel periodo, impara a scrivere e a leggere la musica e studia canto. Al liceo comincia a produrre musica elettronica e a suonare come dj, partecipando a festival ed eventi. Successivamente, si trasferisce a Milano, dove cattura subito l’attenzione di Dolce & Gabbana, che lo conferma per la sfilata e campagna della stagione Autunno/Inverno 2016, al fianco di Bianca Balti. Nel 2017 è il volto protagonista della copertina del numero di settembre di Vogue con Mariacarla Boscono, scattata da Mert e Marcus, e nel 2019 a lui è dedicata la cover di GQ in Portogallo. Tra i molti brand con cui ha collaborato, sotto la guida di Elite, Federico Spinas annovera Versace, Off-White e MSGM. Grazie alla moda, ha l’opportunità di avvicinarsi a molte personalità del mondo musicale, con cui inizia a frequentare studi di registrazione, dapprima per gioco, poi creando un vero e proprio studio “mobile”, con cui gira il mondo e dà vita ad un’intensa fase di sperimentazione musicale. Il 3 dicembre 2021 esce il suo primo singolo per Epic Records/Sony Music Italy feat. Ossée! intitolato “Nike V2”, seguito da “Facile”, prodotto dai 2nd Roof e da “Impala” in collaborazione con il rapper tedesco Lionaire. Nel 2023 conta già 2 brani pubblicati: “Via da qua”, prodotto sempre dai 2ND Roof, e “White tee” feat. il duo napoletano Voga, ai quali si aggiunge il 21 luglio “Comeza/Tempo”, che anticipa il primo progetto discografico dell’artista “TEMPO”, fuori dall’8 settembre.