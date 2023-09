Tananai, l'annuncio inaspettato: "Mi fermo per un po', si è chiuso un cerchio"

Tananai si ferma. Dopo due anni di successi - dall'ultimo posto a Sanremo Giovani con "Sesso occasionale" che l'ha inaspettatamente lanciato in vetta alle classifiche, fino agli ultimi dischi di platino con "Tango" e "Eclissi" - il cantante ha deciso di prendersi una pausa e lo ha fatto sapere al suo pubblico in un video pubblicato su Instagram.

Un annuncio che nessuno si aspettava, soprattutto considerando la carriera in ascesa dell'artista 28enne. "Ciao raga! Vi faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati ai miei concerti in questi due anni bellissimi" ha detto guardando dritto nella camera del telefonino, a petto nudo e con un volto abbastanza provato dalle ore piccole, poi il colpo di scena: "Mi fermo per un pochino, perché si è chiuso questo cerchio. Abbiamo finito ieri sera con l'ultima data del tour. È stato bellissimo, volevo ringraziarvi. Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni da quel Sanremo Giovani fuori di testa, per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e che abbia senso di essere ascoltata, perché ce lo meritiamo. Siamo una bella famiglia e quindi le cose vanno fatte con cura. È stato davvero bello - ha concluso -. Ci vediamo presto. Spero di avere una faccia migliore".

Una decisione matura e, per certi versi, anche rispettosa nei confronti dei fan. Tananai si ferma per tirare le somme e scrivere nuove pagine, e per farlo ci vorrà un po' di tempo. Da parte del suo pubblico la massima comprensione: "Quando sarai pronto noi ti aspettiamo - commenta il fanclub - sempre qui". Tra i messaggi anche Max Angioni: "Bene, riposati però e mettiti una maglietta che prendi freddo".

Il video pubblicato da Tananai