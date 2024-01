La fragilità di Tiziano Ferro è meglio delle 'solite' lezioni sulla salute mentale

Tiziano Ferro, foto @LaPresse

Tiziano Ferro sta condividendo pubblicamente un momento di profonda fragilità e lo sta facendo con una semplicità disarmante. Senza proclami né petizioni online, senza scomodare tematiche importanti arrogandosi il diritto di diventarne un profeta. Semplicemente mostrando la ferita che sanguina e chiedendo aiuto - con umiltà - ricordando a tutti l'importanza di farlo. A Natale ha pubblicato un video su Instagram in cui rivelava di non riuscire più a cantare e a fare musica, un po' per il problema alle corde vocali che ha avuto - un nodulo, di cui ha parlato solo alla fine del tour negli stadi italiani della scorsa estate - un po' per la vita che negli ultimi mesi lo ha provato molto dal punto di vista emotivo, soprattutto per la fine del matrimonio con Victor Allen. E poi la fresca separazione dal suo storico manager, Fabrizio Giannini, a cui ha scritto in un post: "Ti meriti la luce che non ho più".

Quella luce Tiziano Ferro sta provando a ritrovarla, ma da solo non ce la fa. E lo ammette davanti a tutti, o meglio, a chi ha la sensibilità di ascoltarlo. Sicuramente davanti ai suoi 2 milioni di follower da cui si fa vedere senza difese, pubblicando i messaggi scambiati con un amico che lo incoraggia e ringraziando dal profondo chi gli sta mostrando solidarietà. Nessuna vergogna a mostrarsi debole e bisognoso di attenzioni, di affetto, di stima che dopo una carriera clamorosa inizia forse a sentir mancare. Che poi è quello che capita a tanti artisti - soprattutto importanti - solo che non tutti hanno il coraggio di ammetterlo, figurarsi di gridarlo.

Ancora una volta Tiziano Ferro si scopre nel suo lato più umano. "Quando cadete ditelo, chiedete aiuto" ripete da giorni. Il suo è un appello silenzioso, ma a sentirlo è molto più potente delle 'solite' lezioni sulla salute mentale che vanno tanto di moda ultimamente sui social, impartite da chi si direbbe che sale in cattedra quasi con il solo scopo di rivendicarne la paternità. A proposito di "priorità"...