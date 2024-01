Tiziano Ferro lascia lo storico manager: "Ti meriti la luce che non ho più"

A Natale il video in cui si sfogava con una sincerità spiazzante, rivelando di non riuscire più a cantare e fare musica, oggi l'annuncio della separazione dal suo storico manager Fabrizio Giannini. È un momento difficile per Tiziano Ferro, che dopo la rottura con il marito Victor Allen - con cui ha due figli - e l'uscita del disco (e del romanzo), sembra intenzionato a prendersi una pausa.

"Dopo 23 anni finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro" ha fatto sapere per primo sui social Giannini, aggiungendo: "È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obiettivi per entrambi". Il cantautore ha ricondiviso il post dell'ormai ex manager, aggiungendo: "È finita un'epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie".

Parole distese e piene di gratitudine, dunque nessuna brusca separazione tra i due, semplicemente la consapevolezza di dover prendere strade diverse. Il post di Tiziano Ferro, però, crea allarme tra i fan, preoccupati dallo stato d'animo che l'artista ultimamente sta lasciando trasparire. "Tu hai sempre tanta luce" lo incoraggia l'attrice Ilenia Pastorelli, e tra i commenti c'è anche un bel messaggio di Massimo Bisotti: "Siamo come una fotografia che per essere nitida ha bisogno di luci e ombre nella giusta misura. Ti scatterai una nuova foto, Tiziano. Avrai ancora amore e tutte le persone che ti vogliono bene aspetteranno tutte le attenzioni che sai dare. Abbi cura di splendere". Potrà dover affrontare un periodo duro Tiziano Ferro, ma senza alcun dubbio può contare sempre sul grande affetto di fan, amici e colleghi.