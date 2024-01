"Periodo buio per Tiziano Ferro, la musica lo sostenga". Lui risponde

Tiziano Ferro ha chiesto aiuto. Lo ha fatto con sincerità, senza nascondersi, mettendo sul tavolo tutte le sue fragilità. "Non riesco più a cantare e a fare musica" ha detto in un video il giorno di Natale, poi la notizia della separazione dal suo storico manager, Fabrizio Giannini, e quel messaggio per l'uomo che lo ha seguito dall'inizio della sua carriera: "Ti meriti la luce che non ho più".

È un momento difficile sia dal punto di vista professionale che privato. A settembre ha annunciato il divorzio da Victor Allen e da allora non è mai potuto rientrare in Italia, anche solo per qualche settimana da trascorrere insieme alla famiglia e agli affetti più cari, per motivi legali che riguardano i figli. Dopo le sue parole di ieri su Instagram, dove ha condiviso alcuni messaggi ricevuti da un amico che lo incoraggiava, il magazine Primo Ascolto gli ha dedicato un post molto toccante in cui invita il mondo della musica a stargli vicino. "È un vero e proprio periodo buio per Tiziano, che deve ripartire dall'amore incondizionato dei suoi figli e dei propri fan ma anche dalla riconoscenza che la musica italiana deve a questo grandissimo interprete, capace di esportare il suo sublime cantato in ogni parte del mondo" si legge, e ancora: "È cruciale, secondo noi, che gli esponenti musicali italiani si uniscano in suo sostegno: Ferro è in questo momento una persona fragile, che ha già provato sulla sua pelle i sintomi di una depressione cronica, affrontata pubblicamente pochi anni fa con un vero e proprio atto di coraggio che ha rotto il silenzio su una tematica troppo spesso sottovalutata. C'è bisogno di solidarietà e supporto da parte della comunità musicale, questa vicinanza può essere la linfa vitale che aiuta Tiziano a superare le difficoltà fornendo una rete di supporto affettivo ed emotivo".

La risposta di Tiziano Ferro

Parole che arrivano dritto al punto, oltre che al cantante. Tiziano Ferro, commosso da tanto affetto, ha ricondiviso il post tra le sue storie Instagram, aggiungendo: "Che bel post. Dolce, forte, utile. La gente mi chiede 'perché esponi così tanto le tue ferite?'. Perché ho imparato che in questi momenti c'è solo una cosa da fare per trovare una soluzione: chiedere aiuto. Ho il privilegio di poter parlare a tante persone, perché sprecarlo? Le persone buone fanno meno rumore di quelle che distruggono ma, anche se in silenzio e, l'aiuto e la cura arrivano sempre. Questo post lo dimostra. Grazie".