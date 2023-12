La nonna al concerto di Tommaso Paradiso che canta a squarciagola: "Fa***o tutto". Video

"Noi come la signora Rosa, per sempre". Sono le parole di Tommaso Paradiso, che ha condiviso su TikTok il video di una sua affezionata fan al concerto. La signora, che sembra avere più o meno 80 anni, è in tribuna vicino a una ragazza - che potrebbe essere la nipote - e canta a squarciagola "I nostri anni".

Immagini che divertono ma allo stesso tempo emozionano. "Questa donna è meravigliosa, si gode la vita al massimo" si legge tra i commenti, e ancora: "Che meraviglia questa signora, è agee solo anagraficamente, ha il cuore di una ragazzina". In tanti si augurano di invecchiare così, taggando gli amici, altri vorrebbero una nonna come lei. Ma ormai, dopo questo video - che sta facendo il giro del web - la signora Rosa è diventata un po' la nonna di tutti.

Queste per lei erano sicuramente le 'prove generali' per il tour estivo. Tommaso Paradiso, infatti, ha annunciato proprio pochi giorni fa le date dei live che partiranno il 30 giugno - da Ferrara - per finire il 24 agosto a Diamante. Nel mezzo ci sono Roma, il 4 luglio, Pistoia, il 7, Servigliano il 13, Paestum il 21 agosto e Molfetta il 22. E senza alcun dubbio vorrà esserci anche nonna Rosa.