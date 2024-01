La Zecca conia una moneta in omaggio ad "Albachiara", la reazione di Vasco Rossi

"È autorizzata l'emissione della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione fior di conio, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri": tanto riporta il Decreto del 20 dicembre 2023 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale e commentato sui social da un Vasco Rossi entusiasta.

"Sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata una moneta in argento rodiato “nuova di Zecca” in omaggio a Albachiara", ha scritto il cantautore che nel 1979 scrisse il brano entrato nella storia della musica italiana. Poi la descrizione della moneta: "Da una parte, il testo della canzone. Al rovescio una ragazza raffigurata con in mano dei libri mentre cammina “per strada mangiando una mela coi libri di scuola". Un bellissimo riconoscimento per la canzone che aveva chiuso il 2023 con il Premio SIAE e che ora apre il 2024 divenendo ufficialmente un simbolo nazionale, a testimonianza della sua immortalità".

Il post prosegue ricordando le origini della canzone: "E dire che Vasco la scrisse di getto, pochissimo tempo: “ero nel salotto di casa mia a Zocca, mentre aspettavo di uscire presi la chitarra e buttai giù la canzone. Ispirato da quella ragazzina che vedevo prendere la corriera, dalla finestra di camera mia. Avevo già quasi chiuso l’album di “Non siamo mica gli americani”, quando mi venne Albachiara, lo dissi al mio discografico Mario Rapallo, che, senza neanche sentirla, mi rispose che l’avrebbe inserita nella facciata B dell’album. Terzultima..” E dire che oggi ..”se non la canto, non se ne vanno via..”", ha concluso Vasco parlando dei suoi fan, gli stessi che adesso commentano la notizia con grande slancio: "Canzone, senza tempo, eterna".