Neonata trovata morta nel bagno di un pub

Shock in un pub a Oulton, cittadina situata nei pressi di Leeds, in Gran Bretagna. Nella giornata di ieri, domenica 28 gennaio, una neonata senza vita è stata rinvenuta nel bagno del Three Horse Shoes, mentre il locale era pieno di clienti, intenti a partecipare al buffet di carne arrosto. A fare la macabra scoperta è stato uno dei dipendenti: i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto dare altro che constatare il decesso della piccola.

Gli investigatori adesso stanno cercando di rintracciare la donna, che presumibilmente ha partorito in bagno per poi dileguarsi, chiarendo in un appello che la priorità è quello di garantire il suo benessere: "Questo è un tragico incidente e invitiamo urgentemente la madre della bambina a contattarci o a cercare assistenza medica poiché ha attraversato una prova estremamente traumatica e potrebbe aver bisogno di cure lei stessa. Le nostre indagini sull'incidente continuano con i partner del servizio sanitario nazionale, ma la nostra priorità principale rimane il benessere e la sicurezza della madre".

Il personale del pub adesso è sotto shock, così come gli abitanti di Oulton. I proprietari del Three Horse Shoes hanno condiviso sui social un post sulla vicenda: "Sappiamo che ci sono speculazioni su quello che è successo nel nostro locale stasera. Tutto quello che possiamo o dire in questo momento è che ci dispiace per tutti quelli che erano con noi nel momento in cui è successo e per tutti quelli che sarebbero dovuti venire e non hanno potuto. Un enorme ringraziamento a coloro che ci hanno aiutato".

I titolari Joe e Danielle, in un secondo post, hanno annunciato che il pub rimarrà chiuso per "ovvi motivi", chiedendo scusa alla propria clientela per il disagio. "Non sono qui per arrestarti - ha sottolineato ai media britannici l'ispettore capo James Entwistle -. Sono qui per capire cosa è successo e assicurarmi che tu riceva le cure mediche di cui hai bisogno".