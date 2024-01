2024: stipendi e lavoro, l'anno in cui rinunceremo al futuro

Un operaio esce per l'ultima volta dalla fabbrica della Maserati a Grugliasco (Foto Matteo Secci / La Presse)

Un Paese di sonnambuli. La fotografia forse più impietosa del 2023 l'ha fornita il Censis che ha descritto l'Italia come un paese sempre più vecchio, impaurito e sfiduciato, dove nessuno pensa più al domani. Mentre la fiducia degli italiani toccava i minimi storici, per tutto l’anno il governo di Giorgia Meloni ha ribadito la litania della pesante eredità ricevuta dagli scorsi governi. Ma quest'alibi potrebbe non reggere più. E i punti problematici da sciogliere non sono pochi: ecco i più urgenti.

1 - Stellantis, il tramonto dell'auto italiana

La metafora più grottesca della fine di un mondo è stata la vendita a novembre 2023, su Immobiliare.it, dello stabilimento della Maserati di Grugliasco da parte del gruppo Stellantis.

Sì, perché come ha scritto Fabrizio Gatti, la vendita dello stabilimento torinese simboleggia il tramonto dell'industria automobilistica italiana. Una realtà che ci ha permesso di diventare la 5° potenza industriale mondiale e dare lavoro e futuro a milioni di italiani.

Già nel 2022 eravamo precipitati al nono posto nella produzione mondiale di auto, con quasi un milione di veicoli in meno rispetto al 2000. E il confronto, a tre anni dalla fusione tra Fca e Peugeot, non è incoraggiante. Tra il 2024 e il 2026 i nuovi modelli di veicoli realizzati in Italia saranno 13 contro i 24 destinati agli stabilimenti francesi. Del resto anche la nuova panda elettrica non verrà fabbricata da noi, ma in Serbia. Il tutto nel silenzio assordante di gran parte del mondo sindacale e politico.

2 - Stiamo perdendo la partita dell’elettrico

Se l'industria automobilistica italiana è in affanno, anche l'indotto non se la passa benissimo. Lo dimostra, ad esempio, la crisi della Magneti Marelli, ma ancor più i ritardi nella transizione verso l’elettrico.

Le auto "del futuro" avranno bisogno di batterie efficienti. E per costruirle servono dei grandi insediamenti industriali, le cosiddette "gigafactory", su cui far convergere investimenti pubblici e privati. In Francia, con lo Stato che del gruppo Stellantis è socio (a differenza dell'Italia), ne è stata già inaugurata una, pienamente operativa dallo scorso maggio. In Italia è attiva, al momento, solo quella di Caserta, ma con un progetto pilota e con una quantità di Giga erogabili (entro il 2026) nettamente inferiori a quelli della fabbrica francese. L’altra grande gigafactory dovrebbe sorgere a Termoli e avviare le linee soltanto nel 2026.

Da qui al 2027 la nostra produzione di batterie non sarà paragonabile a quella dei nostri partner europei, come Francia e Germania, ma nemmeno a quella di nazioni viste fino a pochi anni fa come "emergenti", come Polonia e Ungheria.

3 - I ritardi su energia verde e comunità

Le comunità energetiche rinnovabili sono comunità di persone che vivono sullo stesso territorio e che decidono di condividere energia rinnovabile e pulita. Per rendere realtà quello che finora era stato solo un esperimento, serviva un decreto che, come abbiamo già spiegato, ha tardato anni e che oggi dovrebbe essere imminente. Il ritardo ci ha però messo di fronte a un paradosso: eravamo tra i primi a sperimentarle, ora siamo un vero e proprio fanalino di coda.

Del resto è una parabola che scontiamo anche nella produzione delle energie rinnovabili tout court: le installazioni di nuovi impianti hanno toccato l'apice nel 2011, per poi scemare drasticamente nel corso degli anni.

Per capire cosa non va basta un paradosso: per realizzare il rigassificatore di Piombino sono serviti pochi mesi, per finire l'impianto eolico nearshore di Taranto si sono impiegati 14 anni. E la media italiana è di sei anni per l'installazione di un parco eolico e cinque per un parco fotovoltaico.

4 - Una Repubblica di precari e stipendi bassi

I salari degli italiani sono fermi al 1991, un caso unico in Occidente. Una dinamica sulla quale incidono tanti fattori, non ultimo un modello economico basato più sull'abbassamento del costo del lavoro che su quello dell'incremento della produttività.

Il governo ha provato ad alzare i salari degli italiani con misure come il taglio del cuneo fiscale o la "riforma" dell'Irpef, ma si è tenuto alla larga dalla risoluzione di problemi strutturali come l'introduzione di un salario minimo orario. Non solo: ha scelto di abolire il reddito di cittadinanza e di tagliare un milione di euro nella lotta alla povertà proprio mentre l'Istat ne certificava l'esplosione.

Non viene, invece, minimamente affrontato il tema della riforma dei Centri per l'impiego e della riqualificazione professionale, nemmeno alla vigilia della rivoluzione dell'Intelligenza artificiale, che rischia di creare, almeno nel breve periodo, non pochi disoccupati.

Nel frattempo lo Stato si regge su centinaia di migliaia di precari impiegati in tutti i rami della pubblica amministrazione: se domani scioperassero in massa, il Paese si bloccherebbe all'istante.

5 - Famiglia e immigrazione: i sogni e la realtà

Il governo che prometteva "zero sbarchi" non era minimamente preparato all'esplosione dell'immigrazione registrata nel 2023, e molti sindaci si sono ritrovati soli a gestire una crisi epocale. Ma le cose rischiano di non andare meglio nemmeno nel 2024. In primis, perché è improbabile che il flusso di migranti si arresti. In secondo luogo, perché i maggiori "amici" europei del governo non sono di certo favorevoli a una loro redistribuzione.

Oltretutto, si è puntato sui grandi centri di accoglienza ed è stata smobilitata la rete di accoglienza diffusa sul territorio. I servizi essenziali per l'integrazione dei nuovi arrivati, indispensabili per non trasformare l'ondata record anche in un problema sociale, hanno subìto ingenti tagli. A prevalere è solo la logica dell'emergenza.

Le cose non vanno meglio nemmeno per uno dei cavalli di battaglia del governo: la famiglia. Un bambino su quattro in Italia è a rischio povertà, mentre quasi il 20 per cento delle famiglie con tre e più figli la povertà la sperimenta quotidianamente. Anche in questo caso si è intervenuto con misure tampone, come il bonus per gli asili nido.

Servirebbero risorse per salari più dignitosi, piena occupazione femminile e maggiori asili statali, ad esempio. L'impressione, invece, è che, anche nel 2024, mettere al mondo un figlio sarà un lusso che non tutti si potranno permettere. Con buona pace della cosiddetta "famiglia tradizionale" e dei suoi sostenitori.