Israele e Ucraina, democrazie sotto attacco: cosa possiamo fare di più

Yaffa Adar, 85 anni, israeliana, con i terroristi di Hamas che l'hanno rapita (foto Telegram)

L'attacco dei terroristi palestinesi di Hamas contro Israele non è soltanto una fiammata del conflitto che da decenni oppone tra di loro la destra ebraica, con il suo sostegno a occupazioni e nuove colonie, e il movimento estremista islamico, che governa con il pugno di ferro la Striscia di Gaza. È molto di più: gli assalti casa per casa di sabato 7 ottobre, i 700 israeliani uccisi, i 100 rapiti e tenuti ora in ostaggio, alzano il morale dei regimi che vedono nelle democrazie una forma di società ai loro occhi debole. E quindi corrotta, indifesa, vulnerabile. In altre parole, una società che oggi può essere sfidata militarmente.

Lo ha fatto la Russia di Vladimir Putin giovedì 24 febbraio 2022, con l'invasione e lo scoppio della guerra in Ucraina: la repubblica indipendente che otto anni prima si era ribellata al governo filorusso, che voleva impedire il suo processo di avvicinamento all'Unione Europea. Lo ha ribadito ora Hamas, che ha umiliato Israele con il sostegno degli estremisti del Jihad islamico e il supporto dell'Iran, grande alleato di Putin. In questo preoccupante domino, manca soltanto che il despota cinese Xi Jinping tenga fede alla sua promessa di invadere lo Stato libero di Taiwan.

Questo è il nuovo mondo

È curioso vedere poi come quegli stessi regimi che finanziano reti terroristiche e conflitti in Medio Oriente – Iran e Qatar in testa – chiudano le frontiere ai profughi provocati dalla loro stessa politica estera. Tanto ci sono le democrazie a farsene carico: l'Europa, poi magari anche Canada e Stati Uniti. Ed è giusto così, altrimenti non saremmo democrazie.

Dopo la pandemia, il mondo ha intrapreso strade che stanno cambiando la geopolitica nata durante l'ultimo decennio del Novecento, il primo dopo la fine della Guerra fredda. I golpe nelle capitali africane a Sud del Sahara si stanno trasformando in una rivolta contro la presenza francese, a favore dei nuovi arrivati: Cina, Russia e Turchia. Putin, con il suo tentativo di invadere l'Ucraina, vuole riportare l'influenza russa a quelli che furono i confini occidentali dell'Unione Sovietica. E a Gaza, mai come in queste ore, è forte l'illusione tra i miliziani palestinesi che gli israeliani possano essere cacciati dal Medio Oriente, così come sta accadendo ai francesi in Africa. Anche se è un grosso errore di calcolo: Israele non è una colonia, ma uno Stato che risponderà duramente all'attacco terroristico.

L'illusione di Hamas

Ne ha avute molte di illusioni la maggioranza del popolo palestinese a Gaza in questi anni: una fra le tante, essersi consegnata all'organizzazione paramilitare di Hamas, acronimo arabo che significa Movimento islamico di resistenza, un gruppo terroristico che da sempre predica la distruzione di Israele e, anche per questo, ha contribuito al fallimento degli accordi pace del 1992.

Ma in questo nuovo mondo caotico, noi europei siamo all'altezza della sfida? Oppure dimostreremo a Russia, Iran e Cina che siamo davvero una civiltà sulla via del declino? I vertici di queste settimane tra i governi degli Stati membri dell'Unione Europea ricordano da vicino, per la loro conflittualità, certe assemblee di condominio. Nel frattempo, le forniture militari all'Ucraina hanno ridotto le scorte europee e americane a livelli sotto i quali non si può scendere: l'esercito di Kiev spara in pochi giorni le munizioni che gli Usa impiegano un mese a produrre. E se non ci fosse ancora la Nato a proteggerci con l'ombrello americano, oggi buona parte dell'Europa sarebbe probabilmente una colonia di Mosca o di Pechino.

Crimini russi e palestinesi

I massacri commessi dei russi in Ucraina, come è accaduto a Bucha tra il 27 febbraio e il 31 marzo 2022, e dai palestinesi in Israele in queste ore dimostrano che le democrazie, senza una difesa adeguata, sono estremamente vulnerabili. Per metterci al sicuro dal caos, servono un grande sforzo comune e nuovi investimenti secondo tre obiettivi: istruzione e ricerca scientifica, salute e sanità e, appunto, difesa. Tre settori strategici, tanto che i loro budget dovrebbero essere al più presto esonerati dai vincoli di spesa che limitano i bilanci di ogni Stato membro dell'Ue.

Le uscite per la difesa nell'Unione erano scese dai 187 miliardi di euro del 2008 ai 163 miliardi del 2014, l'anno in cui sono cominciate le ostilità tra Russia e Ucraina (nel grafico sopra, le spese totali per la difesa e il confronto con il 2 per cento del Pil). Da allora le spese militari sono costantemente aumentate: fino ai 350 miliardi del 2022, circa metà del due per cento del prodotto interno lordo europeo, il limite di sicurezza indicato dalla Nato sotto il quale non sarebbe opportuno scendere. È triste vedere quante risorse devono essere oggi destinate agli armamenti, che si spera a casa nostra funzionino sempre e soltanto come deterrente. Ma, se vogliamo proteggere le nostre democrazie, non sembra ci siano più alternative: gli arsenali adeguatamente riforniti rafforzano anche la diplomazia. Ed è proprio quello che noi europei abbiamo imparato dalla Guerra fredda.

