Chi avrà ora il coraggio di sfidare ancora Putin?

Vladimir Putin -foto LaPresse (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Yevgeny Prigozhin, il potente leader dei mercenari Wagner, l'uomo che ha osato sfidato Vladimir Putin come mai era successo prima, arrivando addirittura di organizzare un'insurrezione armata e lanciare una marcia su Mosca, è morto. Il capo della compagnia militare privata è stato vittima di un incidente aereo, o molto più probabilmente di quella che Putin definirebbe una "operazione speciale di atterraggio". Su cosa sia accaduto al jet su cui l'uomo volava insieme al suo braccio destro, Dmitry Utkin, e altre otto persone, sono in corso delle indagini. Ma non c'è un solo essere umano al mondo che pensi che dietro non ci sia lo zampino di Putin in persona.

Il leader del Cremlino potrebbe anche essere innocente, potrebbe anche davvero non avere colpe stavolta, ma neanche i suoi più stretti collaboratori ci crederebbero. E che abbia ordinato o meno lui l'abbattimento dell'aereo cambia poco, in quanto il messaggio che è passato è forte e chiaro: non mettetevi contro di me perché finirete in prigione (se siete fortunati) o sottoterra, non importa quanto siate potenti o popolari.

Quando esattamente due mesi fa Prigozhin scioccò il mondo intero, organizzando una rivolta armata in Russia, Putin giurò: "I responsabili di questo tradimento la pagheranno". Mai nei suoi oltre 20 anni al potere era stato sfidato in maniera così plateale, in maniera così incredibile, facendolo apparire per la prima volta debole. Uno smacco che non poteva rimanere senza conseguenze. Eppure per due mesi Prigozhin, e gli uomini che gli sono rimasti fedeli (molti dei mercenari Wagner hanno deciso di entrare nell'esercito regolare), hanno potuto continuare le loro attività indisturbati, dovendo solo cambiare la loro sede operativa dalla Russia, da cui ormai erano di fatto banditi, alla vicina Bielorussia. Una punizione oltremodo clemente per dei golpisti.

Alcuni giorni fa il leader dei mercenari si era anche permesso di pubblicare un altro dei suoi ormai celebri video, in cui rivendicava che avrebbe liberato l'Africa dai terroristi islamici, facendo apparire ancora una volta Putin come un debole, che lascia scorrazzare in giro per il mondo l'uomo che gli ha fatto fare la figura del fesso. E invece Putin fesso non è. E di sicuro non è un debole, ma è e resta un leader forte e spietato. E lo ha dimostrato ancora una volta. Con Prigozhin si è comportato come Salvatore Conte, il boss della serie Gomorra che finge di perdonare il piccolo Daniele, che lo aveva tradito. "Vien'. Vienet' 'a piglià 'o perdono", vieniti a prendere il perdono, gli dice in una delle scene più tremende della serie, per poi abbracciarlo e sparargli un colpo in testa. Il perdono nella Camorra non esiste, e neanche nella Russia dello 'zar'.

E la vendetta è arrivata nel modo più plateale. Questa volta non è stato utilizzato il veleno per colpire l'ennesimo traditore, sarebbe stato un gesto da codardi. Questa volta è stato platealmente fatto saltare in aria il suo aereo, proprio come Wagner durante la sua rivolta abbatté due elicotteri russi uccidendo 15 militari.

La vendetta è un piatto che va servito freddo, si dice. Ma se di vendetta si trattava, in questo caso c'erano ragioni politiche e tattiche per aspettare tutto questo tempo prima di punire Prigozhin. Innanzitutto al tempo della ribellione nella Federazione era ancora forte il mito dei wagneriani come veri eroi in opposizione ai "traditori" e ai degenerati capi dell’esercito regolare. Il consenso attorno alla compagnia era ancora tanto e necessitava di una graduale erosione. Negli ultimi due mesi poi la Russia è riuscita a rispondere con grande efficacia alla controffensiva ucraina, che sta procedendo molto più lentamente del previsto e che, secondo gli Usa, non raggiungerà i suoi obiettivi principali. Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il comandante in capo dell'esercito, Valery Gerasimov, contro cui Prigozhin era solito rivolgere attacchi e insulti, hanno quindi dimostrato di saper fare il lavoro per cui sono stati scelti. Adesso era il momento più giusto per colpire il leader di Wagner.

Putin ha anche destituito Sergei Surovikin, il generale a cui per mesi è stata affidata la guida dell'intera invasione dell'Ucraina. Il militare, che lo stesso Putin aveva insignito della più alta onorificenza militare, e che si era guadagnato l'appellativo di 'generale Armageddon', per la brutalità dei suoi metodi utilizzati in Siria, era sospettato di aver appoggiato, o quanto meno non osteggiato, la rivolta di Wagner. E da allora nessuno sa più che fine abbia fatto, ma si ritiene sia agli arresti domiciliari, una punizione ben più leggera di quella riservata al suo presunto amico.

Nonostante Prigozhin sia il responsabile del sanguinoso assedio di Bakhmut, la sua morte è alla fine una brutta notizia per l'Ucraina. La speranza di Kiev e dell'Occidente che, in seguito alle sanzioni e alle conseguenze della guerra sulla Federazione, si sarebbe potuta scatenare una rivolta interna da parte degli oligarchi o magari anche delle gerarchie politiche e militari, è ormai destinata a rimanere tale. Putin ha ribaltato le previsioni negative e, proprio come Recep Tayyip Erdoğan dopo il tentativo di colpo di Stato in Turchia del 2016, ne è uscito ancora una volta rafforzato nella sua leadership della nazione. Chi avrà adesso il coraggio di sfidare ancora il suo potere all'interno della Russia?

