Le ragioni di Israele non giustificano il massacro in corso a Gaza

Gli operatori Wck uccisi - foto LaPresse (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Quello in atto a Gaza è un massacro. Qualsiasi siano le sue ragioni, giuste o sbagliate, quella che Israele sta portando avanti non è una guerra, ma un massacro senza pietà. Non c'è altro modo di definirlo. E non basta a giustificarlo la volontà di punire Hamas per l'orrore commesso il 7 ottobre, quando quasi 1.200 israeliani sono stati trucidati. E non basta a giustificarlo nemmeno la legittima determinazione a voler riportare a casa gli ostaggi. Tel Aviv è andata ben oltre il suo diritto a difendersi. E già da tempo.

In sei mesi sono stati ammazzati dalle truppe israeliane almeno 33mila palestinesi, in gran parte civili, donne e bambini innocenti. I feriti sono oltre 75mila e i bambini rimasti orfani più di 17mila, quelli che hanno avuto degli arti amputati almeno mille. Quelli traumatizzati è impossibile contarli. Su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di persone, 1,7 milioni sono stati forzati a scappare dalle proprie case e a rifugiarsi a Rafah, città vicino il confine con l'Egitto dove prima del conflitto vivevano 275mila persone, e che ora è stata trasformata in un'enorme tendopoli piena di disperati.

E questi numeri spaventosi non bastano a descrivere la distruzione e la sofferenza che l'ira di Israele è stata capace di scaricare sulla regione ormai resa completamente inabitabile. Con la motivazione (o scusa) che ogni luogo sarebbe un covo di Hamas, o che si troverebbe sopra dei tunnel della milizia islamista, nulla è stato risparmiato dai bombardamenti. Nulla. Le immagini delle città rase al suolo sono impressionanti. Neanche ospedali e luoghi di culto sono stati risparmiati dalle forze di Tel Aviv. Si stima che almeno 104 moschee siano state distrutte dall'inizio dell'assalto il 7 ottobre e almeno due chiese cristiane. A dicembre nella parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, a Gaza City, i cecchini israeliani hanno ucciso una donna anziana che aveva avuto l'ardire di uscire allo scoperto. Quando sua figlia disperata per il dolore è corsa verso di lei gettandosi sul suo cadavere, gli israeliani hanno ammazzato anche lei senza pietà.

Tre ostaggi israeliani che erano riusciti a scappare dalle grinfie di Hamas sono stati uccisi a bruciapelo dai loro stessi connazionali, nonostante sventolassero una bandiera bianca, parlassero ebraico e avessero dei cartelli in cui chiedevano aiuto. Lo abbiamo scoperto perché il governo di Benjamin Netanyahu è stato costretta a dare spiegazioni ai loro parenti e a lanciare un'inchiesta. E quanti saranno i civili palestinesi uccisi come cani allo stesso modo e di cui non sapremo mai niente? Neanche i cimiteri sono stati risparmiati dalla furia brutale dei soldati israeliani, e almeno 16 dissacrati e rasi al suolo con i bulldozer.

Ma in fondo i cimiteri non servirebbero neanche, perché morti palestinesi sono così tanti che vengono seppelliti in fosse comuni, i corpi avvolti in un panno bianco e gettati uno sopra l'altro in dei buchi fatti con le scavatrici. A decine e decine. In questa situazione umanitaria catastrofica, solo 10 dei 36 ospedali di Gaza sono ancora in grado di funzionare, seppur solo parzialmente. Ma anche questi tanto non possono comunque lavorare, visto che i rifornimenti e gli aiuti umanitari vengono bloccati al confine e i medici sono costretti a operare senza anestesie e in condizioni igieniche schifose.

Oltre 100 persone sono state massacrate mentre, disperate per la fame, si accalcavano attorno a uno dei pochi camion con aiuti umanitari fatti entrare nella Striscia, uccisi a mitragliate dai soldati israeliani che si sono giustificati dicendo di aver temuto di essere oggetto di un attacco. Gli stessi soldati che continuano a pubblicare in rete i video delle proprie prodezze, con canti e balli ad ogni bombardamento, ad ogni atto di distruzione e morte per i palestinesi. Adesso l'esercito Israeliano ha anche ucciso sette operatori umanitari World Central Kitchen in quello che Israele ha ammesso essere stato un "errore". Un "errore" ben stano visto che sono stati colpiti non da uno, ma da ben tre missili uno dopo l'altro. Il primo sulla loro auto, il secondo mentre cercavano di scappare e il terzo mentre mettevano i feriti in un altro veicolo per provare a fuggire.

Cinque di loro, verrebbe davvero da dire per fortuna, erano occidentali (un australiano, un canadese, un polacco e due britannici) e quindi anche i leader di Stati Uniti, Canada e Regno Unito, finora completamente appiattiti sulle posizioni israeliane (come anche l'Italia), hanno cominciato ad alzare la voce. C'è voluta la morte di cinque occidentali per far iniziare ad aprire loro leggermente gli occhi su quanto sta accadendo. Perché la morte di cinque occidentale vale molto di più di quella degli altri 196 operatori umanitari, di cui 175 dipendenti dell'Onu, uccisi finora nel silenzio quasi generale. O di quella dei 95 giornalisti e operatori dei media pure morti nella Striscia. Quelli erano palestinesi o comunque arabi, come gli altri otre 30mila morti del conflitto. Di loro chi se ne frega.