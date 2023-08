Giorgia Meloni e le destre continuano la guerra ai diritti civili

Giorgia Meloni, foto ©Lapresse

Continua la guerra delle destre e di Giorgia Meloni ai diritti civili “Non toccheremo la legge 194” è questa la linea dal Governo guidato da Giorgia Meloni sull’aborto. La premier si è sempre detta contraria a qualsiasi modifica alla legge sull’interruzione volontaria di gravidanza prima dai banchi dell’opposizione, poi in campagna elettorale. Durante la campagna elettorale, Meloni ha più volte ribadito di non voler toccare la legge: “Non mi risulta sia accaduto da nessuna parte che una donna che voleva interrompere la gravidanza non abbia potuto farlo. Il diritto all’aborto in Italia è sempre stato garantito - ha detto durante un’intervista a Mezz’ora in più per poi aggiungere - Però c’è anche la coscienza delle persone, non possiamo costringere le persone a fare cose che in coscienza non si sentono di fare. Bisogna garantire la libertà. Io credo che l’equilibrio che si è creato sia un equilibrio che attualmente tiene”.

Giorgia Meloni ha poi dichiarato a Lucia Annunziata: “Vorrei aggiungere un diritto: che le donne che si fossero trovate nella condizione di abortire perché non avevano alternative possano avere quelle alternative. Vorrei che una donna fosse libera di non farlo se è costretta a farlo”. Nella linea del governo Meloni sull’aborto non sono contemplate altre motivazioni se non quelle economiche e infatti lo scorso anno aveva fatto discutere un’iniziativa della Regione Piemonte guidata da Fratelli d’Italia. La giunta piemontese aveva deciso di stanziare “un fondo per la vita nascente” destinato alle associazioni Pro Vita per scoraggiare le donne in difficoltà decise a interrompere la gravidanza: “Un passo alla volta, fino alla vittoria. I latrati di chi fa dell’odio contro la #vita una professione non ci preoccupano, un giorno forse capiranno addirittura loro”, aveva scritto sui social l’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Morrone, firmatario del provvedimento.

Nei giorni scorsi sempre in Piemonte c’è stato un altro tentativo di andare in questa direzione, ovvero quella di aumentare il potere delle associazioni anti-abortiste al fronte di una legge, la 194, che ormai da anni sta mostrando tutti i suoi limiti. All'ospedale Sant'Anna di Torino è stata firmata una convenzione dalla Città della Salute e dalla Federazione Movimento per la vita per l’istituzione di una Stanza dell’ascolto con lo scopo di "fornire supporto e ascolto a donne gestanti che ne abbiano necessità, nell'ambito di un più generale percorso di sostegno durante e dopo la gravidanza alle donne che vivono il momento con difficoltà e che potrebbero quindi prendere in considerazione la scelta dell'interruzione di gravidanza o che addirittura si sentono costrette a ricorrervi per mancanza di aiuti”. In pratica chiunque vorrà potrà prendere appuntamento e avere un colloquio con queste realtà contattando direttamente i volontari o attraverso il personale sanitario. Maurizio Marrone ha sostenuto con convinzione l’iniziativa che, secondo lui, fornisce un “supporto concreto e vicinanza alle donne incinte per superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della gravidanza attraverso un percorso di sostegno. […] Ogni volta che una donna abortisce [è] perché si è sentita abbandonata di fronte alla sfida della maternità” dice Marrone a cui andrebbe ricordato che ogni scelta ha una storia a sé.

Dopo che la notizia ha iniziato a fare il giro dei social e delle redazioni, il giornalista Simone Alliva ha riportato le dichiarazioni di Silvio Viale, responsabile del reparto IVG dell’ospedale Sant’Anna e consigliere di +Europa&Radicali Italiani di Torino: “Non ci sarà nessuna stanza del 'Movimento per la vita' lungo il percorso della 194 all'ospedale Sant'Anna. Se una donna vorrà rivolgersi a loro potrà usare le loro sedi. Non ci sarà alcuna interferenza all'ospedale Sant'Anna nel percorso per la 194, siamo il principale ospedale italiano con 2500 aborti all'anno, oltre i 6500 parti che l'ospedale fa. Abbiamo un reparto dedicato, un day hospital dove svolgiamo attività non solo per la 194 ma anche per gli aborti spontanei e i piccoli interventi per cui non sono affatto preoccupato. Siamo abituati ad avere presidi antiabortisti davanti all’ospedale e non hanno mai creato problemi alle donne, le quali entrano ognuna con le proprie ragioni e le proprie storie. Non accetterò alcuna molestia nei confronti delle donne”.

L’iniziativa, per ora, sembra scongiurata, ma solo pochi giorni fa durante la visita di stato alla Casa Bianca, Giorgia Meloni era stata ammonita da Joe Biden sul comportamento del governo italiano sul tema dei diritti civili. Tutto questo non dovrebbe sorprendere visto che il nostro è un governo di estrema destra, ma mesi di campagne mediatiche compiacenti e comunicazione rassicurante sembrano averci fatto dimenticare con chi abbiamo a che fare. Sono attacchi come questi all’autodeterminazione delle donne che ci ricordano di non abbassare la guardia.