La Corte dell'Aja e una

Davanti al mondo, all'umanità intera, lo Stato d'Israele dovrà ora rispondere di quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza. La decisione della Corte dell'Aja, che ha respinto la richiesta israeliana d'archiviare le accuse di genocidio mosse dal Sudafrica, è un primo, vero grido di giustizia che si alza dall'establishment mondiale, dopo quasi 4 mesi di guerra e oltre 26mila morti, dei quali 10mila bambini (dati Save The Children).

Nel rigettare la richiesta d'archiviazione, la Corte ha affermato che Israele dovrà prendere urgentemente "tutte le misure in suo potere", allo scopo di prevenire gli atti previsti dalla convenzione sul genocidio. Nonostante ciò, non ha ordinato né di fermare le operazioni militari né un cessate il fuoco (azioni comunque non in suo potere). Ma si è trattato comunque di una sentenza storica, perché la Corte dell'Aja è formata da 15 giudici sì indipendenti, ma scelti dagli Stati membri e, per questo, nel 90% dei precedenti casi le sentenze avevano riflettuto le posizioni dei rispettivi paesi. Anche oggi, nell'aula di tribunale, erano presenti tanti alleati di Israele, ma, stavolta, è stato deciso che quanto sta avvenendo in Palestina non è più tollerabile.

Le prossime mosse d'Israele

Ora bisognerà attendere le prossime mosse di Israele. Difficilmente rispetterà la sentenza. La speranza è che rappresenti uno shock interno per il governo Netanyahu, già vacillante, sebbene il premier abbia già definito la decisione "una vergogna" e che la guerra continuerà fino alla "vittoria assoluta". Ora, però, Netanyahu verrà giudicato non solo dal suo paese, ma dal mondo intero: a Gaza c'è una carestia in corso, i morti si seppelliscono nelle fosse comuni, difficile dire fino a che punto il suo governo deciderà di avanzare.

Domani è la Giornata Internazionale in Memoria delle Vittime dell'Olocausto, designata nel 2005 da una risoluzione Onu in riunione plenaria, e Gerusalemme sarà nuovamente l'ombelico del mondo. Marx diceva che la storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. Forse si sbagliava.