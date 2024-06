Al voto per l'Europa, senza una campagna elettorale sull'Europa

È stata una singolare campagna elettorale questa per le elezioni europee in Italia. C'è da scommettere che i milioni di italiani che andranno a votare lo faranno pensando alle questioni interne anziché giudicare le idee dei partiti sull’Europa. Che peraltro risultano poche e confuse.

Queste consultazioni, infatti, sono state trasformate in una specie di elezione politica di midterm. I partiti di governo, al netto di alcune uscite sopra le righe della Lega di Salvini che ha rispolverato il volto sovranista che lo aveva caratterizzato in passato (giungendo addirittura, tramite un suo autorevole esponente, a chiedere le dimissioni del presidente Mattarella), vogliono da queste elezioni consolidare la propria posizione.

La premier Meloni, che ha invitato gli elettori a votarla scrivendo direttamente “Giorgia” sulla scheda con tanto di video-tutorial, cerca il bagno di consenso popolare per rafforzare la presa su palazzo Chigi e sperare di portare Fratelli d’Italia anche solo di un punto sopra la percentuale acquisita alle politiche. Forza Italia ha innescato un testa a testa con la Lega per collocarsi come secondo partito della coalizione di governo, accreditarsi in Europa come garante della tenuta europeista dell’Esecutivo e sostituire la figura di Berlusconi con un Tajani in versione “buon padre di famiglia” del centrodestra italiano. Capace di sminare le polemiche, tenere bassi i toni, evitare gli eccessi.

Al centro la partita per la sopravvivenza vede contrapposti Carlo Calenda di Azione e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, l’unico tra i segretari di partito ad essersi candidato assicurando che, se eletto, andrà a sedere a Bruxelles. Aiutato, in ciò, dall’alleanza con Più Europa di Emma Bonino e Riccardo Magi. Scopriremo domenica sera se entrambi, solo uno dei due o nessuno dei due avrà la possibilità di continuare a coltivare l’ambizione (o la velleità) di costruire un centro moderato alternativo ai due poli.

Il Movimento 5 stelle, che tradizionalmente alle elezioni europee ha risultati inferiori rispetto alle politiche, si è posto l’obiettivo di non scendere troppo rispetto al dato delle politiche 2022 e consolidare la sua primazia al Sud, dove in alcune zone aveva raggiunto percentuali di consenso che neppure la Dc dei tempi d’oro seppe raggiungere.

Per il Partito democratico, la soglia psicologica è il 20%: qualsiasi decimale sopra questa cifra verrà celebrato come un successo dalla segretaria Schlein, che punta però ad andare molto oltre. Per poi lavorare per aggregare attorno a sé in modo più strutturato una serie di alleati, tra cui gli ‘amici’ dell’Alleanza Verdi-Sinistra che potrebbero ottenere un risultato significativo al di sopra dello sbarramento del 4%.

Detto sommariamente delle speranze e dei sogni dei singoli partiti, il punto è che nessuno di questi ha provato a convincere gli elettori prospettando un proprio disegno d’Europa e puntando solo su quello. Hanno prevalso le polemiche di politica interna, il dibattito sulle azioni del Governo e le controproposte delle opposizioni.

Un’occasione persa per coinvolgere gli elettori su questioni fondamentali per l’Europa. Facciamo alcuni esempi. Si parla di Difesa europea: cosa significa, come verrà finanziata, come si relazionerà con la Nato? Le questioni fiscali: la disparità di condizioni che rendono alcuni Stati membri Ue simili ad un paradiso fiscale, continueranno o cambieranno? Quali dei partiti candidati alle Europee si propone di affrontare questo tema e in che modo? Come gestire la transizione ecologica, al di là dello schierarsi a favore o contro il ‘green deal’ europeo? Come rendere più forti le istituzioni europee e come finanziarle?

Alcune domande delle tante che si potrebbero porre e che, salvo rare e lodevoli eccezioni, i partiti si sono guardati bene di affrontare. Comunque vada, però, da lunedì l’Europa continuerà ad occuparsi anche di noi: a noi cittadini il compito di occuparci di più di lei.