Come mai non ci sono ministri twittanti e raccolte fondi per Alex Cotoia?

Alex Pompa

Ci siamo persi qualcosa, o i difensori della legittima difesa armata non hanno detto niente su Alex Cotoia, o Alex Pompa come si chiamava prima di ripudiare il cognome del padre e scegliere quello della madre?

Abbiamo aggiornato il profilo X /Twitter del ministro Salvini ma non ci risulta sinora nessun tweet di solidarietà nei confronti del ragazzo di Torino condannato a 6 anni di reclusione per aver ucciso il padre che stava aggredendo la madre. Per l’ennesima volta. Minacciandola che quella fosse l’ultima, nel senso che l’avrebbe ammazzata.

Non ci risultano manifestazioni pubbliche di solidarietà da parte di chi pochi giorni fa si schierava in difesa di un altro condannato piemontese, il gioielliere di Grinzane Mario Roggero, a cui sono stati dati 17 anni per aver inseguito, sparato a tre e ucciso due ladri (in un caso anche infierendo sul cadavere) che stavano scappando dal suo negozio con una refurtiva di 70.000 euro per cui Roggero era ovviamente assicurato.

Dove sono le raccolte fondi, gli appelli alla riforma delle leggi sulla legittima difesa? Dove sono quelli che "la difesa è sempre legittima"? Perché non dicono niente di questa storia tremenda e dolorosissima?

Forse quei difensori della legittima difesa sono ancora troppo presi a organizzare iniziative per Roggero, e non è giunta loro la notizia della condanna di questo povero ragazzo, che a nostro modesto parere meriterebbe se non maggiore almeno uguale attenzione da parte di istituzioni e opinione pubblica.

Qualcuno li informi, allora, così che possano manifestare e soprattutto sostenere una causa che sembra fatta apposta per le loro tesi. Non vorremmo che sembrasse che ai difensori della legittima difesa stanno a cuore solo gli imprenditori che sparano ai ladri in fuga e non i figli straziati dalla violenza di un padre che sta picchiando a sangue la povera madre davanti ai loro occhi.