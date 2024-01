Gli algoritmi hanno davvero peggiorato i nostri gusti culturali? Il caso Pitchfork

Crediti Pexels

C’è una notizia di cui, in modo del tutto legittimo, sui media italiani si sta parlando poco. È la fine di Pitchfork, magazine musicale tra i più famosi al mondo, protagonista più di ogni altra cosa dell’ondata di musica indie all’inizio degli anni 2000. Condé Nast ha deciso di accorpare la rivista musicale in GQ, secondo una nota interna firmata dalla numero uno del gruppo editoriale Anna Wintour, diffusa da Max Tani di Semafor.

La scorsa settimana, sono stati licenziati anche diversi dipendenti, inclusa la caporedattrice Puja Patel. Uno degli ormai ex giornalisti, Matthew Ismael Ruiz, stima che “metà del personale” sia stato licenziato.

Si tratta di una storia che va oltre il dispiacere per la perdita di una rivista cara a molte persone e per la conseguente scomparsa di un numero consistente di posti di lavoro. È una notizia che racconta un cambiamento, una modifica radicale che negli ultimi 10 anni ha trasformato il modo in cui accediamo alla musica, alla cultura. E che, nel processo, ha anche – secondi alcuni – appiattito i nostri gusti.

Le piattaforme e la morte di Pitchfork

“Sono state le piattaforme a uccidere Pitchfork?”, si chiede in un bell’articolo Casey Newton, uno dei più noti giornalisti tech americani. È una domanda legittima. In modo quasi impercettibile, negli ultimi anni una parte sempre più ampia dei nostri consumi culturali è diventata soggetta al suggerimento di un algoritmo di raccomandazione. C’è un sistema automatico alla base dei video che vediamo su TikTok, delle serie o dei film su Netflix, della playlist che ascoltiamo nel percorso casa-lavoro su Spotify.

A un certo punto, un processo per cui avevamo da sempre fatto affidamento su mediatori umani, su persone che fruivano di cultura per noi per darci consigli, è stato sostituito dalle piattaforme digitali. In modo semplice: non serve più andare a cercare informazioni, i suggerimenti arrivano, personalizzati, costruiti apposta per noi.

Per la maggior parte degli utenti, questa possibilità soddisfa a pieno un bisogno. Scrive Newton: “Come utenti, accedevamo a Pitchfork per fare una domanda: vale la pena ascoltare questo disco? Una volta che quella domanda perde il suo significato, abbiamo sempre meno motivi per cercare quotidianamente informazioni sui nostri consumi culturali”.

Quel processo è stato automatizzato, quella domanda ha già una risposta. Ma a che prezzo?

Stiamo vivendo l’era della mediocrità culturale?

C’è un articolo tra i più belli usciti lo scorso anno, pubblicato sul sito di Alex Murrell, Strategy Director dell’agenzia di comunicazione inglese Epoch. Si chiama The Age of Average, l’era della mediocrità. E dice, in sostanza, che, dai film alla musica fino all’arredamento, siamo circondati da cliché. Da formule che, forti di un certo successo, si ripetono continuamente nel tempo, in ogni lato del mondo.

“Gli interni delle nostre case, dei bar e dei ristoranti sembrano tutti uguali – scrive Murrell -. Gli edifici in cui viviamo e lavoriamo sembrano tutti uguali. Le auto che guidiamo, i loro colori e i loro loghi sembrano tutti uguali. Il nostro aspetto e il modo in cui ci vestiamo sembrano tutti uguali. I nostri film, libri e videogiochi sembrano tutti uguali. E i marchi che acquistiamo, le loro pubblicità, identità e slogan sembrano tutti uguali”.

Un’omogeneità di cui si è accorto di recente anche Kyle Chayka, autore di un libro che si intitola Filterworld: How Algorithms Flattened Culture. Il giornalista del New Yorker racconta di aver avuto una strana sensazione nel ritrovare uno specifico tipo di bar un po’ ovunque nel mondo. Stesso arredamento, stesso cibo, stesse bevande: com’è possibile che tanti imprenditori diversi abbiano deciso di adottare esattamente lo stesso genere di estetica?

La risposta, scrive Chayka, è nel modo in cui accediamo al mondo. Ovvero, a una realtà filtrata dagli algoritmi di raccomandazione. “L’attenzione diventa l’unico metro con cui si giudica la cultura, e ciò che ottiene attenzione è dettato da equazioni sviluppate dagli ingegneri della Silicon Valley. L’esito di questo controllo algoritmico è l’appiattimento pervasivo che sta avvenendo nella cultura. Per appiattimento intendo omogeneizzazione ma anche riduzione alla semplicità: i prodotti culturali meno ambigui, meno dirompenti e forse meno significativi sono quelli promossi di più”.

Mediazione umana o algoritmica?

C’è una riflessione da fare, più ampia e complessa. Come molte delle cose affascinanti nella vita, la storia è contraddittoria. Perché, da un lato, la perdita di centralità dei mediatori di professione è un bene: siamo più esposti a narrazioni diverse, senza un gruppo piuttosto ristretto di persone in grado di decidere cosa è cultura e cosa no. Possiamo accedere a qualunque cosa, da qualunque nicchia, senza alcuna difficoltà.

Dall’altro, però, è vero che la possibilità di raccogliere dati in tempo reale e, sulla base di questi, di suggerire il prossimo consumo culturale, rischia di spingere chi produce cultura a prendere la strada più facile, quella del sicuro engagement, della sicura soddisfazione delle regole algoritmiche.

E, di conseguenza, di appiattire i gusti degli utenti, di farci perdere pazienza, alla continua ricerca del prossimo suggerimento algoritmico.

E così, i nostri gusti culturali smettono di definirci, smettono di essere un veicolo attraverso il quale raccontiamo noi stessi agli altri: perché per apprezzare qualcosa di trasformativo spesso serve pazienza, attenzione, cura. Ma quando davanti hai possibilità infinite, cucite su di te, è difficile decidere a cosa dedicarsi.