La lezione di Alice Manfrini, che ci ha insegnato ad usare i social (e la vita)

Alice Manfrini

Ad un certo punto della malattia, Alice Manfrini ha chiesto più delicatezza. "Mi dispiace per voi, ma dovrete rispettare i miei tempi", ha risposto a chi le domandava continui aggiornamenti sul suo stato di salute, dal momento che l'ultimo video lo aveva pubblicato ormai nella settimana precedente. Lo ha fatto con gentilezza, con trasparenza, con umanità. Verso se stessa e verso gli altri. Dall'altra parte dello smartphone, c'era un fiume di persone, oltre 40mila, che ogni giorno digitava il suo nome su TikTok nella speranza di avere notizie positive circa quel sarcoma di Ewing contro cui combatteva da un anno e mezzo.

Nei manuali di comunicazione, dicono che per disarmare un hater serve la gentilezza, che basta rispondergli in modo gentile per vedergli cambiare repentinamente atteggiamento; nelle canzoni, dicono anche che «esistono solo persone buone, che quelle cattive sono solamente sole». Alice, che probabilmente i libri di comunicazione neanche li ha letti mai (sebbene amasse moltissimo leggere), di haters non ne ha mai avuti: sulla sua pagina aveva creato uno spazio eccezionale, fatto di condivise speranze e reciproci consigli su come indossare un turbante dopo la chemio. E da un anno ormai ci insegnava - senza neanche saperlo, forse è stato proprio questo il bello - come essere gentili col mondo, proprio nei mesi in cui la vita con lei era tutt'altro che gentile. Come esserlo, in particolare, su quella grande piazza che sono i social network, in cui spesso lo schermo che c'è di mezzo diventa viatico per dare il peggio di sé. Basta ricordarsi di essere umani.

Nell'epoca della morbosità attorno al dolore, del racconto mediatico fatto di eroismi e vittimismi, l'approccio di Alice era quello di chi, nei propri modi e nei propri tempi, ha vissuto i social network nel modo più spontaneo ed umano possibile: traendone il buono e, di riflesso, riuscendo a tirarlo fuori agli altri, a chi la osservava. Faceva incetta di "cuori" e di affetto quando le dicevano che era bellissima nonostante il viso gonfio, poi si allontanava dalla sua immagine ormai pubblica quando ne sentiva l'esigenza. Lei non voleva essere una "tiktoker", come scrivono oggi i giornali in prima pagina, popolare c'era diventata in modo completamente spontaneo: c'era diventata perché non affezionarsi alla sua positività era davvero impossibile. Alice non aveva pretesa di essere d'esempio per qualcuno, né battaglie da intitolarsi o la presunzione di messaggi da gridare collettivamente su un tema così personale come è la malattia. Si è solo ritrovata a dimostrare ciò che la sua forza gli suggeriva di fare: ovvero che affrontare il cancro con lucidità era possibile.

Nello spazio lasciato sgombro dalla retorica ("Non mi infastidisce essere definita guerriera, ma non mi sento tale. La malattia è la mia è routine"), c'era la rappresentazione plastica della differenza tra tabù e pudore in quest'epoca di sottili margini tra sfera intima e sfera pubblica. Pudore era la riservatezza chiesta al pubblico quando non se la sentiva di mostrarsi, tabù quelli che sconfiggeva video dopo video, senza neanche rendersene conto. Le lastre condivise a gennaio, quella macchia sul ginocchio di cui i medici hanno capito troppo tardi la natura cancerogena, le fotografie così crude della cicatrice post operatoria, il viso sempre più tirato dell'ultimo periodo, quando la malattia aveva colpito i nervi vicino al midollo, quelle metastasi che correvano "più veloce delle cure, più di quanto riusciamo a starci dietro con le terapie". L'invito a credere nella scienza. Le cure palliative. Quel primo "ormai" pronunciato a fine settembre: "È la prima volta che ho visto i miei oncologi veramente preoccupati ed è stata un po' una sentenza. Ma voglio tranquillizzarvi perché io continuerò con la mia vita, inizierò un piccolo lavoretto, proverò a fare viaggi come se nulla fosse". Come se nulla fosse, per rispetto verso la vita. Le ultime clip non parlate, ma solo scritte: "Se mi mostrerò sempre meno capirete perché". L'ultimo video da mezzo milione di visualizzazioni, il primo novembre. L'abbraccio virtuale dei quarantamila, che però non sono mai abbastanza. Il silenzio.

Ad Alice ho scritto a marzo, chiedendole se aveva voglia di raccontare la sua storia. In quel momento si parlava molto di come il cancro veniva raccontato dai media, finalmente non più tabù ma già mirino dei soliti moralizzatori che ritenevano il racconto di Fedez, all'epoca malato, quello di un esibizionista. "Se posso aiutare qualcuno con le mie parole ne sarei molto felice", mi ha risposto. E sono rimasta folgorata da tanta generosità mostrata nei confronti del mondo, proprio nel momento in cui il mondo con lei era così ingeneroso. È questo che ci ha insegnato, Alice. Che sì, è vero che «non ci sono fiori senza la pioggia», come scrive sulla sua biografia di TikTok. Ma anche che è possibile restare fiori pure mentre la pioggia cade.