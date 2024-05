Cosa ci dice "All eyes on Rafah" dell'attivismo social

Uno screenshot della storia virale

Oltre 40 milioni di condivisioni, al momento in cui scrivo. Se vi è capitato di frequentare Instagram nelle ultime 24 ore, non avrete potuto fare a meno di vedere un’immagine. All eyes on Rafah, tutti gli occhi su Rafah, per sensibilizzare sulle condizioni della popolazione palestinese, vittima di una serie di attacchi molto violenti da parte dell’Esercito israeliano nelle ultime ore.

L’immagine, creata da un fotografo malese con l’intelligenza artificiale, è letteralmente esplosa: l’ha condivisa praticamente chiunque, da chi ha sempre mostrato un certo interesse nei confronti della Palestina, fino a chi, invece, non aveva mai dimostrato un interesse diretto, almeno sui social network. Quell’immagine è uno striscione digitale, un modo (semplice) per testimoniare un interesse nei confronti di un argomento. Sulla foto sintetica si è scatenato un certo dibattito online, intorno soprattutto a 3 questioni centrali. Sono spunti di discussione interessanti, che vanno oltre la questione in sé per raccontare qualcosa in più sul modo in cui ci interessiamo alla politica nello spazio digitale.

Pigrizia e omologazione

Quanto vale una condivisione di All eyes on Rafah? A cosa serve? Certo, c’è una componente di attivismo pigro (lo slacktivism) e la necessità, per molti utenti, di costruire un posizionamento, un’identità digitale intorno a un tema che percepiscono come importante. Però spesso - non so se sia questo il caso, lo ammetto - l'omologazione è anche funzionale a cambiamenti sociali: non è che devono essere tutti opinion leader (come i social ci fanno credere, spesso e volentieri): possiamo e dobbiamo a volte anche solo scegliere di partecipare. Anche solo il percepire quel tema come importante può rappresentare un punto di partenza: nelle ultime ore, le ricerche della parola chiave ‘Rafah’ su Google sono aumentate sensibilmente in tutto il mondo, stando a Google Trends (vedi grafico sotto, ndr).

Ma Instagram non aveva bloccato i contenuti politici?

Un altro tema interessante riguarda l’ormai celebre ban di Instagram ai contenuti politici: com’è possibile che un contenuto così politico si diffonda tanto in questo contesto? Ecco, perché quel formato è pensato per eludere quelle regole algoritmiche: sfrutta una funzione apprezzata dalla piattaforma come i modelli di Stories, che generano condivisione, per dire cose politiche che la piattaforma stessa preferirebbe non si diffondessero così tanto.

L’immagine generata con l’intelligenza artificiale

È vero, quell’immagine non rappresenta la realtà di Rafah: è creata con l’intelligenza artificiale proprio come materiale potenzialmente virale. Non ha, tuttavia, velleità di rappresentare la situazione in Palestina: è uno striscione sintetico, che serve a esprimere un posizionamento e a mostrare una vicinanza. Qualcuno dice, anche giustamente, che il rischio è nascondere, attraverso questa rappresentazione fittizia, le immagini terribili che arrivano da Rafah. Non ne sono sicuro: condiviso in modo così massiccio, invita più che altro ad andare a guardarle, quelle immagini. Ci dice anche un’altra cosa interessante sulle immagini generate con intelligenza artificiale: possono essere efficaci – o pericolose – più come sostegno a una visione del mondo che come vero e proprio inganno di realtà.