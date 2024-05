Un anno fa il disastro che ha cambiato tutto

La lotta contro il fango (Foto di Giada Buratti)

Un anno fa esatto la Romagna si ritrovava a lottare contro il suo incubo peggiore: la devastazione che arriva dai suoi fiumi ribelli. Era già successo nel 1939 e innumerevoli altre volte nel passato di questa terra. Qualche numero: su un'area di circa 1.600 km quadrati sono caduti qualcosa come 4 miliardi di metri cubi d'acqua in due settimane, suddivisi in due eventi, entrambi alluvionali: il 2-3 maggio e il 16-17 maggio 2023.

La tempesta perfetta

Anche se negli occhi sono rimaste le tragiche immagini del secondo fenomeno, non meno importante è stato quello che l'ha preceduto. Il mix dei due è stata la “tempesta perfetta”. Se le alluvioni la Romagna le ha sempre avute nella sua storia, ciò che ha generato quella più rovinosa, quella che la costringerà a ripensare all'assetto del suo territorio, ha avuto una dinamica da ricondurre a qualcosa di nuovo, ad un clima che sta cambiando non in terre lontane, ma intorno alle nostre case. Vediamo il perché.

Le prime precipitazioni del 2-3 maggio preparano la strada: inzuppano le vallate appenniniche, fino a quel momento riarse dalla siccità, ingrossano i fiumi, Faenza finisce sott'acqua. La seconda pioggia piomba con una durezza incontenibile e ancora superiore proprio nella stessa area (l'epicentro è a Modigliana, in provincia di Forlì, dove si registra il picco di 610 mm d'acqua), flagella un territorio scarsamente capace di assorbire le precipitazioni nel suolo per via dell'evento precedente, e scivolando a valle sgretola con la sua forza in migliaia di frane i crinali delle colline e le sponde dei corsi d'acqua, dai più piccoli ai più grandi, con tonnellate di detriti trasportati in pianura. Faenza finisce di nuovo sott'acqua, assieme a Forlì, a Cesena e numerosi altri comuni dell'Imolese e del Ravennate, fino alle porte di Ravenna.

Se due settimane prima era stata un' "alluvione di acqua”, l'effetto combinato dei due eventi si è visto nella seconda, quella di cui oggi ricorre il primo anniversario, con un disastro portato dal fango. I detriti hanno aumentato del 30-40% la massa già enorme dell'ondata di piena. Ritiratesi le acque (in alcuni Comuni di pianura sono serviti giorni) ciò che è rimasta è stata una persistente coltre di melma lunga decine di chilometri, dall'odore insopportabile e penetrante nelle narici. Quella contro cui si è prodigato un esercito di migliaia di ragazzi col badile, gli “angeli del fango”. Rimosso il fango, sono rimaste 16 vittime, 36.000 sfollati e danni certificati per 8,5 miliardi di euro.

Serve uno sforzo lungimirante

E' vero che questa terra è segnata da una lotta secolare con l'acqua, che scende impetuosa dagli Appennini e diventa palude appena giunta in pianura. I romagnoli li conoscono i loro fiumi e, non fidandosi, hanno eretto nei secoli argini sempre più alti, sia per difendersi dalla forza delle ricorrenti “fiumane” sia per contrastare l'impaludamento, grazie all'immensa fatica di generazioni di scariolanti, gli ultimi tra gli ultimi, braccianti che venivano ingaggiati a cottimo col solo requisito di avere una carriola di loro proprietà per trasportare la terra. La storia degli scariolanti nella Bassa tra Ferrara e Ravenna ha qualcosa di epico. Vedendoli dall'alto, i grandi argini fluviali che ancora oggi segnano il territorio romagnolo sembrano cicatrici di questa ancestrale lotta.

Un'imponenza che voleva dire sicurezza, almeno fino al 16 maggio 2023, quando qualcosa è cambiato. La partita della Romagna con l'acqua sembrava vinta, ma evidentemente non è così. Quello che infatti non potevano prevedere gli scariolanti e gli ingegneri che li dirigevano, fino anche al genio di Leonardo da Vinci, che pure in questa zona si cimentò in opere idrauliche, è resistere all'impatto di due alluvioni, entrambe che dovrebbero avere una frequenza plurisecolare ma che si sono concentrate in appena due settimane. La bizzarria del cambiamento climatico non è solo causare eventi eccezionali, ma determinarne due così ravvicinati tanto che i loro effetti si sommano. Una “tempesta perfetta”, in due tempi.

Rafforzare le difese del territorio è senza dubbio necessario, ma è la strategia vecchia, ripensare le difese in modo inedito alla luce di nuovi scenari è invece la strategia che si impone per guardare al futuro. Ma una politica che litiga ancora se il cambiamento climatico esiste, che si divide su come cambiare qualcosa, ma non troppo “per non danneggiare l'economia”, riuscirà ad avere questo sforzo lungimirante di studio e creatività? Per ora, in Romagna, di segnali in tal senso non se ne sono visti.