I Nimby hanno devastato questo paese

Qualche giorno fa sono circolate con grande scandalo sui social le foto di alcuni quartieri di Milano allagati dall'esondazione del torrente Seveso. È chiaramente colpa della crisi climatica, un fatto inevitabile, e dobbiamo quindi abituarci al fatto che eventi simili accadranno sempre più spesso in futuro. Anche perché quando si tratta di impedirli o di fare qualsiasi cosa che possa attenuarne la portata, si va a sbattere contro le barricate di chi preferisce rischiare di trovarsi la casa portata via da un'onda fangosa che tollerare la presenza di un'opera pubblica. Eppure per evitare l'esondazione del Seveso basterebbe costruire una serie di casse di espansione e vasche di laminazione a monte dei quartieri dove è solito tracimare.

Peccato che ad opporsi siano gli stessi movimenti ambientalisti che poi frignano a favore di telecamera dicendo che le alluvioni sono conseguenza dell'inazione climatica: nel 2018 Eleonora Evi definiva le casse "Un’opera che non risolve il problema della messa in sicurezza del fiume, ma contribuisce al degrado ambientale e minaccia gravemente la salute dei cittadini". E rincarava: "È assurdo che si continui a cementificare, mentre invece dovremmo liberare terreno, e a pensare che si possa raccogliere acqua che secondo l’Arpa contiene metalli pesanti, glifosato, altri inquinanti e cromo esavalente".

Giusto, molto meglio lasciare che quell'acqua inquinata scorra letteralmente sotto i tombini di Milano e allaghi la città alle prime piogge autunnali (per pietà non commenterò l'inclusione del glifosato nelle sostanze "inquinanti", che di causa in corso con Europa Verde ne ho già una).

E poi c'è Legambiente, che a Bollate e Paderno Dugnano organizza proteste contro le vasche di laminazione del Seveso, per la difesa dell'ambiente, sostenendo che la soluzione giusta sia il raddoppio di un canale secondario, che oggi è fermo a Palazzolo, fino ad Abbiategrasso. Peccato che il canale sia fermo a Palazzolo anche grazie alle proteste del circolo Legambiente di Abbiategrasso.

Chi rappresentano questi comitati? Essenzialmente minoranze di minoranze di minoranze, sono poche decine di cittadini per ogni opera. Ma il loro potere mediatico e politico è enorme: i comunicati stampa di Legambiente vengono prontamente ridiffusi da un grossa fetta dei giornali italiani, le inchieste di Legambiente vengono trattate come il miglior giornalismo investigativo, anche se si tratta quasi sempre di pauta (piemontese per "fuffa") e i loro report vengono presi come base da altre organizzazioni ambientaliste per le loro rivendicazioni - un esempio su tutti: i 43 miliardi di sussidi ai combustibili fossili contro cui protesta Ultima Generazione vengono da un report di Legambiente, ma nella realtà i SAD ammontano a metà di quella cifra, come riportato sul sito del Ministero, e in ogni caso non sono sussidi ai combustibili fossili, bensì aiuti per determinate fasce di consumatori.

Ma questo è solo l'inizio del problema: il nodo principale è che questi comitati, grazie ad un sistema burocratico folle e Kafkiano, hanno il potere di rallentare le opere per anni, il che spesso coincide con il fermarle del tutto, nel momento in cui imprese e consorzi decidono di rinunciare agli appalti per le eccessive lungaggini burocratiche. Raccolte firme, ricorsi, controricorsi, TAR, consiglio di Stato, gente che si mette davanti alle ruspe coi complici pronti a filmare lo sgombero per accusare la polizia di violenza, portare all'apertura di un'inchiesta (altro tempo che si perde), e via dicendo... in Italia i Nimby stanno bloccando completamente l'elettrificazione del paese, la messa in sicurezza del territorio e la costruzione degli impianti rinnovabili più utili.

Basta trovare un professore universitario con un odio feroce per la modernità e la tecnologia che produca un'analisi farlocca che smentisca i benefici ambientali di un'opera, e già ci sono le basi per un nuovo ricorso, dove il TAR ordinerà una nuova analisi costi-benefici, e come niente si perdono altri 4-5 anni (è successo esattamente così a Torino con le "analisi" di Angelo Tartaglia sulla TAV Torino-Lione).

Mi viene da chiedermi se il mantenimento dello status quo, che vede il paese vulnerabile al dissesto idrogeologico, agli incendi, alle alluvioni e alla siccità, sia conveniente per questi miserabili - in fondo i disastri sono utili ad alimentare la loro propaganda - o se siano in fondo convinti che i disastri naturali siano la giusta punizione per la nostra hybris energetica, e dunque non vogliono si faccia nulla che possa impedirli o attenuarne la portata. Quello che so di per certo è che se non estirpiamo questo cancro, con tutta la decisione del caso, questo paese è destinato ad affondare nella melma - figurativa e letterale. E il primo passo è riconoscere che i disastri naturali, e i danni e i morti che essi causano, hanno due colpevoli: la crisi climatica, che porta ad un aumento degli eventi estremi, e gli ambientalisti, che si mettono di traverso a qualsiasi cosa possa far sì che un evento estremo faccia meno danni e meno morti.