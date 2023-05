Le pericolosissime "mamme mandorla" e l'insurrezione dei giovani su TikTok

Alcuni video di TikTok sulle almond mom

I frigoriferi sono vuoti, le piazze pure. Ma la rivoluzione, i giovani, la fanno su TikTok. Tra gli hashtag più in voga nelle ultime settimane sulla piattaforma di video sharing c'è il misterioso #almondmom (attualmente 344 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo), ossia "mamma mandorla". Un'espressione che richiama alla tenerezza materna, ma che in realtà nasconde un fenomeno pericolosissimo che, grazie a TikTok, dopo tanti anni sta finalmente venendo allo scoperto.

I video che riportano l'hashtag #almondmom mostrano in genere dispense e frigoriferi vuoti o semivuoti, contenenti pochi prodotti e tutti assolutamente privi di grassi e il più salutari possibili. Ma non solo: mostrano giovani ragazze intente a imitare le loro madri ossessionate dall'alimentazione e dall'esercizio fisico, che impongono ai loro figli abitudini alimentari estremamente restrittive. "Questo è il frigorifero della mia almond mom", mostra una ragazza americana. Al suo interno ci sono solo milkshake proteici, bevande e barrette dietetiche, frutta e verdura, barattoloni di polveri proteiche, albume in scatola e insalata, tutto minuziosamente catalogato ed etichettato. Un altro frigorifero, aperto in cerca di cibo, mostra un cartello che ammonisce "Non sei affamata, sei solo annoiata. Vai ad allenarti".

In un altro video una ragazza imita la sua almond mom ripetendo ossessivamente quanto la figlia abbia bisogno di fare esercizio, di iniziare una dieta senza carboidrati e di spalmare meno burro sulla fetta di pane tostato, giudicando con sguardo torvo la giovane intenta a mangiare un panino. "Sei sicura di avere fame tesoro? Abbiamo mangiato sei ore fa, come puoi avere ancora fame? Bevi dell'acqua", dice un'altra ragazza imitando sua madre. In tanti Tiktok le ragazze mostrano il comportamento delle loro almond mom al ristorante, intente a ordinare anche per loro al cameriere: "No, non ordinare quello, per lei solo un'insalata grazie".

L'espressione 'almond mom' deriva da una frase della modella Gigi Hadid, che durante un reality show diversi anni fa aveva spiegato di aver detto a sua madre Yolanda di sentirsi molto debole avendo mangiato poco. L'allora 17enne ricevette come risposta dalla mamma quella di "mangiare un paio di mandorle e masticarle molto bene". Insomma, non certo il consiglio che ci aspetteremmo di ricevere da nostra madre se ci sentissimo poco bene per aver mangiato poco. Oggi, con la nascita di TikTok, l'espressione è tornata in voga e continua - per fortuna - a moltiplicarsi, in un grido d'allarme di sempre più giovani (quasi sempre di sesso femminile).

Sia chiaro: seguire un'alimentazione sana e tenersi in forma è un'abitudine corretta che ognuno dovrebbe perseguire, nei limiti del possibile. Ma il confine con l'altro lato della medaglia - quello che impone in maniera rigidissima regole ferree, calcolando ossessivamente le calorie e i chili sulla bilancia, e obbliga a privazioni continue, che causano gravi danni alla salute fisica e psichica - è spesso troppo labile. Ma i giovani, per fortuna, sembrano esserne sempre più consapevoli. E se per raggiungere e provare ad aiutare più ragazze possibili la rivoluzione deve passare da TikTok, così sia. "Al mio grido scatenate gli hashtag".