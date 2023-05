Sciolto nell'acido per amore della nuora del boss, al cuore e alla camorra non si comanda

Il Sistema vive della violenza ma, molto spesso, la violenza si discosta – anche in maniera lampante – da quella che solitamente immaginiamo. La mostruosità della criminalità organizzata campana dimostra che non tutte le violenze sono uguali. Ve ne sono alcune, diffuse e sedimentate, che destano ancor più interrogativi e possono anche aprire a interessanti riflessioni. È tornato prepotentemente agli onori della cronaca l’omicidio di Salvatore Esposito. “Totoriello”, come era soprannominato, dopo essere stato attirato in una trappola, fu ucciso e sciolto nell'acido il 27 settembre 2013, nella zona delle cave di Chiaiano (Napoli). L'uomo aveva allacciato una relazione sentimentale con la moglie di un affiliato detenuto, Giovanni Licciardi, figlio del capoclan Gennaro (soprannominato "la scimmia"). Sono occorsi dieci anni per ricostruire tutta la vicenda e, per il delitto, sono stati arrestati tre affiliati al clan Licciardi - Paolo Abbatiello, Gianfranco Leva e Raffaele Prota - a cui viene contestato, insieme con Giuseppe Simioli, il ruolo di mandanti. A uccidere materialmente Esposito e a distruggerne il cadavere, secondo gli investigatori, invece, furono Carlo Nappi, Crescenzo Polverino, Giuseppe Ruggiero e Alessandro De Luca. Tutti sono in carcere ma per un altro omicidio.

Amore e malavita, una infinita danza contraddittoria

Una storia di amore e malavita sorprendente? Tutt’altro. Questa è una tremenda consuetudine quando si parla della camorra napoletana. Nella vita quotidiana degli affiliati, le relazioni sono sempre marchiate da rapporti di forza e hanno un immancabile e contradditorio tratto di ambiguità; la lealtà si scambia costantemente con il tradimento. L’amore intenso, neanche a dirlo, si alterna quotidianamente all’odio profondo.

La violenza si manifesta nelle sue multiformi espressioni, si apre a esperienze sofferte e nauseanti, i legami tra i singoli e le dinamiche del branco. Nella relazione tra le persone sembrano non esserci dei confini definiti. Regna sovrana la più totale ambiguità e un caos rosso sangue in cui gli attori si scambiano le parti su un palcoscenico degradato, addobbato da dinamiche psicologiche individuali distorte scagliate oltre ogni umana concezione.

Come ovvio che sia quando si parla di crimine organizzato, le alleanze spesso si mostrano fluide e lasciano spazio all’immancabile tradimento delle appartenenze dichiarate: gli amici diventano nemici. Per quanto concerne l’amore, però - anche quando esso stesso si trasforma in odio - può facilmente portare all’uccisione di colui con il quale si è condiviso tutto. Una violenza, quella nata dall’amore e dalla passione, che ha bisogno di manifestazioni esibite, di rappresentazioni sceniche luminose e appariscenti. È per questo motivo che le “uccisioni per amore” assumono spesso una forza straordinaria; sia per l’atrocità con cui vengono compiute sia per il valore simbolico che devono lasciar trasparire. L’uccisione per amore contiene sempre un messaggio. O meglio, l’uccisione per amore è il messaggio: si uccide affinché gli altri sappiano che quella passione non doveva esistere. Si uccide perché gli altri sappiano che all’interno del clan tutti sono schiavi dell’amore ma innamorarsi della “femmena sbagliat” è un errore che si paga con la vita.

La passione napoletana che diventa innesco della ferocia criminale

La tipica e riconosciuta passione napoletana che si trasforma in innesco dell’orrore più grande che si possa immaginare. Poiché l’amore è l’unica cosa buona e pura che la malavita non riesce ad estirpare. È fonte di debolezza, di tradimento. Un tradimento che, quando nasce dalle logiche criminali, quando è dettato dal profitto, è assolutamente accettato; finanche condiviso. Ma quando il tradimento nasce da un sentimento che non è altro che espressione di umanità – quella stessa umanità che i camorristi cercano di estirpare quotidianamente – allora, va eliminata, possibilmente nella maniera più simbolica possibile, con una esecuzione che se - per ovvi motivi - non può avvenire sulla pubblica piazza, almeno deve rimanere ben impressa nelle menti dei presenti. Deve rimanere così impressa che, quest’ultimi, dovranno tramandarla ai posteri come fosse il racconto di un film dell’orrore. L’amore e la malavita sono le due facce della stessa medaglia. Poli opposti che si attraggono e si respingono in una danza infinita che termina, ogni volta, nella maniera più tragica possibile. Un dramma così violento dove persino la tragedia di Romeo e Giulietta avrebbe soltanto da imparare.