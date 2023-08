Andrea Giambruno, l'uomo che non deve chiedere mai scusa

Andrea Giambruno

Il governo Meloni sarà in carica da circa un anno e non si può dire che la premier - la prima donna nel nostro paese a ricoprire questo incarico e una delle poche leader politiche al mondo - abbia avuto vita facile e non parliamo solo delle promesse disattese in termini di sicurezza e immigrazione. Un vecchio adagio dice che il personale è politico e nessuna come Meloni lo sa, visto che quando si è mai tirata indietro quando si è trattato di difendere i valori della famiglia tradizionale: lei che è cresciuta tra mille difficoltà senza la figura paterna, ha parlato molte volte dalla sua infanzia per sottolineare quanto sia necessario avere un papà e una mamma per crescere serenamente; Meloni ha poi scelto di annunciare di essere incinta della figlia Ginevra durante un Family Day, la manifestazione organizzata dalle associazioni ultra-cattoliche e antiabortiste contro le nuove forme di famiglia. La premier inoltre si fa ritrarre spesso sui suoi social con la figlia Ginevra per rivendicare il suo status di “donna, madre e cristiana” contro la così detta cultura gender.

Giorgia Meloni e l'ingombrante figura di Andrea Giambruno

In questo ritratto edulcorato di madre devota e lavoratrice instancabile si staglia l’ingombrante figura di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia. Giambruno è stato uno dei volti di Tgcom24 prima di passare a Rete4 con una striscia informativa quotidiana dal titolo Diario del giorno. L’ascesa della sua compagna a Palazzo Chigi gli ha regalato molta popolarità e non sorprende davvero nessuno che le sue prese di posizione siano sotto la lente d’ingrandimento più di qualsiasi altro suo omologo.

È inutile girarci intorno: quando Giambruno esprime le sue opinioni dal leggio in plexiglass di Diario del giorno, non è solo un giornalista che parla, ma anche il compagno della Presidente del Consiglio. Viene quindi spontaneo chiedersi se quelle posizioni siano non tanto solo sue, ma se siano parte di una strategia comunicativa che fa capo a Fratelli d’Italia se non direttamente alla premier e se quindi Giorgia Meloni la pensi come il suo compagno su questioni dirimenti come il cambiamento climatico (“a luglio ha sempre fatto caldo” dice Giambruno) e la violenza di genere.

L’ultima discutibile uscita di Andrea Giambruno è avvenuta durante un dibattito sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo. Insieme a lui in studio c’erano il co-direttore di Libero Pietro Senaldi, l’'avvocata Ebla Sahmed, l’imprenditore Gianfranco Librandi e la celebre avvocata Annamaria Bernardini De Pace. Ed è stata proprio lei a parlare di forme di autotutela che le ragazze dovrebbero adottare per non essere vittime di violenza, spalleggiata da Senaldi e dallo stesso Giambruno che si è inserito nel discorso collegandosi a un intervento della firma di Libero: “Tu qui stia parlando più da padre che da giurista perché, perché poi effettivamente magari uno a sua figlia dice 'guarda magari non salire in macchina con uno sconosciuto, perché è verissimo che tu non devi essere violentata perché è una cosa abominevole, però magari se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non corri quel pericolo". Senaldi a questo punto riprende le fila del suo ragionamento cercando forse di evitare che Giambruno potesse dire qualcosa di poco corretto e così è stato: “Forse dovremmo smetterla di far passare questo messaggio e quindi essere un po' più protettivi anche nel dialogo, nel lessico? Certo che se tu vai a ballare e hai tutto il diritto di ubriacarti,- ha detto Giambruno - certamente questo è assodato, e dice bene Senaldi che non può esserci nessun tipo di fraintendimento, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi”.

La maggior parte delle violenze avviene da parte di persone di fiducia

Come forse aveva intuito Senaldi, le parole del conduttore hanno scatenato reazioni molto dure nei suoi confronti. E se è vero che sono ancora molte (troppe) le persone a pensarla come lui, è anche corretto sottolineare quanto sia ingiusto parlare in questo modo delle donne che subiscono violenza. La maggior parte degli abusi avviene da parte di partner, ex partner o persone vicine alle vittime come parenti o amici (fonte Istat), ovvero con persone di loro fiducia. Occorre poi ricordare che abusare di una persona in stato di incoscienza è un’aggravante non per la vittima, ma per chi commette lo stupro o l’abuso. Quindi semmai bisogna dire agli uomini che una persona che in quel momento non è in sé, non può che essere riportata a casa.

La cultura patriarcale dietro le mancate scuse di Giambruno

Gli uomini sono i grandi assenti nei dibattiti come quelli tenuti nello studio di Diario del giorno e Giambruno non dovrebbe stupirsi delle polemiche scatenate dalle sue parole come invece ha fatto. Per la seconda volta dopo aver sfiorato un incidente diplomatico con la Germania, l’intervista riparatrice al compagno di Meloni avviene sulle pagine del Corriere della Sera a opera di Candida Morvillo. A lei Giambruno si dice “amareggiato e schifato” per le polemiche suscitate dalle sue parole che, a detta sua, sarebbero state estrapolate dal contesto di un discorso molto più ampio. E a Morvillo che gli chiede se con le sue parole non abbia contribuito al processo di vittimizzazione secondaria che la vittima di Palermo sta subendo sui social , Giambruno dice: “Ma si rendono conto che così colpevolizzano anche un intero gruppo di lavoro solo perché conduco io? Ripeto: quei virgolettati sono da querela. Se avessi detto qualcosa di sbagliato, avrei chiesto scusa, ma non è così e non esisterà mai un giorno in cui sarà un politico o un collega a dirmi che devo dire. Anche Meloni non si è mai permessa di dirmi cosa dire”.

Insomma Giambruno non chiede scusa, ma rilancia (“Chiedono la mia sospensione, e su frasi false, gli stessi che decantano la libertà di espressione. Piuttosto, dico io, attaccatemi perché dico cose ovvie, banali: che a luglio fa caldo o che è meglio non drogarsi”) e nega l’evidenza come John Belushi nella scena delle cavallette di The Blues Brothers. Negare sempre, ammettere mai, come in quella pubblicità degli anni novanta del profumo per l’uomo che non deve chiedere mai. Cosa? Scusa, ovviamente. “Ammettere l’errore è segno di debolezza, la debolezza non appartiene agli uomini veri, ai maschi” questo dice la cultura patriarcale e maschilista che plasma le menti tanto degli uomini quanto delle donne. La stessa che davanti agli stupri ci porta a interrogarci sulle vittime, sulle loro abitudini, su com’erano vestite e quanto avessero bevuto e non su chi invece quel reato l’ha commesso. Farlo vorrebbe dire mettere in discussione quei valori su cui si basa parte del nostro sistema sociale, culturale e politico come la cultura del possesso che è il vero motore dello stupro che, ricordiamolo, non ha niente a che vedere col desiderio e men che meno su quanto alcool ha assunto chi lo subisce.