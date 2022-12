Buon compleanno energia nucleare, quanto abbiamo bisogno di te

I protagonisti di quello storico esordio a Chicago

80 anni fa, il 2 dicembre 1942, sotto le tribune ovest dello stadio abbandonato 'Alonzo Stagg' dell'Università di Chicago, l'uomo per la prima volta nella storia innescava una reazione a catena nucleare autoalimentata.

Si apriva così l'era atomica, che avrebbe dato all'umanità nei decenni successivi energia pulita, sicura e a basso costo, ma anche solo qualche anno dopo morte e distruzioni mai visti prima, con le bombe di Hiroshima e Nagasaki. Del primo reattore della storia, il "Chicago Pile 1" di Enrico Fermi, purtroppo non esistono foto, ma solo dei disegni, come quello in figura.

La danza che alimenta città intere

Valerij Legasov nella serie Tv 'Chernobyl', durante il processo a Djatlov e soci, ad un certo punto, nel descrivere come funzionava il reattore Rbmk, dice che "l'invisibile danza dei neutroni alimenta intere città senza fumo e senza fiamme". "Ed è bellissima" aggiunge sospirando, "quando funziona". Oggi possiamo dire che funziona e alla grande. Eppure ci portiamo dietro gli spettri di Hiroshima e Černobyl', e questo crea in molti ancora diffidenza verso quella "bellissima danza". Diffidenza però spesso dovuta a ignoranza. Allora è doveroso approfondire, informarsi, conoscere.

Perché oggi l'energia nucleare è la forma di energia più sicura, più pulita, e con il minore impatto ambientale, fra tutte le forme di energia a noi conosciute, incluse le rinnovabili. E questo ce lo dice la scienza. E con il cambiamento climatico galoppante, e ormai questo non lo dice solo la scienza ma inizia ad essere evidente e sotto gli occhi di tutti, non possiamo permetterci di non sfruttarla.

Abbiamo sempre imparato dagli errori

D'altronde l'applicazione del metodo scientifico, la tecnologia e il progresso hanno fatto sì che l'umanità avanzi anche imparando dai propri errori. Oggi tutti noi saliamo sui traghetti e sugli aerei senza paura, sono i mezzi di trasporto più sicuri. Eppure oggi sembra così stupido che il Titanic avesse meno posti sulle scialuppe di quanti fossero i passeggeri, e i primi jet di linea come il de Havilland Comet e il Tupolev 104 ebbero all'inizio, negli anni '50, diversi incidenti mortali dovuti a problemi strutturali non previsti.

Ma dopo quei disastri non abbiamo smesso di usare navi e aerei, perché quegli errori ci sono serviti per migliorare la sicurezza, fino ad arrivare al 2021 dove su 22 milioni di voli di linea c'è stato un solo incidente mortale. Così Černobyl' e Fukushima sono stati loro malgrado utili per rendere le centrali nucleari che si costruiscono oggi a rischio quasi zero, anche se - numeri alla mano - il nucleare rimane la fonte di energia più sicura per kWh prodotti includendo anche gli incidenti di Černobyl' e Fukushima. D'altronde l'energia nucleare civile ha accumulato ad oggi quasi 20.000 anni-reattore di esperienza.

E allora buon compleanno energia nucleare. Ne hai fatta tanta di strada e ancora ne farai, perché non c'è alternativa: giocoforza sarai la spina dorsale dell'energia dell'umanità in questo XXI secolo.