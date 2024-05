L'Italia sottovaluta l'antisemitismo e mette in pericolo se stessa

Sorprende constatare quanti pochi siano coloro che si mostrano preoccupati per l’ondata di antisemitismo che sta travolgendo il mondo. L’odio verso le persone di origine ebraica è qualcosa che spesso è stato sottovalutato negli ultimi tempi, considerandolo ormai archiviato con la fine della Seconda guerra mondiale e del nazifascismo. Purtroppo non è così.

Nel 2023 gli incidenti di matrice antisemita in Italia sono stati 454, sostanzialmente raddoppiati se confrontati con quelli dell'anno precedente (241). Il rapporto redatto dal Center for the Study of Contemporary European Jewry dell'Università di Tel Aviv University e dall'Anti-Defamation League (Adl) negli Stati Uniti, fotografa una realtà allarmante per il verificarsi di episodi di intolleranza verso gli ebrei.

Questo vertiginoso incremento che ci riporta a livelli preoccupanti e che si inerisce in un trend globale che ha visto un’impennata negli ultimi mesi, è legato all’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso e alla successiva reazione del governo di Benjamin Netanyahu: sì perché 216 dei 454 episodi che hanno riguardato il nostro Paese, si sono verificato dopo la carneficina compiuta da Hamas.

Ora, quel che servirebbe da parte di istituzioni (che non sono solo parlamento, governo, enti locali, ma anche scuola e università) e mezzi di informazione, è che vi fosse una presa di coscienza di quel che sta accadendo per promuovere uno sforzo comunicativo teso ad abbassare i toni dello scontro e far comprendere che la realtà è complessa e non può essere eccessivamente semplificata. Perché il rischio è banalizzarla fino a farsi portare su strade sbagliate.

Si lega l’impennata dell’antisemitismo a come il governo israeliano ha gestito l’attacco a Gaza, roccaforte dei terroristi di Hamas e delle sigle ad essa connesse. E certo si può criticare come il governo di Tel Aviv sta conducendo le operazioni, senza per questo essere accusati di antisemitismo o di non difendere il diritto ad esistere di Israele.

Occorre però ricordare che lo stato di Israele e gli ebrei hanno sì un legame storico indissolubile, ma sono due cose diverse. E ancor più differenti e distinti tra loro sono il governo dello stato ebraico, gli israeliani e gli ebrei: confonderli in un’unica miscela, porta a una pericolosa semplificazione che facilmente rischia di alimentare intolleranza e odio.

Il problema riguarda anche l’Italia. Se una donna come Liliana Segre, sopravvissuta per miracolo ad Auschwitz, che ha dedicato la propria vita e il proprio impegno a testimoniare il dramma della Shoah per tenerne viva la memoria tra i giovani, è costretta (da prima degli eventi di Israele e Gaza) a vivere sotto scorta e ora è costante oggetto di minacce di morte, il campanello d’allarme dovrebbe suonare per tutti.

Se il solo fatto di essere di origine ebraica diventa oggetto di dileggio, sberleffo e discriminazione nelle università italiane, in tanti dovremmo indignarci e prendere posizione.

Se occupare una scuola o un’università per svolgervi una cerimonia religiosa islamica come sfregio verso l’ebraismo diventa qualcosa che viene tollerato, impunito o in alcuni casi approvato, c’è da preoccuparsi. La forza delle democrazie liberali sta nella capacità di assicurare a tutti la possibilità di esprimere il proprio pensiero, all’interno di un perimetro di valori che costituiscono le fondamenta della convivenza civile di un popolo. Quella libertà, però, viene violata quando diventa violenza, come lo è occupare un’università, marcare con una stella di Davide l’ufficio di un professore, boicottare progetti scientifici con istituzioni israeliani, discriminare persone solo perché ebree.

Che ciò avvenga nelle università non significa che non ci riguardi; la storia insegna che i movimenti universitari hanno sempre preceduto fenomeni di più ampia portata. Anche positivi, talvolta; ma qui, nell’antisemitismo e nella pigra tolleranza di episodi incresciosi e discriminatori, non c’è nulla di buono.