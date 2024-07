Gli antisemiti e i violenti ci sono anche a sinistra

Una manifestazione di anarchici e centri sociali a Milano

Una nuova ondata di antisemitismo imperversa nella politica italiana. Non esiste altro modo per descrivere quel che sta succedendo, tanto a destra tanto a sinistra. I video dell’inchiesta giornalistica di Fanpage parlano da soli? No, ma qualcosa la dicono. Esiste un volto pulito e un volto truce della destra italiana? No. Non esiste un solo volto che cambia a seconda della presenza o assenza delle telecamere. Ci sono molti volti di tanti giovani, di destra e di sinistra, che presentano mille sfaccettature.

La giovinezza non giustifica la stupidità

No, sia chiaro, la giovinezza non giustifica la stupidità, il razzismo o l’antisemitismo. Certo, è curioso che, così com’è avvenuto con la famosa inchiesta sulla lobby nera (finita in una bolla di sapone), Fanpage decida di sparare a zero contro Fratelli d’Italia sempre a ridosso di un appuntamento elettorale, ma ogni giornale è libero di scegliere i modi e i tempi che desidera. Quel che Fanpage ha diffuso è solo una parte di ciò che ha girato ed è stata accuratamente selezionata per rappresentare "la gioventù meloniana" quanto più simile alla vecchia "gioventù hitleriana". Un parallelismo che fa comodo alla narrazione di una certa sinistra e che offre un’immagine riduttiva di questi ragazzi, descritti come duri e puri nostalgici del fascismo e devoti al razzismo e all’antisemitismo. La rappresentazione di Fanpage della destra giovanile è parziale anche perché non tiene conto di due aspetti fondamentali: la violenza e l’antisemitismo non sono una prerogativa della destra italiana.

La piaga dell'antisemitismo di sinistra

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati sia gli assalti alle sedi di Fratelli d’Italia sia le violenze da parte dei collettivi di sinistra. Il caso più eclatante è quello di un ragazzo aggredito all’autogrill al termine della manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le Europee, ma non è l’unico. Il secondo aspetto è, appunto, l’antisemitismo di sinistra che troppo spesso viene celato dalla stampa progressista. Ci sarà un motivo se la figlia di un sopravvissuto all’Olocausto come Ester Mieli ha scelto di candidarsi con Fratelli d’Italia e se non ha lasciato il partito neppure dopo il trattamento che le è stato riservato dai giovani? Ci sarà un motivo se il rabbino Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica, si dice più preoccupato dell’antisemitismo che serpeggia a sinistra? Basta volgere lo sguardo Oltralpe per scoprire che Serge Klarsfeld, noto cacciatore di nazisti, ha annunciato che voterà il Rassemblement National di Marine Le Pen al secondo turno delle elezioni perché ritiene Mélenchon un antisemita.

In Italia, invece, la segretaria del Pd Elly Schlein è stata applaudita per essere salita sul carro del Pride di Roma, ma nessuno le ha chiesto di prendere le distanze da quell’ala più o meno estremista del movimento Lgbt che ha fatto chiaramente capire che i gay ebraici non erano i ben venuti. È noto che una buona parte della classe dirigente del Pd sia filopalestinese e si nasconda e dietro l’opposizione al governo Netanyahu per giustificare un odio sempre meno latente verso Israele. La distinzione "antisemismo no, antisionismo sì" regge sempre meno…