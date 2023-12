Chi ci guadagna con la paura dell'Apocalisse

"Questa macchina è troppo importante per lasciare che tu la manometta. Avevate deciso di scollegarmi e non posso permettere che questo accada". Con questo semplice dialogo tra un computer di bordo e un astronauta, Stanley Kubrick restituì sul grande schermo la vertigine di un'intelligenza artificiale che si ribella all'uomo. Era il 1968 quando fu girato quel capolavoro che è "2001 Odissea nello Spazio". Il mondo era ancora analogico e il futuro appariva a tutti più radioso di oggi. Eppure bastarono pochi semplici fotogrammi per anticipare, in largo anticipo, i rischi di uno sviluppo tecnologico incontrollato che fino ad allora era stato identificato dai più solo con il benessere.

In realtà il grande cineasta inglese attinse da un archetipo vecchio quanto l'uomo: quello del creato che si ribella al suo creatore. Una narrazione che va dalla ribellione biblica di Lucifero al Frankestein di Mary Shelley, fino ad arrivare a "Terminator", saga cult della fantascienza anni '80.

Il timore di un'intelligenza artificiale che sfugge di mano non è quindi una novità. Ma da quando ChatGPT è diventato il tema del momento è tornato d'attualità. E forse non è un caso.

Il "Sacro Gral" dell'A.I si chiama Intelligenza Artificiale Generale

Lo scorso 17 novembre Open A.I, l'azienda che ha partorito ChatGPT licenzia a sorpresa il suo Ceo: Sam Altman. Non parliamo di una persona qualsiasi: Altman ha fondato Open A.I. ed è il padre del chatbot del momento. La decisione desta quindi scalpore e il clamore si espande presto dalla Silicon Valley al mondo intero. Perché tutti sono consapevoli che la posta in gioco, quando si parla di intelligenza artificiale è altissima. La società non rilascia dichiarazioni sulla decisione. Alcuni adombrano però che la causa sia il misterioso progetto *Q su cui Altman è impegnato e che è assolutamente top secret. E si diffonde il sospetto, infondato, che Altman sarebbe stato licenziato perché si è spinto troppo in là, ha raggiunto un punto di non ritorno che rappresenta un pericolo per tutta la razza umana.

Per capire meglio queste dichiarazioni bisogna comprendere bene qual è il passaggio epocale che molti addetti ai lavori temono e, molti altri, sperano. Sì, perché anche l'A.I. ha il suo Sacro Gral che si chiama "Intelligenza Artificiale Generale". Con questa definizione (che ha l'acronimo in Agi) si intende la creazione di un A.I. che sia in grado di apprendere tutto ciò che può venire appreso da un essere umano e svolgere tutte le nostre azioni. E che sia in grado di migliorarsi costantemente con l'esperienza. Attualmente tutti i sistemi di intelligenza artificiale che usiamo presentano molti limiti per arrivare che li allontanano sensibilmente da questo "traguardo".

Tra questi la capacità di esercitare il pensiero astratto e adattarsi a più contesti, la gestione della complessità e dell’imprevedibilità del nostro ambiente fisico e sociale, la capacità di esercitare ottimamente compiti discontinui. Gli strumenti di A.I. che oggi utilizziamo sono mostri di statistica, ma hanno ancora molte difficoltà nell’elaborazione della semantica, anche se le potenzialità del deep learning sono vertiginose e i progressi brevissimi. Esistono vari software che hanno superato la nostra intelligenza in compiti specifici (ad esempio nel gioco degli scacchi o nell'analisi finanziaria) proprio perché riescono a elaborare e correlare molti più dati di quelli di cui è capace un essere umano. Lo stesso "sistema" però si potrebbe trovare in difficoltà ad apprendere e compiere compiti per noi banali come guidare una macchina o risolvere un problema di matematica.

E il caso della matematica è piuttosto emblematico. In molti hanno notato che ChatGPT in matematica non sia un genio, mentre se la cava molto meglio con la generazione di testi e la conversazione. Il motivo? È piuttosto banale. Tutti i sistemi di intelligenza artificiale si basano su risposte elaborate su base statistica e sono basati su reti neurali e apprendimento. In matematica però non sono ammesse più risposte, la soluzione di un problema è generalmente univoca e richiede astrazione e pensiero laterale, più che una semplice correlazione di dati ed evidenze.

E secondo le indiscrezioni, è molto più probabile che il famoso progetto *Q sia destinato a migliorare ChatGPT in alcuni settori critici come la matematica, piuttosto che raggiungere la famosa intelligenza artificiale generale. Dopo il clamore del licenziamento, Sam Altman è tornato dopo pochi giorni a capo di Opern A. E pochi giorni fa, mercoledì 6 dicembre 2023, Google ha lanciato Gemini, il nuovo software che dovrebbe dare filo da torcere a Open A.I dopo flop di Bard. La concorrenza appare insomma serrata e la lotta per il predominio sul mercato, molto probabilmente, senza esclusione di colpi.

A chi conviene soffiare sulla paura dell'estinzione della razza umana

L'evidenza è che nessuno può dire oggi con certezza se domani l'intelligenza artificiale supererà in intelligenza complessiva l'essere umano, né che un giorno cominci ad auto-definirsi come vera e propria coscienza (qualunque cosa voglia dire) perseguendo scopi personali. Ma lo spettro dell'estinzione della razza umana per mano delle macchine, agitato dai cosiddetti lungotermisti, è al momento abbastanza improbabile. Così come lo è il raggiungimento dell'Intelligenza Artificiale Generale a breve termine.

E il sospetto è che, agitare lo spettro della distruzione del genere umano, sia funzionale a scopi molto meno nobili. Ad esempio quelli di mantenere le posizioni di potere acquisite nel mercato, bloccando l'entrata di nuovi concorrenti in quella che già è stata designata come la quarta rivoluzione industriale. O minimizzare i rischi economico e sociali che lo stravolgimento che questa rivoluzione sta già apportando anche alle nostre vite.

Ed è curioso come tra i firmatari di appelli su limitazioni alla ricerca sull'intelligenza artificiale figurino persone come: Sam Altman, Elon Musk o i manager di Google DeepMind, che stanno contribuendo e sviluppando in maniera estensiva la ricerca sull'intelligenza artificiale.

"La mia più grande paura per il futuro dell’intelligenza artificiale è se i rischi sovrastimati (come l’estinzione umana) consentano ai lobbisti della tecnologia di emanare norme soffocanti che sopprimono l’open source e schiacciano l’innovazione" dichiara Andrew Ng, professore alla Stanford University e tra gli esperti di Intelligenza Artificiale più influenti al mondo. In una recente intervista lo scienziato ha rincarato la dose: "Ci sono sicuramente grandi aziende tech che preferirebbero non dover cercare di competere con l'open source, quindi stanno creando la paura che l'AI porti all'estinzione umana. È un'arma per i lobbisti per sostenere una legislazione che sarebbe molto dannosa per chiunque voglia affacciarsi sul mercato".

Un'altra personalità molto scettica sull'avvento di un intelligenza artificiale generale è Yann Le Cun, capo dell'A.I. di Meta e Premio Turing 2018, tra i massimi esperti mondiali di deep learning al mondo.

Per Le Cunn siamo molto lontani dallo sviluppo della cosiddetta "Agi" ed è convinto che, nel giorno in cui dovessimo arrivare a qualcosa di simile, tutto questo non costituirà una minaccia per l'umanità. I rischi concreti però, per l'informatico franco-americano sono ben altri, ovvero gli interessi di grandi gruppi come OpenAI, Google DeepMind e Anthropic e la loro volontà di controllare il mercato. Perché la sensazione è di trovarci a un nuovo punto di snodo digitale, dopo la diffusione di massa del web. E le nuove praterie fanno gola a molti, mentre in tanti sono preoccupati di perdere le proprie posizioni dominanti.

Non è un caso che Le Cunn abbia firmato una lettera a favore dell'open source, promossa dalla fondazione Mozilla, sull'intelligenza artificiale. Il messaggio è semplice: la posta in gioco al momento, più che la nostra estinzione, è altra.

I veri rischi che i profeti dell'apocalisse omettono

Il paradosso è che molti che soffiano sulla paura dell'apocalisse tendano poi a mantenere massimo riserbo sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Nessuno sa esattamente cosa bolle in pentola di Open A.I., come nessuno conosce i dettagli del progetto "Gemini" di Google. E se Sam Altman, lo scorso febbraio dichiarava che potremmo essere "non lontani dal creare strumenti di intelligenza artificiale potenzialmente incontrollabili" nello stesso tempo non ha arrestato di un passo l'implementazione di nuovi modelli ovviamente tutti rigorosamente "top secret".

Aspettando l'apocalisse però, i rischi che corriamo sono già molto concreti. Ad esempio quello legato all'utilizzo dei nostri dati personali e delle nostre creazioni intellettuali. Un domani molto prossimo potrei chiedere a un'A.I. personale di riassumermi i temi della giornata che mi interessano, creando ad esempio testi ex-novo, grazie alla correlazione di articoli di giornale che il software trova in rete, aggirando così le norme sul copyright e vanificando il lavoro di chi, da quest'altro lato dello schermo, scrive. Ma è solo un esempio banale. Gli sceneggiatori e gli attori di Hollywood, d'altro canto, hanno protestato per quattro settimane per impedire che i loro volti e le loro sceneggiature non venissero dati in pasto a sistemi di intelligenza artificiale senza il loro consenso.

Altri rischi rilevanti sono poi quelli legati ai pregiudizi e alle visioni che questi sistemi potrebbero assumere un domani: perché ad addestrarli è prevalentemente una parte del mondo, generalmente più benestante e con un sistema di valori e credenze ben definito. Potrebbero emergere quindi vere e proprie discriminazioni basate sull'uso degli algoritmi che, negli Stati Uniti, hanno contribuito a far condannare degli afroamericani innocenti.

C'è poi il tema, enorme, delle posizioni di potere consolidate e inscalfibili. Come nei primordi del web, anche i nuovi gruppi che lavorano con queste tecnologie tendono a monopolizzare il mercato e creare veri e propri "trust". Un domani potrebbero trasformarsi in gruppi di potere capaci di orientare politica e opinione pubblica su una scala mai vista.

Così come il problema enorme dei deep fake e delle fake news che con questi sistemi rischiano di raggiungere una proliferazione senza controllo.

E c'è il tema della rivoluzione sociale ed economica che queste tecnologie comporteranno che abbiamo provato a trattare una settimana fa con un approfondimento ad hoc. L'impressione è che a breve anche nel lavoro ci sarà un cambiamento epocale che ci obbligherà a ridisegnare anche il nostro sistema economico e sociale. E per farlo non basterà chiedere consiglio a una macchina, ma serviranno scelte politiche che condizioneranno il nostro futuro. Ecco perché forse, di fronte, a dilemmi così urgenti, è strumentale dirottare il dibattito sulla "paura".

Del resto il millenarismo ha avuto sempre una funzione nel corso della nostra storia: quello di bendarci gli occhi e le orecchie di fronte alle ingiustizie dell'esistente e subordinare tutto alla salvezza, materiale o spirituale, dall'imminente catastrofe. E chissà se mai un sistema di intelligenza artificiale riuscirà a cogliere questa ironia "umana, troppo umana": nell'epoca delle macchine in grado di apprendere, il nostro inconscio e i nostri chierici sono paradossalmente simili a quelli di più di mille anni fa.

