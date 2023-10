Elogio di Arisa, l'ultima rockstar

Arisa, 41 anni - Crediti Instagram

Arisa arrivò per la prima volta a Sanremo con un paio di occhiali dalla montatura particolarmente marcata, sembrava un fumetto. Un'immagine ironica che poteva far abbassare le difese al pubblico, poi invece si è rivelata la voce italiana più bella degli ultimi quindici anni di musica. La cosa che più le dispiace sono "quelli che le danno della matta", ma quelli che le danno della matta, e che dunque abbassano le difese, non sanno che Rosalba Pippa (questo il vero nome, ndr) sembra essere davvero una delle poche persone che dice e fa quello che le passa per la testa. Perché "la Sincerità è un elemento imprescindibile", come cantava lei, ma non nel mondo dello spettacolo che vive di immagine per sua stessa natura e che, oggi in particolare, campa di posizionamenti di convenienza un tanto al chilo. Ed è questo la rende rockstar, mediaticamente parlando. Del resto, come disse lei stessa ad Amici, "se ti mordi sempre le labbra, ti vengono le malattie".

Nella lunga aneddotica disponibile a convalidare la tesi, emblematico è un chiacchieratissimo post condiviso a fine agosto, quello in cui ha pubblicato un annuncio di "ricerca marito" mostrandosi completamente nuda. Nel pieno di un'epoca iper individualista - col sacro empowerment femminista che ha raggiunto livelli ormai commerciali oltre che tossici - Arisa si è messa a cercare l'amore pubblicamente, disallineandosi così dalle strategie mediatiche più convenienti. Un amore di cui ha provocatoriamente precisato anche le fattezze più terrene, l'età ("soggetti sanissimi di max 45 anni"), il mestiere, e a cui ha assicurato la fedeltà "solo se la merita". Poi si è spogliata nuda, attirandosi le critiche di volgarità delle menti più leggere, ma vincendo in realtà la battaglia contro la mercificazione del corpo proprio riappropriandosi della scelta di esporlo (ed esporlo davvero, non come quelle femministe patinate che rivendicano il diritto a scoprirsi ma poi fotografano solo capezzolini instagrammabili, ndr). Contestualmente, si è presa la briga di risolvere la contemporanea battaglia dei sessi spendendosi in un elogio pubblico alla coppia che, ormai non più di moda, ha rivisitato in una rappresentazione moderna di libertà reciproche.

"Ti amo", le ha scritto proprio sotto al post la giovane cantante Madame, una delle più in vista del momento. "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare", le ha risposto invece lei piccata, incurante di vivere in un presente d'apparenze in cui ogni "like" su Instagram viene pesato sulla base di strategici endorsement (un'influencer mi raccontò che esistono veri e propri squadroni di influencer, l'un contro l'altro opposti, che si mettono "like" tra loro per aumentare vicendevolmente la propria credibilità, ndr). In tal senso, non mi stupisce che una settimana fa la nostra Rosalba abbia rivelato di non avere un ufficio stampa: sia esso vero o meno, è comunque emblematico. Per intenderci infatti, gli uffici stampa sono quegli esperti di comunicazione che si occupano di curare i rapporti tra gli artisti e i giornali, ovvero la loro immagine pubblica: sono gli stessi che spesso chiedono di concordare preventivamente e ipocritamente le domande di un'intervista, in modo che il proprio assistito ne esca il più brillante e spendibile possibile. Qualcosa che Arisa non sempre sembra.

"Icona gay? Che me frega"

"Io licenziata da icona gay? Che me frega", ha tuonato non a caso l'altra sera, durante un'intervista a Belve, desolata da un panorama mediatico che guarda alla forma e non alla sostanza. Da una comunità lgbt che la condanna per due virgolettati di dichiarazioni confuse farfugliate su Meloni a maggio (e presto stigmatizzate da lei stessa, per via dell'approssimazione del suo discorso) e non ai dodici anni di attivismo accumulati alle sue spalle (era il 2012, e ben altri tempi, decisamente meno trendy per la comunità, quando la cantante andava già predicando a Vanity Fair che "Siamo tutti bisessuali"). Nel presente degli attivismi paillettati, insomma, Arisa riporta la sostanza e non la forma: nel presente ipocrita che ha inventato il "rainbow washing" - quella pratica diffusa di improntare la propria campagna di comunicazione in senso gay friendly, con l'unico scopo di lavarsi la faccia - riporta il peso delle intenzioni e non la facciata. Corressero gli altri per intitolarsi l'etichetta di "gay icon", dunque. A lei basta la coscienza.

(Nb. Ho poi notato con curiosità come, quest'estate, a salire sul carro del Gay Pride, in senso non unicamente metaforico, sono state Paola e Chiara. L'ho notato perché, nelle stesse settimane, in un lavoro di ri catalogazione degli articoli portato avanti in redazione, trovai alcune dichiarazioni del 2013 di Chiara Iezzi che suonavano così: "Non sono una leccapassere, la sola idea mi fa orrore". E certo, erano altri tempi, tempi in cui certi temi venivano trattati con colpevole leggerezza, ma allora erano altri tempi anche per Arisa, che già si colorava di arcobaleni... Evidentemente, mi dico, le paillettes di Paola e Chiara quest'anno brillavano di più).

Farsi desiderare da Maria De Filippi

Solo una rockstar televisiva, del resto, potrebbe permettersi il lusso di mettere in piedi un "tira e molla" con Maria De Filippi. Con Amici di Maria De Filippi, in particolare: per ben due volte - l'ultima quest'estate - Rosalba ha mollato il talent show, per "avere il tempo di fare le sue cosine". Chi altro lascerebbe l'unico programma che non conosce crisi da vent'anni? ("So che se me ne vado, non rientro", mi disse una volta un'amica che lavorava nella Fascino PGT, società della De Filippi, che vanta l'allure del club esclusivo tra gli addetti ai lavori). Solo una rockstar griderebbe a Simona Ventura "Sei una falsa, caz*o", di fronte a milioni di spettatori, negli anni in cui Simona è una delle due regine televisive. Non a caso Maria poi Arisa se l'è ripresa e l'ha rimessa a cantare al centro dello studio, per poi umiliare gli studenti della sua accademia: "E adesso, dopo di lei, potete tornarvene tutti a casa". Perché una voce come quella di Arisa ce l'ha solo lei.

Il punto è che Arisa può concedersi trasversalità, tra le reti e tra i ceti. Dopo Amici, per intenderci, pare si butterà nell'esperimento The Voice Kids, talent per bambini, senza per questo rinunciare alle foto erotiche sui social. Da infatti la nostra può prendere agilmente ascensori verticali tra "alto" e basso", tra Il Cantante Mascherato su Rai Uno e Ferzan Ozpetek su Netflix, senza per questo perdere credito tra gli uni, più popolari, o tra gli altri, più chic (dopo Sanremo 2014, apice altolocato della sua carriera, è arrivata la svolta popolare: all'epoca, ha confidato, era diventata lei stessa insofferente della sua boria). Può - precisamente - concedersi di spostare l'attenzione dalla musica, anche calandosi nei contesti più trash, restando però credibile artisticamente: non deve giustificare un culo in mostra, perché verrà sempre prima il talento, la voce italiana più bella degli ultimi quindici anni appunto ("Ho ottenuto molti ammiratori anche perché ho un bel sedere", ha scherzato di recente. Beh, immaginate Elodie dire la stessa cosa, quella stessa Elodie che si offende quando le viene fatto notare di essersi spogliata sulla copertina ultimo singolo).

Anche fragile

Ad Arisa l'autenticità non sembra far paura. Altrimenti ci penserebbe un po' prima di dire: "Amadeus non mi prende a Sanremo da tre anni, mi sento una merda non all'altezza", come ha fatto in primavera, pronunciando una frase che avrebbe fatto perdere la faccia a chiunque altro. Perché quando la fragilità di Arisa esce, lo fa in maniera genuina: d'improvviso durante le interviste, quando arrivano gli occhi lucidi. Non sono i piantini a favore di smartphone degli influencer, quelli che hanno reso persino la fragilità un feticismo acchiappa like (è un'epoca sciagurata questa, un'epoca in cui è sempre più il proprio trauma a definire la propria identità). È una sensibilità che fa paura a lei stessa ("Sto molto attenta a non perdermi io, perché i momenti di introspezione ti portano a essere triste più del dovuto", ha detto martedì a Belve, mentre la conduttrice Francesca Fagnani le domandava perché in passato si paragonò a Mia Martini, collega suicida negli anni Novanta). Una sensibilità che a Sanremo la portò a salire sul palco con Gianluca Grignani, collega reduce da un periodo di eccessi, con un approccio accudente e mai buonista.

Del resto, a completare il quadro della rockstar, serve profondità e attitudine all'elucubrazione, quella che i cliché definirebbero un po' di sana turbolenza emotiva, orientata ai percorsi inusuali propri di un'artista, il cui unico compito è quello di stupire. E Arisa non ne è deficitaria: l'infanzia in cui sniffava tabacco a scuola, la sua fede esplorativa per Dio e per la Natura, per Buddah, la Madonna e per tutti i santi ("prego tutti, magari qualcuno ascolta", ha scherzato), le irresistibili sparate fuori contesto (quell' "Avevo le mie cose" detto in una conferenza stampa a Sanremo, anni fa), il multiforme look (fumetto nel 2008, brava donna a Sanremo 2014 che vinse, rasata nel 2014, rossa nel 2015, lolita sexy nel 2016, un'infinità di parrucche). Infine, le provocazioni sul sesso: "Vale tutto ma non vale sempre, vale quando ne vale la pena", ha detto sempre a Belve, in una ermetica lectio magistralis di approccio consapevole al piacere, pronunciata nei tempi in cui tutti si riempiono la bocca di sex positivity, infilandoci però la marchetta ai sex toys. "La cosa che mi ferisce di più è quando dicono che sono matta", ha ripetuto ancora l'altra sera. Ma a noi spesso sembra la più lucida di tutti.