Nel futuro avremo tutti un'intelligenza artificiale come assistente?

ChatGPT, è in arrivato la versione 5?

“Entro l’estate, arriverà la nuova intelligenza artificiale di OpenAI, GPT-5”. A rivelarlo è un articolo comparso su Business Insider, il primo a svelare i tempi del comunque atteso aggiornamento dell’azienda di Sam Altman, la compagnia dietro ChatGPT.

Nel pezzo si citano due fonti interne, che indicano come probabile il rilascio di GPT-5 entro la metà di quest’anno, presumibilmente intorno all’estate. Stando alla ricostruzione, alcuni clienti della versione aziendale di ChatGPT avrebbero già avuto la possibilità di provare il nuovo modello e i miglioramenti apportati a ChatGPT.

"È decisamente migliore, si nota un netto passo avanti", ha detto a Business Insider uno dei CEO che ha provato una prima versione di GPT-5.

La sfida commerciale per l’intelligenza artificiale generativa

Non sappiamo esattamente in cosa GPT-5 potrebbe essere migliore rispetto alla versione 4, attualmente disponibile per gli utenti a pagamento di ChatGPT. Sappiamo, però, che nel corso degli ultimi mesi il divario tra OpenAI e i competitor si è assottigliato, è diventato sempre meno evidente.

A febbraio, infatti, Google ha rilasciato Gemini che, a parte i problemi con la generazione di immagini, ha mostrato un netto miglioramento rispetto al primo chatbot di Big G, Bard. A marzo, poi, anche Anthropic, un’altra startup nata intorno all’intelligenza artificiale generativa, ha reso disponibile un nuovo modello. Claude 3, questo il nome, funziona molto bene, per alcuni meglio di ChatGPT.

In questo contesto, OpenAI è chiamata a dare una risposta al mercato. A ribadire, in altre parole, un ruolo di leadership rispetto all’intelligenza artificiale generativa. E l’unico modo per farlo è accelerare verso il rilascio di una nuova versione della sua IA, a un anno dal lancio di GPT-4.

Il futuro: un assistente artificiale per tutti?

Nell’articolo di Business Insider, si racconta come, nelle conversazioni con le aziende che hanno avuto la possibilità di testare il modello, l'azienda abbia accennato ad altre funzionalità non ancora rilasciate, tra cui la possibilità di utilizzare agenti artificiali sviluppati da OpenAI per eseguire compiti in autonomia.

Si tratta di un tema molto interessante, una possibile traiettoria del futuro dell’intelligenza artificiale generativa. Cioè, non più o non solo sistemi in grado di generare linguaggio e quindi di rispondere a domande o lavorare testi. Ma sistemi capaci di operare sul web, di sviluppare autonomamente un sito, di pubblicare post sui social network, di trovare soluzioni per eseguire compiti prestabiliti.

Lo ha detto di recente Tim Berners Lee, l’uomo dietro il World Wide Web, in un’intervista per festeggiare proprio i 35 anni della rete. "Una delle cose che prevedo – ha detto - è che tutti avremo un assistente di intelligenza artificiale di cui poterci fidare, che lavorerà per noi".

In questa direzione vanno anche un po’ delle notizie uscite nelle ultime settimane a tema intelligenza artificiale. Una di queste riguarda Devin, il primo ingegnere del software basato su IA, secondo le – ambiziose – parole della startup che lo ha creato, Cognition AI. Si tratta di un sistema in grado di eseguire autonomamente dei compiti, affidati dall’utente tramite una finestra di chat del tutto simile a quella di ChatGPT. Può fare varie cose, oltre allo sviluppo di app e siti: Ethan Mollick, Professore alla University of Pennsylvania ed esperto di IA, gli ha chiesto di mettere un annuncio su Reddit proponendosi come sviluppatore di siti.

I risultati, a dir la verità sono ancora non entusiasmanti: ad oggi, secondo i dati rilasciati dalla stessa azienda, Devin riesce a risolvere correttamente e in modo autonomo i problemi che gli vengono sottoposti solo nel 13,8% dei casi.

La direzione, però, è quella di una transizione verso l’autonomia dei sistemi di IA. Anche Deepmind di Google, nei giorni scorsi, ha presentato un sistema in grado di giocare ai videogiochi in modo autonomo. SIMA, questo il nome del modello, ha imparato, osservando i giocatori umani, a svolgere oltre 600 compiti piuttosto complicati come abbattere un albero o distruggere un asteroide. Aspetto più rilevante, riesce a eseguire con successo molte di queste azioni anche in giochi che non conosce. DeepMind lo definisce un "agente generalista".

Prenotare viaggi, scegliere ristoranti. Lo farà per noi un agente artificiale?

Qualcuno immagina già un web popolato esclusivamente da intelligenze artificiali. IA a cui chiediamo di fare cose per noi, di prenotare un ristorante, un viaggio, di compilare un documento. Ad oggi, si tratta di uno scenario ancora lontano: gli agenti funzionano bene solo in contesti specifici e, anche quando sembra riescano a portare a termine i compiti assegnati, non sempre lo fanno nel migliore dei modi.

Si tratta, però, di una traiettoria, una chiave attraverso cui leggere i prossimi mesi di intelligenza artificiale generativa.