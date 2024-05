Il trionfo dell'Atalanta, una nuova speranza che fa tremare le "grandi"

L'allenatore dell'Atalanta Gasperini (Lapresse)

Bergamo ha conquistato l'Europa, non quella ricca e snob della Champions League, ma quella passionale e verace dell'Europa League. L'Atalanta ha spazzato via il Bayer Leverkusen e ora si gode la sua festa, quella attesa otto stagioni, quella costruita in anni di sforzi, lungimiranza, attenzione, competenza, talento e sconfitte che di sicuro hanno aiutato a crescere. C'è una provinciale a festeggiare oggi, c'è una squadra con il bilancio in ordine che porta in Europa il suo calcio champagne, la sua voglia di vincere anche da sfavorita, come a Liverpool, che battaglia con le grandi del Continente ad armi pari mentre chi dovrebbe farlo è seduto sul divano a interrogarsi da anni su "Cosa ci va a fare l'Atalanta in Europa?".

La squadra di Gasperini è una speranza per tutto il calcio italiano, ma non quello delle solite note, delle sette sorelle che annaspano tra conti da saldare, continui cambi di allenatore alla ricerca del nuovo Messia e che non riescono a stilare un programma vincente che vada oltre alla partita successiva. La notte di Dublino è una speranza per le Provinciali che ormai una trentina di anni fa con presidenti illuminati, dirigenti competenti e giocatori fedeli e coinvolti ribaltava le gerarchie, è stato il caso della Sampdoria e del Verona, solo per citare le scudettate, e ancora prima del Cagliari e della Fiorentina.

Per anni il ritornello è stato: "impossibile competere con le big", e dare torto a chi lo pensava e lo diceva è impossibile, troppo ampio il gap economico creato da un'assurda ripartizione dei diritti tv e da premi vari che finiscono sempre nelle tasche degli stessi. La storia recente dell'Atalanta insegna che forse ci vuole un po' di tempo e di sicuro tanta competenza e coraggio, ma vincere si può anche se non ti chiami Inter, Juventus e Milan, anche se non hai il "bacino d'utenza giusto" e un monte ingaggi che è un insulto a chi fa calcio cercando di tenere i conti in ordine.

Difficile dire dove arriverà l'Atalanta, ma di sicuro i nerazzurri hanno mostrato una via che ha intrapreso anche il Bologna, non a caso guidato dall'ex atalantino Sartori, e che altri stanno provando e proveranno a replicare ancora con più forza dopo ieri. I soldi nella vita non sono tutto, se hai un popolo che ti spinge e uomini giusti vincere si può, come trenta e più anni fa quando le big si inchinava alle Provinciali. Forse è un pensiero troppo romantico, ma dopo la notte di ieri tutto sembra davvero possibile.