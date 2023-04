Fermiamo il partito del lupo o ci saranno altri morti

Lupo grigio (foto Denali NPS - Wolf with Caribou HindquarterUploaded by Mariomassone)

Dopo il caso di Jj4, l'orsa che in provincia di Trento ha ucciso Andrea Papi, 26 anni, mentre faceva jogging (foto sotto), in alcune zone d'Italia si riaccende l'allarme per i lupi. I sindaci della Valchiavenna, in Lombardia, hanno scritto al governo per chiedere un intervento sul numero, secondo loro, ormai fuori controllo. Le continue incursioni dei predatori fin dentro i paesi stanno infatti riproponendo le stesse condizioni che hanno provocato la tragedia in Trentino. Nella petizione, firmata anche dal presidente della comunità montana, Davide Trussoni, non si pretende il loro abbattimento, ma il trasferimento in aree protette e gestite.

Pochi giorni prima del ponte del 25 aprile, almeno tre lupi hanno inseguito e sbranato una cerva tra le case di Campodolcino, località turistica collegata con Madesimo, una delle mete sciistiche più frequentate da lombardi e milanesi. L'erbivoro è stato trovato, ormai morto, da un bambino di dieci anni che stava tornando a casa. Durante l'estate 2022 decine di pecore e di capre sono state sbranate nei pascoli della zona, tanto che molti allevatori hanno deciso di cambiare attività e abbandonare gli alpeggi al loro destino.

Non hanno paura dell'uomo

La paura è che la crescita incontrollata di lupi possa ora minacciare gli itinerari escursionistici e le piste ciclabili, molto frequentati dai turisti e anche da molti bambini. L'appello dei sindaci lombardi è rivolto anche alla Regione. E, indirettamente, al "partito del lupo" che in Italia ha giustamente protetto la sua diffusione, quando era a rischio estinzione. Ma, secondo questa nuova richiesta di aiuto dei paesi di montagna, è arrivato il momento di cambiare politica ambientale.

Il numero di lupi in Europa negli ultimi cinquant'anni è aumentato del 1.800 per cento. Una crescita che in Austria, alle prese come noi con il ritorno dei predatori, ha provocato un'impennata degli attacchi al bestiame del 230 per cento nel giro di un anno. L'altro aspetto che preoccupa, oltre al loro numero, è la maggiore confidenza che i lupi stanno dimostrando con le zone abitate. In altre parole, non hanno più paura degli umani e i continui contatti ravvicinati, nel caso di incontri con branchi numerosi e affamati, aumenta la probabilità di attacchi. Come è accaduto con l'orsa Jj4 in Trentino.

"Partendo dal dato inconfutabile che oggi il lupo non può più essere considerato animale in via di estinzione – scrivono il presidente della comunità montana e i sindaci nella petizione, anticipata da Giuseppe Maiorana su SondrioToday – riteniamo assolutamente necessario e non più prorogabile un adeguamento normativo che ne consenta la corretta gestione e non solo la tutela. Solo così potremo evitare che la presenza di questo grande predatore diventi un problema anche dal punto di vista della sicurezza dei nostri cittadini".

La proposta dei sindaci

I sindaci propongono una soluzione. "Occorre cambiare il paradigma di assoluta protezione fin qui tenuto – spiega Davide Trussoni nella petizione firmata con i sindaci – perché è vero che ci sono importanti progetti finanziati dall'Unione Europea, che prevedono ingenti investimenti anche di natura economica. [Ma] occorre probabilmente cambiare l'obiettivo del progetto, trasformando le 'azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane a livello di popolazione alpina' in 'azioni a tutela della biodiversità e delle attività umane a livello di popolazione alpina', proteggendo i veri custodi delle Alpi, ovvero i nostri agricoltori e i nostri allevatori che, di fronte alle troppe predazioni di questi mesi, stanno abbandonando sempre più questa preziosa attività".

Pochi giorni dopo la cerva assalita tra le case a Campodolcino, i lupi hanno ucciso nove pecore su undici, in un piccolo allevamento della zona. Nella stessa valle, dalla scorsa estate, sono stati sbranati settanta capi di bestiame in tredici attacchi. La Lombardia può però contare su 22 parchi naturali e 65 riserve. I sindaci della Valchiavenna, che in queste ore stanno raccogliendo altre firme tra gli abitanti dei loro comuni, sono convinti che proprio in queste aree protette possa essere trovata una soluzione. Le continue incursioni dei lupi tra case, stalle e giardini, anche a bassa quota, sono il segnale che non ci deve far ripetere gli errori commessi in Trentino.

Le incursioni sul Delta del Po

I branchi di lupi sono ormai diffusi anche in pianura. Perfino nei paesi del Delta del Po, attirati dall'eccessivo numero di nutrie che a loro volta danneggiano gli argini dei canali. Non è più raro, quindi, che non solo gli animali domestici o da allevamento vengano sbranati, ma che anche i loro proprietari siano attaccati. È successo a Porcari, provincia di Lucca, a inizio aprile. Una donna di 50 anni, nel tentativo di difendere il suo cane con cui stava facendo una passeggiata in campagna, è stata morsicata alle braccia. "Senza creare allarmismi esagerati cerchiamo di prestare la massima attenzione e occhi aperti soprattutto quando portiamo in giro i nostri cani in zone molto isolate", ha poi scritto il sindaco del paese, Leonardo Fornaciari, nell'avviso ai concittadini su Facebook.

La scorsa estate un uomo è stato azzannato da un lupo solitario lungo la pista ciclabile a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Pochi giorni prima una turista era stata attaccata da un altro lupo sulla spiaggia di Punta Aderci a Vasto, sempre in provincia di Chieti. E in giugno a Otranto, nel Salento, un altro esemplare aveva strappato a morsi il vestito a una bambina di 10 anni e, qualche giorno dopo, aveva ferito una donna che stava facendo jogging. La diffusione incontrollata dei cinghiali, che entrano in città alla ricerca di rifiuti, ha contribuito all'avvicinamento dei lupi ai centri abitati. "Ci siamo concentrati sulla conservazione del lupo – ha detto in una intervista a Today.it Duccio Berzi, consulente di comuni e regioni nella programmazione e nel monitoraggio ambientale – quando i lupi in Italia erano già tanti e ci dovevamo preoccupare della convivenza con l’uomo".