La squallida guerra dei bambini che entra nelle nostre case

Due settimane dopo il massacro di Hamas in Israele, una ragazza in corteo a Milano mostra un cartello al fotografo: “Una mamma palestinese solleva un bambino due volte – ci fa sapere la scritta – una volta nato e una volta morto” (foto sotto). Sullo sfondo, accanto ai colori della Palestina, sventola una bandiera della Russia di Vladimir Putin che, se è ancora consentita l'ironia, non è certo un promotore della pace in Europa e un difensore dei bambini ucraini.

Tra la nascita e la morte, il messaggio sul cartello pro Palestina dimentica però di ricordare la terza volta in cui quella stessa mamma avrebbe potuto alzare il suo bimbo al cielo: il 13 settembre di quest'anno, per festeggiare il trentesimo anniversario dell'accordo di pace del 1993 che oggi avrebbe salvato suo figlio. E che invece proprio i leader di Hamas, Ismail Haniyeh e Khaled Meshaal primi fra tutti, con il supporto della maggioranza dei palestinesi di Gaza, hanno fatto fallire.

Sabato 7 ottobre 2023, due settimane prima della manifestazione a Milano e in molte altre città italiane ed europee, sorprendendoli la mattina presto nelle loro case o all'aperto, Hamas ha preso in ostaggio oltre 200 israeliani e ne ha uccisi a sangue freddo circa 1400, in buona parte civili. Tra loro, ragazzi, donne e bambini, alcuni dei quali sono stati decapitati. Come risposta, Israele ha schierato intorno alla Striscia di Gaza gran parte della sua forza militare con l'intento di cancellare Hamas e i suoi vertici. E per preparare l'intervento, dal 7 ottobre sta bombardando, secondo le autorità di Tel Aviv, obiettivi strategici dell'organizzazione terroristica: centri di comando, nascondigli, arsenali, mimetizzati tra case e condomini.

Le forze armate israeliane hanno invitato i civili a lasciare la città e a spostarsi a sud, al confine con l'Egitto, per non essere coinvolti nei bombardamenti mirati. Ma Hamas impedisce alle famiglie dei propri sostenitori di mettersi in salvo o, altrimenti, il fanatismo dei propri sostenitori è tale da sacrificare mogli e figli.

L'attore di Hamas esulta per l'attacco a Israele e subito dopo piange

È diventato virale sui social il video di un palestinese che esulta “Allah è il più grande”, al passaggio in cielo dei razzi che vanno a colpire le città israeliane. E che, in un altro video, piange disperato nel sottofondo di grida che potrebbero essere quelle di un pronto soccorso affollato di feriti e parenti. Ma sarebbe un musicista-attore di Hamas, ripreso in un terzo video nella parte di un ferito moribondo al pronto soccorso (le due foto sotto): tra l'altro occupa inutilmente un posto in terapia intensiva, presidi medici e monitor che potrebbero servire a salvare i veri feriti. Sono comunque immagini a effetto, nella campagna mediatica per mobilitare il mondo arabo affinché sostenga non tanto la causa palestinese, ma la guerra scatenata da Hamas.

Il movimento terroristico ottiene così due obiettivi. Il primo: facendosi scudo di donne e bambini, ma anche dei 220 ostaggi israeliani ancora nelle sue mani, ha ritardato una risposta militare più massiccia da parte di Israele. Il secondo: la morte dei bambini palestinesi, trattenuti nei quartieri dove Hamas nasconde le sue basi, viene mostrata al mondo per fomentare l'odio contro Israele. In questi giorni i canali Telegram alimentati da Gaza sono pieni di grida di piccoli feriti e di immagini di corpicini mutilati. In alcune sequenze si vedono medici che prima di portare i pazienti in pronto soccorso, si fermano e li offrono agli obiettivi di telecamere e telefonini. Con i primi piani a scrutare ferite, sangue, ustioni, tremori, lacrime. E, a volte, perdendo tempo prezioso.

I 2000 bambini uccisi a Gaza che Hamas non ha voluto evacuare

Secondo il ministero della Salute palestinese, a Gaza - ma sono dati senza verifiche indipendenti - oltre duemila bambini sarebbero morti durante gli ultimi attacchi aerei, su un totale di cinquemila vittime. Eppure, da quello che ci risulta, i rifugi sotterranei nella Striscia esistono e sarebbero in grado di proteggere migliaia di persone. Ma sono occupati ovunque dai miliziani di Hamas che attendono l'eventuale invasione di terra, per uscire dai cunicoli e aggredire alle spalle i soldati israeliani. Questi bambini, questi civili palestinesi, sono quindi vittime dei bombardamenti di Israele, ma anche della strategia terroristica di Hamas. Strategia che ha lo scopo ormai evidente di annientare gli accordi tra il mondo arabo e Tel Aviv e, come fine ultimo, la distruzione dello Stato ebraico.

I mandanti della carneficina del 7 ottobre, Ismail Haniyeh e Khaled Meshaal, vivono la loro vita agiata al sicuro all'estero. Pochi giorni fa una giornalista egiziana, Rasha Nabil, della tv degli Emirati Arabi Al Arabiya, ha incalzato Meshaal in una intervista a distanza (foto sopra). Queste le sue domande: “Il tipo di attacco effettuato da Hamas non è un'operazione regolare... Motivo per cui alcune persone si chiedono: come vi aspettavate che avrebbe reagito Israele? Le altre fazioni, l'Autorità palestinese e il popolo di Gaza, non sono stati consultati su tutto ciò: avete preso questa decisione da soli? Chiederete scusa?”.

Il capo di Hamas in tv chiede all'Iran di distruggere Israele

Attenti alle risposte di Khaled Meshaal, perché rivelano integralmente il piano di Hamas: “Non abbiamo avviato una nuova impresa di resistenza. Fa tutto parte dell'atmosfera della resistenza: quando viene presa una determinata decisione, questa è parte della legittima resistenza su cui il nostro popolo è d'accordo”. Lo ferma la giornalista di Al Arabiya: “Ma quello che gli occidentali hanno visto sui loro schermi tv è stata la violenza di Hamas contro i civili israeliani. Siete responsabili dell'immagine di Hamas all'estero: Hamas è ora paragonata allo Stato Islamico”.

Risponde il leader del movimento terroristico: “Cara sorella, le nazioni non si liberano facilmente. I russi sacrificarono 30 milioni di persone nella Seconda guerra mondiale per liberarle dall'attacco di Hitler... Il popolo palestinese è come qualsiasi altra nazione. Nessuna nazione viene liberata senza sacrifici... In tutte le guerre ci sono delle vittime civili, non siamo responsabili per loro... Le scuse andrebbero chieste a Israele. Noi in Palestina stiamo lottando. Questa è la nostra posizione e decisione... Siamo nel mezzo di un campo di battaglia, nessuno sta fuori da questa situazione. Nessuno ha il diritto di chiederci perché lo abbiamo fatto e se abbiamo o no consultato qualcuno”. Lo incalza Rasha Nabil: “L'Iran ha soddisfatto le sue aspettative finora? L'Iran ha parlato della distruzione di Israele”.

Conferma il leader di Hamas: “Il nostro compito è fare richieste e ricordare alle persone le loro promesse e ognuno è responsabile della propria decisione”. In altre parole, il vertice di Hamas ribadisce la sua richiesta all'Iran di sterminare Israele.

La Palestina alleata di Hitler nel 1941 dopo il massacro di ebrei

Quasi un secolo fa sembrava che palestinesi ed ebrei potessero vivere in armonia, gli uni accanto agli altri. Ma il gran muftì di Gerusalemme, Haj Amin al-Husseini, e altri capi musulmani fomentarono la paura, accusando ingiustamente gli ebrei di voler pianificare l'omicidio dei palestinesi. Il 23 agosto del 1929 a Hebron scattò l'attacco improvviso. Alcune famiglie arabe diedero riparo a centinaia di ebrei. Ma questo non impedì la carneficina casa per casa: settantasette persone vennero massacrate, l'intera comunità ebraica fu costretta a fuggire e le loro proprietà vennero saccheggiate e occupate dai palestinesi. Cominciarono così.

C'era un disegno dietro quel massacro, che si rivelerà in sintonia con i futuri piani della Germania nazista. Nell'autunno del 1941 il gran muftì di Gerusalemme, che nel frattempo si era visto con Benito Mussolini, infatti incontrerà a Berlino Adolf Hitler (foto sopra). Ma sono celebri anche le immagini che lo ritraggono mentre stringe la mano al comandante delle SS Heinrich Himmler, o passa in rassegna i reparti musulmani delle SS. Da Hitler all'Iran degli ayatollah, ad Hamas. I terroristi partiti da Gaza il 7 ottobre e l'inevitabile risposta di Tel Aviv stanno oggi risvegliando l'antisemitismo radicato nel mondo: dalle piazze arabe ed europee alle università degli Stati Uniti. A tutti noi non resta che fermare questa ondata di odio, sostenendo le minoranze sia in Israele sia in Palestina che, come trent'anni fa, credono che un futuro di pace sia ancora non soltanto possibile, ma necessario. Anche se, consegnandosi al fanatismo di Hamas e rinunciando alla pacifica convivenza, i palestinesi di Gaza pagheranno il prezzo più alto per essersi schierati – ancora una volta – dalla parte sbagliata della storia.

