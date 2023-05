Commenti osé e offese ai bambini, eppure continuiamo a sbatterli sui social

Crediti foto Pexels - Ron Lach

C'è questo famoso negozio che vende abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni e la cui commessa, un giorno, ha avuto un'idea: sponsorizzare gli abiti mettendoli addosso alla figlia di una parente, una ragazzina preadolescente, che in poco tempo è diventata un vero e proprio personaggio su TikTok. Complice infatti l'enorme potenziale virale della piattaforma cinese - che viralizza i video di chiunque abbia una buona idea, a prescindere dal proprio numero di follower - oggi la piccola M., 12 anni, è uno dei volti più conosciuti e più commentati dell'app. A contribuire al suo successo, è chiaramente l'aspetto caricaturale del tutto: M., con indosso abiti di "Chiara Ferragni Brand", improvvisa moine da fotomodella con grande sicumera, mette la mano sul fianco, inarca la schiena e ingentilisce lo sguardo a favore di fotocamera. Sul viso ha una spolverata di trucco, sulle spalle una cascata di riccioli biondi ben acconciati e laccati, nell'approccio una vanità connaturata alla situazione. In sottofondo, la parlata dialettale della proprietaria rende il tutto più comico, come da cliché. Il tutto porta utile ilarità tra i follower e, contestualmente, ancora più utile popolarità al punto vendita. E che c'è di male, verrebbe da dirsi. E facciamoci una risata, concorderebbero le centinaia di migliaia di follower che affollano la pagina di like (milioni, ad oggi). Finché non si incappa in certi commenti scritti in calce ai video. E finché non ci si ricorda che M. ha, appunto, 12 anni.

In tanti parlano di presunta sessualizzazione di M. "Volete farla sembrare una trentenne", scrivono, in riferimento a quegli shorts e a quegli stivali camperos che indossa. "Sexualising children? Disgusting", polemizza un utente straniero. Ma, al di là del giudizio sugli abiti, che è tutto morale, un sentore oggettivamente disturbante scaturisce nell'imbattersi in commenti del tipo "La bambina si veste come una di strada", oppure "Piccole lolite crescono". Poi, è un crescendo di confidenze, fino ad un voyeurismo di camerata che si fa più repulsivo: "Mi avvisi quando M. fa 18 anni?", "Ho 57 anni, vado in galera?", "Ripasso tra 8, 9 anni", "Non mi interessa se vado in prigione". "Dio mio, M.", insiste qualcuno, "M. ha del potenziale". Qualcuno dice che passerà in negozio per avere una foto con la bambina, e qualcun altro lo rimprovera con più punti esclamativi: "Ma F., M. ha 12 anni!!". Commenti d'intento ironico, ma l'inappropriatezza del tutto non può che mettere d'accordo. Soprattutto perché vaghi sono i profili da cui arrivano: certo, su TikTok è pieno di adolescenti e di coetanei di M., legittimamente interessati a scherzarci su, ma ci sono anche utenti come un certo T., ad esempio, la cui età non è deducibile dall'account, perché anonimo, e che sul profilo di M. passa spesso: "Che bella gattina", "Troppo bella, un bocconcino", alcuni dei sui commenti, e ancora "Che fine ha fatto M.?" quando la ragazza non compare più per un po'.

Parlare di una dodicenne come di una "donna di strada" è senz'altro l'apice. Ma per poter aprire un dibattito sulla legittimità di questa sovraesposizione di minori - volta ad accrescere tanto il narcisismo dei suoi protagonisti quanto la monetizzazione del negozio - forse basta meno. Col tempo, infatti, il punto vendita è diventato una vera e propria Mecca per ragazzini pre adolescenti e rispettivi genitori provenienti da tutta Italia, che passano qui per realizzare il sogno di una foto con M. oppure, più semplicemente, col suo stesso sfondo. Passano bambini di ogni età, forma e colore, pronti a diventare spettacolo per un pubblico divertito ma capace di essere famelico, un po' bullo. Quando a passare è stata una bambina in sovrappeso, è stato un crescendo: "Sembra lo scrondro", ha sfottuto qualcuno, in riferimento ad un personaggio orribile della tv degli anni Ottanta; "Sembra donna Imma", ha fatto ancora qualcun altro, riferendosi stavolta a un caso televisivo più contemporaneo, ovvero l'imprenditrice e personaggio Imma Polese, protagonista del fenomeno trash cult Il Boss delle Cerimonie. Per i bambini più timidi, quelli che restano raggelati di fronte alla videocamera e cercano, con gli occhi sbarrati, lo sguardo laterale dei genitori, c'è lo sfottò: "Inquietante", "Pietrificato", "Pare che lo hanno menato". Tempo fa una bambina arrivata dai Quartieri spagnoli, rione popolare di Napoli, si è meritata un "Ha il padre criminale, che carina", mentre ad un coetaneo in cerca dell'abito per la prima comunione è stato consigliato "un ottimo outfit per iniziare a chiedere il pizzo".

Può sembrarvi goliardia, certo, ma rileggere i commenti vivendo nella testa sprovveduta di un bambino, magari carico di insicurezze e qui esposto a centinaia di migliaia di occhi, può darvi una nuova prospettiva. E potrebbe senz'altro concordare Bruno Studer, deputato di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, che in Francia ha proposto un disegno di legge per limitare la condivisione delle foto dei bambini sui social (tecnicamente definito "sharenting"), e che, ex professore di professione, ha raccontato di aver assistito a casi di bullismo nati proprio da fotografie postate dai genitori: non è detto che le foto che un genitore trova divertenti oggi, non possa diventare per il bambino causa di disagio, scherno, persino ritorsione, un domani.

Altrettanto fastidioso - in quest'epoca di adulti che vantano la bandiera della body positivity, ovvero l'accettazione di ciascun fisico a prescindere dalla taglia - è vedere la competizione che si innesca tra le bambine che passano in negozio e che vengono giudicate con paletta alzata nei commenti. Ricorda un po' Little Miss Sunshine, quel film americano che raccontava le peripezie di una famiglia decisa a portare la propria bimba ad un concorso di bellezza, ma in un remake in versione digitale uscito 17 anni dopo. "Voglio M., non questa taroccata!", reclama qualcuno di fronte alle povere ospiti. E ancora: "Siete proprio sicuri che questa bambina sia bella? Guardatela bene, dai...". Verso chi sfoggia più sicurezza di sé, invece, c'è il dito puntato: "Fatela scendere dal piedistallo".

La colpa non è solo di TikTok, ma c'è una falla nei filtri

E se, alla fine di questo articolo, state pensando che la colpa è di TikTok, dei social network, di "questi caz*o di telefoni che ci hanno rincoglion*to", come da ritornello recitato dai più diffidenti, dovete ammettere che state scegliendo una strada troppo facile: diremmo un'ovvietà nel ribadire che la responsabilità è anche delle mani che tengono il telefono.

Demonizzare TikTok in maniera sommaria è, appunto, sommario e sbagliato. L'app fa anzi molto per creare un clima positivo nella propria community: rispetto a Facebook, qui è molto più difficile trovare reflussi di rabbia, dibattiti velenosi, insana polarizzazione, insulti gratuiti e pungoli diseducativi (basta pensare che qui, ad esempio, è vietato fumare: se qualcuno lo fa durante una diretta, la diretta viene immediatamente bloccata); capita inoltre spesso che la piattaforma stessa domandi agli utenti che cosa ne pensano del clima che si respira tra i commenti, al fine di renderlo più disteso. Insomma, sebbene l'app si impegni, il problema sembrerebbe essere però che ai "filtri" dell'algoritmo (ovvero quelli che eliminano i commenti più violenti), sfuggano offese che utilizzano una terminologia non dichiaratamente insultante ("Donna Imma", ad esempio, non è una offesa fuori dal contesto di intenzioni con cui è stato usato qui).

Più che demonizzazione, insomma, la parola è dunque responsabilizzazione. Anche perché l'età minima di accesso alla piattaforma, in Italia, è 13 anni e, insomma, non è certo responsabilità di TikTok se persone adulte e consenzienti condividono bambini d'età inferiore. Sarebbe invece responsabilità dei genitori ben il 50% delle foto che circolano sui siti pedopornografici: secondo una ricerca americana, sarebbero state originariamente pubblicate proprio da mamme e papà.