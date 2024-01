L'ipocrisia dei finti femministi che attaccano Bandecchi

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, foto LaPresse

Bandecchi è un troglodita e non perde occasione per dimostrarlo. L'ultima nell'aula consiliare del Comune di Terni - che dall'anno scorso lo vede malauguratamente nelle vesti di sindaco - dove qualche giorno fa ha espresso un'altra delle sue 'profonde' riflessioni, ovviamente con l'eleganza con cui da sempre si fa conoscere (e riconoscere). "Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce se la tromba anche. Se non ci riesce, invece, torna a casa". Limpido, come la sua volgarità. Il vero problema, infatti, non sono le opinioni del sindaco Bandecchi - certamente discutibili - ma i modi rozzi con cui le esprime e soprattutto le sedi in cui lo fa, in questo caso un'aula del consiglio comunale. In altri, come quando affermò che "chi non tradisce la fidanzata non è normale", durante un'intervista. Insomma, Bandecchi il savoir faire politico non sa proprio dov'è di casa, tantomeno la decenza e il rigore che dovrebbero appartenere a chiunque abbia un incarico pubblico. Questo è fuori dubbio, come è fuori dubbio che affermazioni così triviali e provocatorie siano figlie di un narcisistico desiderio di dare il via all'ennesimo circo mediatico in cui il personaggio in questione non solo sa stare ma sguazza, purtroppo come molti dei politici dell'ultima ora (più o meno ultima) ormai fanno ripetutamente, dimostrando di eccellere nella polemica più che nella politica, e di aver cura soprattutto del proprio ego piuttosto che della res publica.

E poi c'è chi abbocca. Anzi, peggio, chi usa Bandecchi da esca per la propria reputazione, soprattutto social. Niente di più banale e via con la sagra dell'ipocrisia. Se c'è una cosa che oggi ripaga in termini di engagement, è il femminismo. Colleghi giornalisti - in primis - influencer, volti noti a vario titolo, tutti in prima linea contro il sessismo, la violenza sulle donne, il gender gap, aggrappandosi con forza al caso del giorno. Fortunatamente aggiungo - purtroppo - considerando la triste attualità di certi temi e l'urgente necessità di battersi per tutto questo, ma quanti in quella trincea sono i veri soldati? Nella battaglia del decennio, arrivata probabilmente al suo culmine, tanti sono i mercenari. Questo va detto. Femministi fake sempre pronti a riempirsi la bocca di retorica e luoghi comuni mentre cola la bava di like. Senza contare che molti di questi sono i primi a commentare sederi e seni, magari con meno volgarità e segretamente al bar con gli amici, o nello spogliatoio del calcetto (tanto per restare in tema di luoghi comuni), sconfessando quanto sbandierato in reel e post anti-bramosia perché "le donne non si guardano come oggetti sessuali", varie ed eventuali. Certo che le donne "non sono solo un pezzo di carne", concetto ridondante quasi quanto il "non sfiorarle nemmeno con una rosa", ma non era questa la polemica da fare dopo la sparata di Bandecchi. Semmai - questo sì - era quella che serviva per cavalcare l'onda d'oro femminista.

Diciamoci la verità. Bandecchi ha raccontato male, in modo grossolano e a senso unico una dinamica ancestrale. Desiderare una donna e provare a conquistarla (se i sedicenti femministi mi consentono il termine da 'predatore'). Desiderare un uomo e provare a conquistarlo. Il desiderio sessuale non è sessismo, tantomeno violenza, e fino a prova contraria non è neanche reato. Che poi c'è chi è attratto più da una personalità spiccata che da un paio di gambe ben venga, ma essere sensibile a un bicipite importante o a un gluteo statuario non fa di me una donna che sfrutta gli uomini, e soprattutto mai nessuno mi accuserebbe di sessismo qualora lo dichiarassi. Al limite, se mi lasciassi molto andare, potrei sembrare giusto un po' sboccata. Ecco, la vera battaglia dovrebbe essere questa, non fare le barricate per un culo. Concedere alle donne la libertà di essere desiderate fisicamente senza che qualcuno si senta addosso la responsabilità di difenderle anche quando non ce ne è bisogno e solo per fare bella figura, la libertà di lasciar giudicare loro cosa reputano volgare e cosa no, la libertà di volerci giocare con quella sensualità. Le quote rosa pure nel sesso, per favore, no.