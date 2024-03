Barbara d'Urso e la tv usata come confessionale

Barbara d'Urso, 66 anni, a Domenica In

Nel 1994 venne pubblicato in Italia “Cattiva maestra televisione” una raccolta di saggi sulla tv tra cui spiccava quello del filosofo Karl Popper. Silvio Berlusconi era appena stato eletto presidente del consiglio e il libro ebbe molto successo dato che ammoniva sui rischi di un’eccessiva esposizione alla tv di bambine e bambini. In estrema sintesi il libro diceva che non possiamo parcheggiare i nostri figli davanti alla tv, la tv non è un asilo o una scuola, anzi, rischia di veicolare messaggi molto negativi se non addirittura pericolosi. Chi l’avrebbe mai detto che trent’anni dopo, almeno in Italia, sarebbe stato possibile assistere a un altra mutazione del mezzo televisivo: la tv confessionale.

Il luogo sono i salotti televisivi, possibilmente del pomeriggio e con una conduttrice donna. E quindi la celebrità arriva, si accomoda, grandi baci, affettuosi abbracci. Il clima è caldo, accogliente, come ci insegna la parabola del figliol prodigo. Parte il filmato per ripercorrere la carriera, celebrare i successi, rivivere un momento speciale. Buona parte dello schermo mostra queste immagini mentre in un quadratino in fondo a destra o a sinistra si vede la pubblicità che si guarda e si commuove. La celebrità china il capo, si schernisce, confessa i propri peccati. La conduttrice la rabbonisce o la consola. Ma dopo il dolore c’è la speranza, non possiamo negare al pubblico il lieto fine. E allora cosa ti aspetti per il futuro? Un figlio, un fidanzato, un film in uscita, il rinnovo del contratto. “Ce la farai, io credo in te e adesso pubblicità”. Andate in pace.

Questo genere che chiameremo “tv confessionale” si porta moltissimo perché fa comodo a chi viene intervistato perché generalmente ne esce bene, all’intervistatore che non deve sforzarsi più di tanto per portare a casa la pagnotta, ma soprattutto conviene alla rete perché il format costa poco. In un’epoca di cordoni della borsa tirata tutti ci guadagnano tranne forse il pubblico a casa.

Non c’era da aspettarsi niente di diverso dall’intervista di Mara Venier a Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. E infatti, qualche ora prima della messa in onda, alcuni utenti su Twitter ora X si sono divertiti a immaginare quali argomenti e quali momenti si sarebbero toccati durante l’intervista. Inutile dire che c’hanno azzeccato tutti. Poche ore prima era anche iniziata a circolare la voce che D’Urso sarebbe tornata in Rai con un programma stile “Carramba che sorpresa”, la notizia accolta con una certa perplessità.

Tutto spontaneo, tutto "col cuore". Certo, come no

Le due conduttrici si sono da subito affrettate a dire che niente era preparato, tutto era spontaneo, sincero, fatto “col cuore”. Certo, come no. Mara Venier ha apparecchiato la tavola per il ritorno in Rai della collega e amica. Si parte dall’infanzia e dalla tragica morte della madre, per passare ai primi successi nella Domenica In in coppia con Pippo Baudo e perfino del passato di cantante della D’Urso. C’è tutto: il divorzio sofferto (“ci siamo separati con amore”), i figli, la nipote appena nata, persino la strizzatina d’occhio al femminismo. La riabilitazione è fatta, il figliol prodigo è tornato a casa, ammazzate il vitello grasso!

Niente di strano e niente di illegittimo, l’azienda si valorizza come può e se è vero che Barbara D’Urso tornerà presto in Rai, non ci si poteva aspettare niente di diverso da quello che abbiamo visto.

Certo, bisogna dimenticare che per molti anni le trasmissioni di Barbara D’Urso hanno mandato in onda alcuni dei momenti più bassi della storia della nostra televisione. Di questo lei, naturalmente, si discolpa: glielo hanno chiesto, lei ha ubbidito, doveva dire dei no. Eppure lei, Barbara, si dice in lutto: “Io sto bene, ma non ho ancora elaborato il lutto. Porto il dolore di quello che mi ha accaduto e di come sono stata strappata da quella che è stata la mia vita per 23 anni. Sono stata felice, soprattutto i primi tempi, sono stata in diretta 16 anni tutti i giorni. Mi ha dato tantissimo e ho dato tantissimo, tutti i giorni, pomeriggio e sera. Ho dato la vita e il modo terribile in cui sono stata strappata io l’ho saputo in un giorno e nessuno mi ha spiegato perché”. Ma questo è il passato, direbbe Mara Venier, ora mamma Rai è pronta ad accoglierla tra le sue braccia. Barbara D’Urso s’è cosparsa il capo di cenere (d’altronde siamo in Quaresima) ed è pronta a fare quello che l’azienda le chiederà di fare, col cuore. Carramba!