Perché il governo Meloni ci sta prendendo in giro sui prezzi della benzina

Giorgia Meloni in una foto di repertorio LaPresse

La benzina che sfiora i due euro al litro, il gasolio che arriva a 1,8. Uno dei grandi classici dell'estate italiana è il rialzo dei carburanti in concomitanza con l'esodo di agosto. "Una stangata sulle vacanze. L'ennesima speculazione sull'esodo degli italiani, in viaggio per raggiungere il luogo di villeggiatura", ha denunciato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori. E come dargli torto: basta guardare i prezzi aggiornati della rete nazionale nelle consuete rilevazioni quotidiane. Nelle ultime settimane si registrano al massimo delle giornate di tregua sul fronte dei prezzi alla pompa, ma sempre in un quadro generale di rincari. La novità di quest'anno è che ciò accade malgrado esista la regola sull'esposizione del prezzo medio negli impianti, vicino a quello praticato dai distributori, introdotta dal governo Meloni. Diciamolo subito, a scanso di equivoci: i cartelli con il prezzo medio della benzina e del gasolio non stanno funzionando. Non sono la panacea di tutti i mali e di tutti i rincari, anzi. E vi spieghiamo perché.

Tutti i benzinai sono obbligati da martedì 1° agosto ad esporre fuori dai loro distributori il prezzo medio dei carburanti su cartelli posizionati accanto al prezzo di vendita che propongono. Si tratta di una misura inserita lo scorso gennaio in un decreto legge emanato dopo varie polemiche per gli aumenti dei prezzi della benzina, pensata dal governo per contrastare le speculazioni dei benzinai (a detta del governo stesso), per aumentarne la trasparenza e incentivarne la concorrenza, tenendo in tal modo i prezzi più bassi. In base alla norma in questione, i gestori dei distributori sulle autostrade devono esporre il prezzo medio nazionale, mentre tutti gli altri quello regionale, tenendo conto dei dati che vengono forniti ogni giorno dal ministero delle imprese e del made in Italy. I gestori degli impianti di carburante che non comunicano i loro prezzi e non espongono nel punto vendita le medie calcolate dal ministero possono essere puniti con multe da 500 a 6mila euro.

Perché esporre i prezzi medi dei carburanti è inutile

A quasi due settimane dalla sua entrata in vigore, questo obbligo non funziona affatto. E dall'inizio di agosto 2023 la benzina sta aumentando, invece di diminuire. Dubbi concreti sul decreto legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti erano stati espressi già a gennaio, quando l'autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) aveva bocciato il provvedimento del governo. Secondo l'authority, l'esposizione dei prezzi medi è inutile e si può rivelare persino dannosa. In un'audizione alla commissione attività produttive della Camera sul decreto trasparenza sui carburanti, il presidente dell'Agcm, Roberto Rustichelli, aveva spiegato che introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione dei valori di riferimento medi di benzina e diesel "non è necessario", in quanto "appaiono incerti i benefici per i consumatori, a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi".

I prezzi medi regionali dei carburanti esposti in un distributore di via Piaggio a Milano. Foto LaPresse

L'Agcm aveva motivato nel dettaglio il suo parere contro l'iniziativa del governo Meloni. Secondo Rustichelli, "la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, poiché un impianto di distribuzione di carburanti risulta effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza". Di conseguenza, ha proseguito il presidente dell'Agcm, "potrebbe facilmente verificarsi che, per motivi collegati ai costi e alla logistica, alla densità di distributori, nonché al livello della domanda, il prezzo in una determinata sotto-zona sia diverso da quello medio regionale, che quindi costituirebbe un indicatore non rappresentativo della situazione locale e, come tale, poco utile al consumatore".

Inoltre, "la doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori". Ancora, secondo il presidente dell'Agcm, "la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale rischia di ridurre la variabilità di prezzo, in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un 'prezzo focale', cioè un parametro chiaro da seguire per evitare una 'guerra di sconti' che andrebbe a beneficio ai consumatori".

Letti oggi, questi dubbi sono diventati granitiche certezze. E allora perché il governo ha pensato a questa soluzione? Esporre i prezzi medi della benzina e del diesel è davvero utile? A conti fatti, no. Il problema principale non riguarda i gestori dei distributori di benzina, che sui prezzi applicano da sempre margini minimi, quasi irrisori (altro che speculazioni...). Lo sostiene persino Adolfo Urso, il ministro delle imprese e del made in Italy, competente sulla questione. "Il caro benzina è colpa dei raffinatori. La marginalità maggiore viene applicata dalle società di raffinazione, cui abbiamo già chiesto spiegazioni", ha detto, addossando quindi le colpe alle aziende che lavorano il petrolio greggio per trasformarlo nel carburante commerciale venduto dai benzinai. Sul prezzo della benzina, poi, incidono molti fattori indipendenti da eventuali speculazioni di singoli benzinai, come l'andamento dei mercati internazionali.

A suo tempo, appena prima di emanare il decreto sui cartelli con i prezzi medi, la premier Giorgia Meloni aveva tuonato contro le speculazioni dei benzinai, ma così evidentemente non è. Nonostante gli annunci da campagna elettorale, proprio il governo Meloni ha rimosso totalmente lo sconto sulle accise, non rinnovando la misura introdotta a marzo 2022 dall'esecutivo di Mario Draghi per abbassare il prezzo del carburante. Significa che, a prescindere dagli altri fattori di mercato intercorsi nel frattempo, dal 1° gennaio 2023 benzina e gasolio costano 18,3 centesimi in più al litro. Nei giorni d'agosto in cui la benzina aumenta anche se ci sono i (fallimentari) cartelli coi prezzi medi, ci sembra utile ricordarlo alla premier "distratta" o al lettore smemorato.

