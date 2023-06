E gli anti berlusconiani ancora si chiedono chi l'ha votato

Funerali di Silvio Berlusconi, foto di Nicolò Zambelli

Chi l'ha votato? È la domanda più ricorrente nel nostro Paese dal 1994, quando Silvio Berlusconi scese in politica e in appena tre mesi di campagna elettorale vinse inaspettatamente contro la sinistra di Achille Occhetto che in quegli anni, dopo gli scandali di Mani Pulite e Tangentopoli, sembrava fosse la più adatta a riconquistare la fiducia degli italiani, delusi e disincantati dalla politica nostrana. Forza Italia fu il partito più votato e quella volta a fare la differenza erano stati gli indecisi, con la Dc appena sciolta e nuove piccole coalizioni che davano vita a una proposta frammentata. È in quel momento che il cosiddetto "berlusconismo" - che negli anni '80 aveva messo le sue radici nel più ottimistico spirito imprenditoriale - inizia ad assumere un'accezione via via sempre più negativa, utilizzata dagli oppositori di Berlusconi per indicare un fenomeno politico e sociale responsabile del deterioramento culturale, ma anche di costume. Un populismo di destra, fondato su un'egemonia economica e mediatica, ma anche sullo stile comunicativo del suo leader, che avrebbe diffuso soltanto consumismo, individualismo e volgarità varie. Il berlusconismo ci avrebbe imbarbarito. Per Dacia Maraini addirittura "è la più grande catastrofe culturale del nostro tempo, forse anche peggio del fascismo".

Insomma, dal '94 in poi è sempre, o quasi, tutta colpa di Berlusconi. E quindi, chi l'ha votato? La domanda - in cui non serve neanche più specificare il nome - torna puntuale nel 2001, dopo la vittoria con la Casa delle Libertà, e ancora nel 2008. Per l'ala politico-intellettuale di sinistra diventa un'ossessione. Quattro volte presidente del Consiglio (numero record in Italia), indiscutibile leader e ago della bilancia nelle coalizioni politiche per oltre vent'anni. Utile - seppure con risultati inferiori rispetto al passato - anche nell'ultima, che ha portato alla vittoria del centrodestra con Giorgia Meloni premier, che molti hanno già designato come sua erede. Un consenso evidente, ma paradossalmente, per gli antiberlusconiani, inaccettabile. Dall'alto della loro superiorità etica e culturale, che non dimenticano mai di sbandierare nelle occasioni pubbliche (e non solo), chi vota Berlusconi è scemo. Ignorante, indottrinato, o capitalista. Anche fascista. Certamente seduto dalla parte del torto. Un atteggiamento morale violento, questo, quasi da caccia alle streghe, che va oltre il sacrosanto dibattito e tradisce ogni principio dell'altra grande bandiera, la libertà. Quella che democraticamente ha animato i trent'anni di leadership politica di Silvio Berlusconi, votato da milioni di italiani.

Da "chi l'ha votato?" a "chi lo piange?"

Se era da scemi votarlo, figuriamoci piangerlo. La furia cieca degli antiberlusconiani non si è fermata neanche davanti alla morte, ed ecco che la straordinaria partecipazione popolare alla scomparsa di "Silvio" - come ama chiamarlo la gente - è stata etichettata, già dopo le prime 'insopportabili' ore, come una "santificazione" ridicola e immeritata. Così come immeritati erano i funerali di Stato e il lutto nazionale - nonostante ci fossero tutte le condizioni - e immeritata è tanta stima, che non arriva solo dalla politica ma anche dal mondo del calcio e della tv, gli altri suoi grandi successi. Ma la risposta, anche qui, l'hanno data le persone: quelle accorse fuori al San Raffaele lunedì mattina appena appreso la notizia della sua morte, quelle che hanno atteso ore fuori la villa di Arcore l'arrivo del feretro e sono rimaste a vegliare, oppure arrivate per portare un omaggio, quelle che hanno riempito piazza Duomo per l'ultimo saluto, quelle che lo hanno omaggiato sui social, quelle che hanno pianto davanti alle telecamere condividendo un personale ricordo. Quelle che ci hanno lavorato insieme e lo rimpiangono. Una risposta del genere, carica d'affetto e ammirazione, non può essere un'isteria di massa (perché hanno detto anche questo), ma deve necessariamente avere una matrice molto più profonda, da ricercare nell'innegabile carisma di un uomo - prima ancora che dell'imprenditore e del politico - nelle sue capacità, nel suo coraggio, nelle sue opere.

Qualcuno di intellettualmente onesto da ammetterlo c'è stato in questi giorni. "La grandezza va riconosciuta anche negli avversari" ha detto Dario Franceschini, tra i fondatori del Partito Democratico, Occhetto si è detto "addolorato" per la sua scomparsa, Romano Prodi lo ha definito "un leader politico che ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro Paese, incidendo non solo sulle istituzioni ma anche nella vita di tutti i cittadini", mentre Bersani ha ricordato la sua "grande empatia". Michele Santoro, protagonista di uno dei duelli televisivi più infuocati e indimenticabili che hanno visto il Cav faccia a faccia con Travaglio - altro suo grande oppositore - ha ammesso: "La tristezza non è solo del popolo berlusconiano, la sento anche io che l'ho sempre contrastato". Lo scrittore Sandro Veronesi, che nel '94 lasciò Mondadori "per non avere nulla a che fare con lui" e dopo averlo "combattuto per una vita", si è sorpreso per essersi commosso e per aver provato dolore: "Non compassione, non pietà cristiana - ha specificato - non cordoglio: dolore".

Andrebbe aperta una parentesi a parte per chi non solo ha replicato a questa commozione collettiva con l'atteggiamento sufficiente e giudicante da primo della classe, ma ha addirittura esultato per la morte del suo nemico storico che (nella maggior parte dei casi) nemmeno conosceva, tantomeno la sua scomparsa cambierà concretamente qualcosa nella sua vita; per principio, ossessione, esattamente come quella domanda che non ha mai smesso di rimbombare a ogni tornata elettorale e pure dopo. Pensandoci bene, però, si commentano da soli.

Davanti all'evidenza di come Berlusconi abbia avuto un ruolo chiave in questo Paese non c'è da criticare o peggio insultare, e non c'è da chiedersi - ancora - chi l'avrà mai votato, con il solito dito puntato. C'è da rispettare la libertà di averlo potuto fare, ma soprattutto la libertà di rendergli omaggio senza sentirsi dalla parte sbagliata.