Corruzione, mafia, successi: Silvio e lo Squalo pronto a tutto

Berlusconi

É l'ora dell'incenso. Del grande statista che è stato. Lacrime a fiumi, adesso che nessuno potrà più cantare "meno male che Silvio c'è". L'uomo che ha segnato 30 anni della vita del nostro paese non c'è più. Si preannunciano folle piangenti per il funerale del papa laico o, meglio, del "papi" col vizietto per le ragazze giovani. Ma, c'è da scommetterci, sono anche numerosi quelli pronti a urlare "meno male che Silvio non c'è più". Berlusconi, infatti, è stato innanzitutto un leader divisivo, che ha portato all'estremo la personalizzazione della politica. Una strategia di comunicazione sì vincente, ma sotto la quale è sempre stata nascosta la totale assenza di un discorso politico e, quindi, di un'idea di futuro. Per un semplice motivo: B. non ne ha mai avuta una. Berlusconismo vs Anti-Berlusconismo e, solo poco più in là, il nulla.

La politica per la posizione di potere

La politica per B. è stato l'unico modo per mantenere la sua posizione di potere, prima economico e poi politico, senza finire in carcere. Al momento della sua "discesa in campo", i pm di Mani Pulite gli stavano addosso. Bettino Craxi, il grande amico che gli regalò la Legge Mammì, aveva già pronte le valigie da latitante con un biglietto di sola andata per Hammamet. Le accuse: un referente politico a libro paga tramite società offshore, "scatole cinesi" create ad hoc per oliare giudici e partiti politici (tra cui l'ex PSI). Nei numerosi processi su fondi neri, falso in bilancio, evasione fiscale e corruzione (ha passato in rassegna l'intero codice penale), è stato condannato in via definitiva, più volte amnistiato o prosciolto per raggiunta prescrizione (e quindi non assolto), in alcuni casi grazie alle leggi ad personam cucite su misura dalla sua maggioranza asservita e priva di un benché minimo senso dello Stato. Gli attuali patrioti, insomma.

I rapporti con la mafia

Ci sono poi i rapporti con la mafia, l'ombra più nera sul suo passato, che gettano una luce sinistra su tutta la sua carriera di successo (e sulla sua intera vita). B. si è sempre rifiutato di rispondere alla domanda sulle origini della sua immensa fortuna. Ma, senza scendere nei particolari dei processi, basti ricordare che Forza Italia è stata fondata insieme a Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Nella sua villa di Arcore, B. – proprio grazie a Dell'Utri – ha avuto al suo servizio il pluriomicida Vittorio Mangano col ruolo ufficiale di stalliere. Per il giudice Borsellino, più che uno stalliere era la "testa di ponte dell'organizzazione mafiosa nel Nord Italia". Ma Silvio nostro non ne sapeva nulla, naturalmente; non era nemmeno a conoscenza che la Fininvest finanziò Cosa Nostra "grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri [...], che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione da lui accordata da Cosa Nostra palermitana", si legge nelle motivazioni della condanna a carico dell'amico Marcello.

Come è stato possibile che un personaggio del genere sia entrato nel cuore di tanti italiani? Come mai non era successo nella storia dell'intero Occidente, Berlusconi ha mobilitato tutto il suo potere economico e (soprattutto) mediatico per mettere in scena la storia pubblicitaria del self-made man, "una storia italiana" (vi ricordate il volantino?) mai esistita nella realtà, sempre che non si vogliano considerare corruzione e finanziamento alla mafia come qualità dell'uomo che si è fatto da solo. E, una volta raggiunto il suo obiettivo (la vittoria alle elezioni), ha asservito l'intera macchina dello Stato per la salvaguardia dei propri interessi personali (i famosi “valori della famiglia”). La sua maggioranza è giunta persino a votare sulla telefonata alla questura di Milano per il rilascio di Ruby Rubacuori – "Noemi è la pupilla, io sono il culo" – sostenendo che B. pensava fosse la nipote di Mubarak. La pagina forse più bassa, sicuramente la più indecorosa, della nostra storia repubblicana.

Come lo vedono da fuori

C'è chi dirà: "Va bene, prima di entrare in politica era un delinquente, poi però ha fatto tanto bene per il suo paese". Sì, ha davvero raggiunto vette insuperate da grande statista, lasciando in milioni d'abitanti del globo terracqueo un ricordo indimenticabile. Così la Bbc ha annunciato oggi la sua morte: "Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano ripresosi da scandali sessuali e casi di corruzione, è morto all'età di 86 anni”; come ha fatto bene, il caro Silvio, per il suo paese! Senza dimenticare il “bunga-bunga", le cene eleganti, le corna alle foto dei meeting internazionali, il "cucù" alla Merkel (da lui gentilmente chiamata "culona"), l'Obama abbronzato, la grande amicizia con dittatori sanguinari quali Putin o Gheddafi, il kapò nei confronti di Schulz al Parlamento europeo; anche qui, l'elenco sarebbe infinito. Un politico imbarazzante fuori dai nostri confini, dove non aveva il controllo diretto di numerosi giornali e della quasi totalità delle televisioni. Insomma, dove non è arrivata la sua propaganda, viene giudicato per quello che è sempre stato: un arricchito da repubblica delle banane.

I successi nel calcio

Restano i successi nel calcio, che, sinceramente, sbiadiscono di fronte alla montagna di fango che emerge ogni volta che si va a scavare nel suo passato. Certo, è stato un precursore a livello comunicativo, un precursore persino nel campo del populismo (Donald Trump, in fondo, è solo un Berlusconi con un riporto più voluminoso). Per chi è cresciuto guardando i Tg di Emilio Fede o di Clemente Mimun, per chi faceva zapping dai programmi di Smaila e a quelli della Zanicchi, B. resterà per sempre l'uomo generoso e sorridente, con la sua barzelletta della “figa che sa di mela” (che statista!) tipica di un vecchio cumenda milanese. Purtroppo, i suoi elettori-telespettatori non si accorgeranno mai (nemmeno adesso che è morto) come sotto quella maschera sorridente si sia sempre celato lo squalo pronto a tutto.

