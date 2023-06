Dov’eri quando è morto Berlusconi?

Ogni anno, a settembre, coloro che erano già nati e coscienti del mondo nel 2001 ripensano a dove erano, ed eventualmente con chi, quando furono raggiunti dalla notizia dell'attacco alle Torri Gemelle.

Da oggi, lunedì 12 giugno 2023, gli italiani dovranno fare uno sforzo di memoria in più per ricordarsi dove erano e come hanno saputo (molto probabilmente tramite qualche social o con un messaggio) della morte di Silvio Berlusconi.

Che poi, in effetti, non sarà necessario un grosso sforzo, perché tale è la portata della notizia che tutti noi la manterremo impressa nel nostro cervello per anni e anni.

Come si fa a dimenticare l'incredulità, lo sbigottimento di fronte a qualcosa che, per quanto prevedibile, sembrava non dovesse verificarsi mai?

Ognuno pensi quello che vuole di Berlusconi, delle sue vicende imprenditoriali e politiche, dei suoi processi, dei suoi successi e delle sue sconfitte.

Quel che è certo è che per decenni, DECENNI, è stato assoluto protagonista della Storia del nostro Paese. Ecco perché tutti noi ci ricorderemo dove eravamo quando è morto il Cavaliere Silvio Berlusconi.